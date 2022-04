‘Viva la vida’, una colección de moda latina y elegante

Un cruce de profundas reflexiones sobre la moda llevaron a Natalia Mazzei Zubillaga a crear NMZ, una marca que propone prendas atemporales, elegantes y con una fuerte identidad latina, que se refleja en los colores, estampados y diseño versátil.

Desde 2014, esta venezolana ha nutrido su marca con propuestas de primer nivel, inspiradas en sus múltiples estudios sobre la moda en el Fashion Institute of Technology y el Parsons School of Design, entre otras instituciones de Nueva York. Eso, sin mencionar su paso como practicante del área de diseño de Carolina Herrera New York y en la marca americana Alice and Olivia.

Color y volumen en la falda Magdalena.

Su experiencia y su identidad como latina han sido piezas fundamentales para mezclar el arte, la naturaleza en diferentes colecciones que atrapan la mirada de hombres y mujeres por igual.

Recientemente, estrenó su colección Viva la vida para la temporada primavera/ verano 2022, donde aborda un imaginario vibrante que mezcla colores y técnicas como el bordado de la cultura mexicana.

Diners conversó con la diseñadora sobre su inspiración latina, las prendas que nunca pasan de moda, su más reciente colección y algunos consejos para poner en práctica.

¿Qué despertó su amor por el mundo de la moda?

Desde muy pequeña manifesté interés por actividades creativas como la música, pintura y costura. Una de mis tías abuelas me enseñó a coser y a bordar, siempre me gustó.

Por otro lado, fue mi madre quien me inculcó el interés por las artes plásticas; desde temprana edad me llevaba a museos y galerías, tuve la oportunidad de conocer a grandes artistas venezolanos.

Considero que este contacto tan cercano con el arte despertó mi interés en una carrera creativa lo que luego me llevó a estudiar diseño de moda en Venezuela.

Blazer Kahlo es una pieza clásica con toques de colores que representan el estilo Viva la vida.

¿Qué personajes del mundo del arte influyen en su trabajo? ¿Existe un paisaje en especial o alguna flor o árbol que la cautive?

Los principales artistas que han influenciado mi trabajo son los latinoamericanos, entre ellos se me vienen a la mente Carlos Cruz Diez, Jesús R. Soto, Frida Kahlo y Roberto Burle Marx.

Los paisajes también han sido una constante fuente de inspiración, sobre todo aquellos con los que crecí en Venezuela y los que he tenido la oportunidad de visitar en diferentes viajes.

Siempre me han gustado las flores, siento que llenan de vida y de alegría nuestro día a día, es por ello que las he incorporado en varias ocasiones los estampados florales. El tipo de flor va a depender de la temporada y la propuesta creativa.

¿Cómo lidiar en el mundo de la moda con la copia de modelos y estilos?

Es un tema delicado y complejo, sobre todo para las marcas pequeñas que tienen poco tiempo en el mercado. Considero que tristemente esto es inevitable, dicen que si te copian es porque lo estás haciendo bien, no sé hasta qué punto esto puede ser un “halago”.

Debemos mantener una estética clara, ser fieles a nuestros principios y como creativos respetar el trabajo de los demás.

¿Qué significa que su marca esté en Colombia?

Es una gran satisfacción y sin duda un gran logro. El hecho de estar presente en el mercado colombiano significa un avance para NMZ ya que siempre tuvimos el deseo de estar en otros países de la región.

Colombia es un país con el que compartimos muchas costumbres y gustos; además nos ha permitido crecer como marca, ya que cuenta con una industria de moda posicionada y una excelente mano de obra.

Bata Fez.

¿Hay algo que no le guste de la industria de la moda? ¿Cómo cambia eso con NMZ?

Más allá de que me guste o no, es un tema que me preocupa. A muchos de los que formamos parte de esta industria nos interesa conocer todo lo que gira alrededor del tema de la contaminación ambiental y la explotación del talento humano.

Expertos indican que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Esto representa un problema muy complejo alrededor del mundo sobre todo para las marcas grandes que forman parte del sector fast-fashion.

Como marca, consideramos que lo primero es identificar el problema, ser honestos y transparentes en nuestros procesos con nuestros empleados y consumidores.

Adicionalmente, hemos desarrollado alianzas e iniciativas internas para disminuir el desecho textil al donar sobrantes de telas de producciones a la fundación Grit en Colombia, asimismo nos hemos dedicado a confeccionar piezas más pequeñas tipo tapabocas y pañoletas para utilizar al máximo aquellos retazos de tela.

Sumado a esto desarrollamos una línea de hogar en donde a través de la técnica del bordado le dimos una nueva vida a textiles de colecciones pasadas que habían quedado rezagados.

Body Meskini y short Vida.

¿Qué prendas no pueden faltar en el armario de una mujer?

Puede sonar un poco repetitiva, pero sin duda diría que una buena camisa blanca, y de hecho incluiría dos, una para el día a día, más casual y otra más formal, de ocasión. Esto es una pieza que me atrevo a decir le queda bien a todo el mundo y permite lucir arreglado en cualquier ocasión.

En NMZ hemos visto cómo los pantalones y los blazers son fundamentales, ya que te permiten darle un twist a tus looks. Un buen pantalón blanco, negro o de algún color neutro y un buen blazer que permita adaptar tu look a distintas ocasiones. Igualmente, siempre me gusta mencionar la importancia de los accesorios sin caer en la exageración ya que estos pueden elevar tu atuendo.

Si es verdad que la moda es cíclica, ¿qué cree que en esta temporada volvió del pasado?

Sin duda lo es, esto lo vemos una y otra vez con distintas tendencias. En este caso hemos visto cómo el tema de las mangas voluminosas sigue como tendencia fuerte que se repite temporada tras temporada.

Otra tendencia que vemos volver es el uso de mini faldas. También el alto y grosor del tacón de los noventas y 2000, son estéticas que van y vienen, y son identificables en las pasarelas de las principales capitales de la moda.

Óscar Mena es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad. @MrOscarJavier Twitter: oscarmena7@revistadiners.com.co Correo electrónico: http://ow.ly/dqSv30rQPar Spotify: es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad.

Relacionado