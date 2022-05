Cuando Stranger Things, esta historia sobre cuatro niños y una niña con poderes sobrenaturales, llegó a Netflix, en julio de 2016, comenzó un viaje que ha marcado a espectadores de todo el mundo y ha revolucionado el streaming. En total, la producción ha recibido 65 galardones y 175 nominaciones, desde Emmys hasta Globos de Oro.

Seis años más tarde, los protagonistas, que ya son adolescentes, regresan a la pantalla chica para intentar salvar lo que queda del mundo que conocen, así nunca vuelva a ser el mismo.

La serie, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, presenta su cuarta y penúltima temporada dividida en dos volúmenes. El primero ya está disponible en la plataforma, mientras que el segundo saldrá el primero de julio.

Foto cortesía Netflix

En estos nueve episodios la banda de amigos liderada por Eleven se encuentra en medio de un Hawkins destrozado, seis meses después de la batalla de Starcourt. Separados, los protagonistas deben sortear las nuevas amenazas sobrenaturales que presenta el Otro Lado.

Uno de los personajes que más se ha ganado el cariño de los seguidores de la serie es Erica Sinclair, la histriónica hermana de Lucas. Priah Ferguson, la actriz estadounidense que interpreta el rol, regresa en esta temporada con más comentarios inesperados. En entrevista, la joven de 15 años cuenta cómo fue volver a esta penúltima entrega de Stranger Things.

Antes de hablar de los nuevos episodios, cuéntenos cómo se convirtió Erica en un personaje tan querido por los fans…

Cuando salió la temporada 2 recibí muchísimo amor de los fans por ser la “revelación” y no me lo esperaba. Se suponía que solo iba a estar en dos episodios, así que el hecho de que escribieran más escenas y me invitaran a formar parte de la temporada 3 fue algo que jamás imaginé.

Foto Erik Carter, cortesía Netflix

Estoy muy agradecida de que los fans puedan ver un poco más de la personalidad de Erica y de lo que ella representa como una estudiante negra con interés en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

¿Y cómo se conectan la tercera y la cuarta temporada?

La temporada 3 terminó con un gran misterio, porque Hopper supuestamente murió y los chicos de Hawkins se separaron y tomaron distintos caminos. En la temporada 4 vamos a ir a lugares donde jamás habíamos estado. Es la más oscura hasta el momento, y es muy emocionante ver cómo evolucionan los personajes y la historia.

¿De qué manera evoluciona Erica esta vez?

Erica aparece muy firme y establece su presencia como una parte valiosa del equipo. Entre las escenas de acción y los diálogos ingeniosos, me encantó explorar su camino y las alianzas inesperadas que forma con otros personajes.

Foto cortesía Netflix

Su relación con Lucas también se fortalece. Vemos un poco de la dinámica de los hermanos, y se dan cuenta de lo mucho que se necesitan el uno al otro. Se pelean y comparten chistes internos, como lo hacen los hermanos. En definitiva, son familia. Fue muy divertido filmar eso.

¿Cómo se sintió volver a grabar esta temporada de Stranger Things después de un receso tan largo?

Fue una sensación maravillosa. No me había dado cuenta de lo mucho que extrañaba trabajar hasta que tuvimos este receso tan largo. Todos volvimos a ponernos al día muy rápidamente. Extrañé a mis compañeros y estoy muy contenta de que estemos juntos otra vez.

Foto cortesía Netflix

¿Cómo es trabajar con este elenco? ¿Cómo son los días detrás de escena y en el set?

El elenco es muy divertido. Todos siempre te reciben muy bien. Nos reímos todo el tiempo, sobre todo con Gaten (Dustin) y Caleb (Lucas), que siempre están bromeando. Algo de Stranger Things que también es muy interesante son los sets y la utilería. Te ayudan a entrar en el personaje porque te hacen sentir que los Demogorgons y todas las experiencias sobrenaturales realmente existen, así que es fácil para nosotros actuar.

A grandes rasgos, ¿cuál es la historia de esta temporada? Al menos, lo que sucede en Hawkins

Esta es la primera temporada en la que estamos fuera de Hawkins. Es muy genial que estas experiencias inmensas y sobrenaturales sucedan un poco más allá de este pequeño pueblo. Además, siempre estuvimos en grupo en las temporadas pasadas y esta es la primera vez que estamos más separados. Estoy ansiosa porque los fans vean estas duplas inesperadas y la nueva dinámica.

Foto cortesía Netflix

¿Cómo entra a formar parte Erica de la dinámica de este grupo de amigos?

No importa cuán alejados estén, todos están decididos a luchar juntos contra esta nueva amenaza que acecha a Hawkins y al resto del mundo. Cada persona en el equipo tiene características y habilidades que los hacen únicos. Todos ponen la cabeza en funcionamiento por el bien común, y creo que Erica tiene muchos recursos, y eso hace que se gane el respeto de los demás.

Lea también: 20 personajes secundarios se robaron el show en su serie de televisión

Relacionado