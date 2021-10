Con la vacunación vuelve la reactivación económica y los planes en Bogotá para toda la familia en octubre. Algunos aprovecharon para sacar a relucir sus mejores cervezas artesanales, otros sus mejores cafés de origen y otros sus vinos más prodigiosos para que disfrute los fines de semana en la capital.

Por otro lado, la escena musical vuelve con el rapero Ali A.K.A Mind en concierto y si le gustan los buenos sustos, no puede perderse el icónico Festival del Terror del parque Salitre Mágico, así como la mayor reunión de las industrias creativas del país con el Festival ElDorado, donde los expertos en publicidad, música, storytelling, diseño gráfico, cine y mercadeo se reúnen para conocer lo último en tendencias, con expertos traídos de España, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Holanda.

A continuación encuentre los eventos que no se puede perder este mes:

1. Concierto Ali A.K.A. Mind

Sábado 16 de octubre

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán se engalana a las 7 p. m. con la música del bogotano Ali A.K.A. Mind. El artista de 39 años presentará su noveno álbum de estudio Manjit 1 en el que participan íconos del hip-hop como los norteamericanos Elias Wallace y el legendario Masta Ace. El cantautor de Raíces revelará su etapa más íntima y reflexiva a un público ávido de presentaciones en vivo. “El concierto vendrá con mi más reciente sencillo titulado Tú, una canción que rinde homenaje al amor con una mezcla de boleros y R&B”, comenta el artista.

Adquiera sus boletas aquí.

2. Coffee Master

Hasta el jueves 14 de octubre

Más de 20 tiendas de café de Bogotá se reunieron para crear el Coffee Master, un evento gastronómico en donde los baristas diseñan una bebida de autor, por supuesto, a base de café 100 % colombiano. Por 9.000 pesos tómese un coctel, un cold brew o un americano con agua mineralizada y aprenda a conocer los mejores cafés de la capital. Entre nuestras tiendas recomendadas están: Café 18, Bogotá Coffee Roasters, Quipile Coffee, Cafécultor, Jaguar Coffee y La casa del café artesanal.

Entre tanto, el Coffee Master cerrará con broche de oro con el concierto de The Mills en el Teatro Libre, donde interpretarán Lobo Hombre en París, Guadalupe y todos sus éxitos.

3. Concierto Fundación Batuta

Domingo 17 de octubre

La Fundación Batuta celebrará sus 30 años en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo con Músicas de la diversidad, una selección especial de canciones de Sibelius, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Claudia Calderón, Pedro Sarmiento y Victoriano Valencia, entre otros referentes musicales.

De la mano de las Orquestas Talentos Batuta de Puerto Asís y Bogotá, disfrute una tarde (desde las 5 p. m.) de música que exalta las diferencias y que contribuye al desarrollo musical de niños, jóvenes y adolescentes en zonas vulnerables del país. Serán 11 piezas musicales, seleccionadas especialmente para mostrar la cultura nacional e internacional, en las que resaltamos La gota fría de Victoriano Valencia y el Concierto Grosso nº 8 de Arcangelo Corelli.

Adquiera sus boletas aquí.

4. Expocervezas

Hasta el lunes 18 de octubre

Con 180 cervezas de 15 países llega Expocervezas a las tiendas Éxito y Carulla del país. Este festival cervecero cuenta con presentaciones físicas y virtuales donde aprenderá más sobre la elaboración de esta icónica bebida en Bélgica, Alemania y España, entre otros países productores.

El festival estará acompañado por Unibeercity, un espacio académico -al cual puede acceder a través de la cuenta de Instagram @PlaceresCarulla y carulla.com/expocervezas-. Además de hacer sus pedidos exclusivos de cervezas nacionales e internacionales, podrá tomar clases de maridajes y creación de cocteles de autor con cervezas porter, ipa ale, stout, entre otras variedades.

Haga clic aquí para más información.

5. Coffee Fest

Desde el miércoles 20 al domingo 24 de octubre

¿Desea convertirse en un maestro del café colombiano? Aproveche el Coffee Festival, celebrado en San Roque Cajicá, donde probará una buena variedad de cafés producidos en diferentes latitudes, regiones y climas de Colombia.

De 10:00 a. m. a 7:30 p. m. podrá tomar todos los cafés que desee y conocer los datos más relevantes de la bebida nacional. Le aseguramos que con tres días en el Coffee Fest se convertirá en un consumidor habitual de cafés excelsos y un conocedor de sus métodos de preparación.

Haga clic aquí para más información.

6. Expovinos

Desde el jueves 21 al domingo 31 de octubre

Disfrute de la feria de vinos más grande de Colombia: Expovinos 2021. Este festival gastronómico trae al país los vinos más exclusivos del mundo. Por un lado, está la selección especial de vinos de Uruguay y Portugal, entre tanto, España llega con su icónico Jeréz y sus secretos de sabor y salud.

Comparta también con expertos en la materia, como Rafael Arango (creador de Jubilo, el aguardiente premium), quien le enseñará los secretos para determinar si un vino es realmente bueno. Por otro lado, le mostrará cómo maridar esta bebida con platos típicos de Colombia.

Haga clic aquí para más información.

7. Festival del Terror

Hasta el domingo 31 de octubre

Todos los fines de semana, hasta el 31 de octubre, haga parte del auténtico terror en el Parque Salitre Mágico. Desde 80.000 pesos vivirá la experiencia de ser perseguido por payasos diabólicos en un castillo, conocer a una novia encantada e incluso correr por su vida de la versión colombiana de Harley Quinn.

Entre tanto, si busca una experiencia más sensorial, lo invitamos a probar el escenario En Tierra Carnívora, donde las plantas deciden alimentarse de quienes entran a su santuario.

Haga clic aquí para más información.

8. Festival ElDorado

Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre

ElDorado es el espacio ideal para los amantes de la industria creativa. Desde 2012, en colaboración con los Cannes Lions -premios entregados a lo mejor de la publicidad en el mundo- este festival se ha posicionado como uno de los favoritos en Latinoamérica. Además de capacitarse, es la oportunidad perfecta para compartir con los referentes de la industria musical, publicitaria y de diseño del mundo.

Además podrá llevar sus ideas y compartirlas con líderes nacionales, quienes están en busca de talento para sus empresas. El festival contará también con un espacio para cerrar la brecha de género dentro de la industria. Bajo el programa Cannes Lions See It Be It las mujeres tendrán capacitaciones de empoderamiento femenino y emprendimiento.

Haga clic aquí para más información.

9. Mercado campesino en el Jardín Botánico de Bogotá

Sábado 6 y domingo 7 de noviembre

Aliste su tula o su bolsa biodegradable porque el primer fin de semana de cada mes llega al Jardín Botánico el Mercado Campesino, un espacio donde los productores de frutas y verduras de Cundinamarca se reúnen para ofrecer lo mejor de sus cosechas a precios de mayorista.

El valor del ingreso para adultos es de 2.700 y para niños 1.400 pesos. De esta forma se fortalece el sistema de abastecimiento alimentario de Bogotá, mientras que los capitalinos encuentran diferentes alternativas para abastecer sus casas de productos frescos y de excelente calidad. A este proyecto se le suma Bogotá es mi huerta, la plataforma gratuita del Jardín Botánico en la que rescata los saberes ancestrales de la medicina tradicional a base de hierbas, además de ser el lugar ideal para intercambiar todo tipo de experiencias, recomendaciones, cursos de formación y saberes sobre la agricultura urbana.



Haga clic aquí para más información.

