Ben Stiller dirige Severance y plantea límites entre lo laboral y personal

A las cinco de la tarde termina la jornada laboral en Lumon Industries. En ese momento, Mark Scout y sus compañeros abandonan el edificio, olvidan por completo lo que respecta a su vida profesional y vuelven a recordar quiénes son fuera del trabajo. Esto es posible gracias a Severance, una controvertida tecnología que le da nombre a la serie dirigida por Ben Stiller y que consiste en una incisión rápida en la nuca que hace que las personas dividan para siempre su vida laboral de la personal.

Mark tomó la audaz decisión de participar en esta metodología dos años atrás, después de la muerte repentina de su esposa. Su vida estaba pasando por el peor momento y su soledad no se curaba con el tiempo.

Foto cortesía Apple TV+

En la actualidad, la vida del protagonista de la serie de Apple TV+ –interpretado por Adam Scott (Parks and Recreation)– se centra en su hermana embarazada, su cuñado y su vecina, la Sra. Selvig. Sin embargo, Mark se ve envuelto en un misterio que lo llevará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo.

Ben Stiller, el estadounidense recordado por películas como Zoolander y Una noche en el museo, es el director y productor ejecutivo de Severance, que fue escrita por Dan Erickson. Para el elenco, Apple TV+ convocó a Adam Scott, Patricia Arquette (The Act), Britt Lower (Man Seeking Woman), John Turturro (Transformers) y Zach Cherry (Shang-Chi).

Diners conversó con el director y parte del elenco sobre este thriller psicológico, que ya está disponible en streaming en la plataforma de Apple TV+.

Severance es una mezcla de géneros, porque tiene comedia, terror y suspenso… ¿Cuál es su manera favorita de describir esta serie?

Zach Cherry: Creo que es una serie muy única. No había considerado este concepto antes. También es una mezcla interesante de géneros porque es divertida y tiene suspenso. Es un tipo de viaje único.

Foto cortesía Apple TV+

Como dijo Zach Cherry esta es una serie única. Pero me gustaría saber, ¿qué aspectos de Severance hacen que pueda convertirse en una historia global y cautivar a la audiencia latinoamericana?

Ben Stiller: Espero que lo universal sea la experiencia y que los televidentes puedan identificarse con esta idea de querer desconectarse cuando van al trabajo todos los días y debes hacer cosas que no quieres hacer.

¿No sería genial? Si pudieras simplemente oprimir un interruptor y no tener que experimentar aburrimiento. Ese es uno de los asuntos que se exploran durante esta temporada, llevar Severance a diferentes partes de la vida.

Ben Stiller, ¿por qué decidió dirigirla y no protagonizarla?

Me pareció un proyecto interesante y genial. Es ciencia ficción pero con un poco de realidad porque existe esta tecnología. Es decir, acabo de ver a Elon Musk promocionar su nueva compañía con la que está haciendo exactamente lo mismo que Severance.

Foto cortesía Apple TV+

Consultamos con un neurocirujano y un par de médicos para saber cómo sería esta realidad. Pero realmente me atrajo porque era un guión fascinante, muy bien escrito y eso me cautivó como director. De inmediato se me vino Adam a la mente. No tenía ninguna duda de que él era la persona indicada para ser el protagonista.

¿Qué hay en la vida diaria de una oficina que ha fascinado por años a creadores de series y televidentes?

Britt Lower: Bueno, creo que se debe a lo que representa cualquier tipo de cultura de oficina. Son instituciones, como la familia o la dinámica escolar, con las que todos estamos familiarizados.

Creo que lo que hace al programa tan brillante, es que Dan Erickson aprovecha esa energía arquetípica que encuentras de estos entornos y logra que uno se identifique con esto. Tienes a la persona que siempre sigue las reglas, al payaso de la clase, la mascota del maestro y a la rebelde, que en este caso es mi personaje Heli.

