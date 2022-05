Todas las recetas de este mes son mexicanas están inspiradas en un viaje que hice recientemente a Oaxaca para la boda de unos queridos amigos.

No solo pasamos muy bien en el matrimonio, sino que también tuve espacio para explorar la comida de esta ciudad, de visitar varios restaurantes y, por supuesto, de asistir al fabuloso Mercado de Abastos.

Ir a ese lugar es una visita obligada para conocer un poco de la vida local, abastecerse de ingredientes como los chiles secos y también para probar algunos imperdibles de la comida callejera.

El puesto más famoso en el mercado es el de “Memelas doña Vale”, que protagonizó la serie de Netflix, Street Food: Latinoamérica.

También nos atiborramos de montañas de delicias locales en el puesto de Doña Isabel, cerca de la sección de chiles secos. Sus fríjoles refritos son increíbles.

Así son las recetas mexicanas

He incluido una aproximación de su receta con flautas. Las hojas de aguacate tostadas son uno de sus ingredientes secretos y le dan un sorprendente sabor anisado al plato. Si no puede conseguir esas hojas, no se preocupe, los fríjoles quedarán igual de sabrosos.

Las otras recetas están inspiradas en las comidas que probamos en varios restaurantes, incluida una ensalada de tomates reliquia y remolacha o la crema poblana con coliflor asada.

Me llamó mucho la atención cómo la coliflor y la remolacha tienen un papel destacado en los menús de muchos de los restaurantes que visitamos. Una de las mayores alegrías de viajar es poder ver ingredientes familiares con ojos nuevos.

También una salsa hecha en molcajete (un utensilio de origen prehispánico similar a un mortero) con chiles pasilla ahumados, cacahuates y semillas de ajonjolí, perfecta para servir con tazones de tortillas crujientes, guacamole cremoso y, por supuesto, un par de cocteles o cerveza helada cuando los amigos vienen.

*Para acceder a las recetas mexicanas, por favor haga clic sobre la imagen o sobre el título correspondiente.

Tansy Evans nació en Inglaterra y allí estudió cocina. Viajó por Tailandia, Camboya, entre otros países del sudeste asiático. Luego se radicó en Colombia y con sus conocimientos sobre cocina internacional le ayudó a Wok y BBC a desarrollar sus menús. Tansy es fanática de la plaza de mercado en Paloquemao, la sostenibilidad, el desarrollo y el crecimiento. Su lema es cocina con conciencia.

