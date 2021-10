José Rafael Arango es el creador del aguardiente Jubilo y está certificado de forma internacional en el Wine & Spirit Education Trust, una de las organizaciones más prestigiosas del mundo sobre educación de vinos y licores. Su nariz conoce alberga más de 10.000 variedades de vino y está convencido de que la comida colombiana es perfecta para maridar con los mejores vinos del mundo.

“Si en Alemania se toman un Pinot Noir con una sopa de papa, o en España hacen lo suyo con un cochinillo, e incluso en Argentina el asado va con una copa de Malbec, ¿por qué en Colombia no hacemos lo mismo con un ajiaco, una bandeja paisa o una ternera a la llanera?”, se pregunta Arango, quien lo quiere retar a usted a probar esta icónica bebida en Expovinos 2021, la feria más grande de vino del país, que se celebrará del 21 al 31 de octubre en las tiendas Éxito y Carulla de forma física y virtual.

La comida colombiana es perfecta para tomar con vino

Seguramente usted ya sabía esto, pues ¿Quién no se ha tomado un vino tinto en el asado familiar o con la sopa de mondongo? Y si no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Arango dice que ese temor de no probar nuestras comidas con selectos vinos obedece a la naturaleza de que Colombia no es un país productor tan reconocido como Argentina y Chile.

“Como decía el escritor francés Alejandro Dumas: ‘el vino es el compañero intelectual de la gastronomía, pues combina muy bien con cualquier plato típico’. Y más en Colombia donde el consumo de esta bebida ha crecido de forma exponencial”, comenta el sommelier.

20 platos colombianos que puede maridar con vino

Arango ha encontrado que mezclar estos mundos, que parecen tan distantes, es la mejor forma de perderle el miedo a aprender de vino. Por eso en sus charlas y catas con diversos públicos aconseja desaprender todo lo que sepa de vino, pues seguramente -tanto usted como nosotros- se ha encontrado con personajes que arruinaron su experiencia con este maravilloso mundo.

“Es momento de arriesgarse y probar el maridaje de vino con toda nuestra gastronomía criolla. Recuerde que el maridaje es por similitud -cuando buscamos notas en la comida que se parezcan al vino-, y por contraste -en esta caso se buscan los sabores opuestos-”, comenta el experto.

A continuación vea cómo maridar la comida colombiana con vino, según José Rafael Arango:

1. Asado llanero

Todo lo que son carnes al carbón o a las brasas vienen muy bien con un carmenere, un vino de carácter, o podemos ir a la segura con un cabernet sauvingnon.

2. Asado huilense

Sin duda con un zinfandel de California, hecho con uva tinta que nos da esos sabores a frutos rojos como la frambuesa, con un poco de mora, anís y pimiento.

3. Bandeja paisa

Este plato tiene una buena cantidad de grasa y el vino de shiraz es potente y responde muy bien con este plato típico de Antioquia.

4. Sancocho de gallina

Marida a la perfección con un chardonnay con barrica.

5. Cocido boyacense

Es un plato complejo por la cantidad de ingredientes con los que se prepara. Pero puede ir muy bien con un merlot.

6. Mazamorra

Maride con un beaujolais francés, hecho con uva gamay. Este vino es de color rosa/ púrpura y tiene aromas afrutados, como de banano y pera.

7. Ajiaco

Este clásico bogotano va muy bien con un pinot noir o un vino blanco como el chardonnay.

8. Posta cartagenera

Merlot o un gran cabernet franc, una de mis uvas favoritas.

9. Fritanga

Vámonos con un malbec argentino, conocido en el continente como el rey de los asados.

10. Lechona

Puede ser un Ribera del Duero o un tempranillo. Ambos vinos son excelentes para maridar.

11. Tamal

Como existen tantos tamales en Colombia, sugiero un chardonnay. Es la opción perfecta.

12. Gallina criolla

Esta carne blanca, de cocción media, va muy bien con un albariño español por su acidez refrescante.

13. Arroz con coco y pescado frito

Un torrontés argentino o un viognier, los cuales son excelentes vinos blancos de cierto volumen para maridar con el dulce del arroz y la carne del pescado.

14. Arroz atollado

Me encanta este plato. Por sus carnes marida muy bien con garnacha, una uva que apenas estamos conociendo en Colombia.

15. Cazuela de mariscos

Un plato delicioso, elegante e increíble que va a la perfección con un perfumado pinot noir.

16. Mote de queso

Una comida colombiana que me enorgullece. Le queda bien un albariño.

17. Huesos de marrano

Un Ribera del Duero o un rioja son excelentes para maridar con este plato.

18. Pepitoria de Santander

Esta comida de mi tierra me la imagino con una mezcla de ródano, de esas que traen shiraz, garnacha, cinsault y mourvedre.

19. Cabrito

Un burdeos, que tenga en su mayoría uvas merlot.

20. Postres colombianos en general

La cantidad de dulce de nuestros postres se puede disfrutar con vinos late harvest o vinos espumosos.

Óscar Mena es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad. @MrOscarJavier Twitter: oscarmena7@revistadiners.com.co Correo electrónico: http://ow.ly/dqSv30rQPar Spotify: es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad.

