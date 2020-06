El artículo El empoderamiento femenino de Daniela Salcedo fue publicado originalmente en Revista Diners de abril de 2018

Con más de 181 mil seguidores en la cuenta de Instagram de su marca de joyería y 291 mil en su perfil personal, Daniela Salcedo es una de las diseñadoras populares del país.

La caleña emprendió su negocio de joyería hace 3 años y medio, cuando tuvo que crear un proyecto para la universidad que hoy ya lleva 4 exitosas colecciones.

Con tiendas en Bogotá, Cali, y una página web que no da abasto, Daniela se encarga desde Ciudad de México de que todo en su taller de Cali funcione a la perfección, y cada año recorre el mundo en búsqueda de inspiración y de nuevos rincones que compartir con sus seguidores.

Foto: instagram.com/ds_danielasalcedo/

Hoy la marca Daniela Salcedo se asocia con felicidad, creatividad y viajes, ideales de ella misma representa. Es una mujer que frase tras frase ha logrado crear una historia detrás de cada pieza que da sentido a lo que, según ella es el centro de DS: el empoderamiento femenino.

Daniela Salcedo nos habló de la historia detrás de su marca, de su inspiración y del mensaje que busca transmitir a cada mujer que use sus joyas.

La pasión por las joyas

Todo empezó en el colegió, donde vendía pulseras que ella misma diseñaba y que su hermana vendía. Desde entonces el diseño ha sido un proceso empírico en su vida, “yo siempre he sido muy manual, me cogía mis propios dobladillos y a mis amigas que me entregaban una camisa de manga larga y yo les entregaba una strapless”.

Por esto Salcedo estudió comunicación social y no diseño. “La comunicación me dio las herramientas para poder sacar adelante mi marca y para comunicar lo que es DS.”

Considera que lo más importante en una marca no es el producto sino lo que se comunica, “ahí es donde mucha gente falla, porque hay gente que tiene un producto increíble pero no saben como venderlo y no saben cómo posicionarlo».

A pesar de no tener una educación formal en diseño, ella se involucra en todos los procesos de creación de cada pieza, desde el concepto original hasta los materiales y la soldadura de cada parte. “Yo me meto al taller a aprender sobre los materiales, a construir mi producto desde cero, a conocer como se trabaja cada una de las piezas. Yo estoy siempre ahí”.

Foto: instagram.com/ds_danielasalcedo/

Sabemos que su debut como diseñadora de joyas fue cuando estaba en la universidad, y que surgió de un proyecto de clase. ¿En qué momento decide crear la marca Daniela Salcedo y construir empresa?

Cuando inicié mi marca en la universidad aún vivía con mis papás y no era una preocupación vender, si lo hacía bien y si no también, realmente no pasaba nada.

Pero hubo un momento, en el último semestre de la carrera, que tomé la decisión de organizar la marca. Luego de esto me empezó a ir tan bien, que supe que si seguía podría vivir de la marca e incluso independizarme y vivir sola.

Yo siento que cuando una marca tiene éxito es porque estuvo en el momento correcto y en el instante que tenía que estar, y yo abrí Instagram cuando aquí en Colombia no era tan fuerte.

En cambio abrir una marca en Instagram hoy en día es muy difícil, porque si es que logras obtener seguidores, es realmente complicado de mantener. Ya hay tanta saturación que la gente no quiere más.

Vea tambien: La Guerra de los Mil Días por alguien que vivió para contarla

Para aquel momento también empecé a mostrar mi estilo de vida, lo que hacía, lo que comía, y esto a la gente le encantó. Finalmente todo es como un círculo, si a la gente le gusta mi vida, les gusta mi marca, pues quieren conocer a la persona que está detrás de los diseños.

¿Cómo ha sido recibir toda esta atención por publicar su vida?

La verdad es que yo soy la persona más fresca del mundo, o sea, que alguien me pida una foto en la calle o me saluden es lo máximo, yo siento que soy amiga de todos. Aunque el hecho de que la gente este pendiente de lo que hago también es rarísimo.

Realmente eres una persona normal, simplemente tienes una vida que a la gente le gusta conocer. Por eso yo comparto todo lo que me gusta y disfruto, porque siento que quiero mostrar esos momentos que me hacen feliz.

Mis consejos de cómo me pinto las pestañas, de restaurantes o de viajes son parte de lo que siento que puede ayudar o interesar a alguien, porque si uno tiene la oportunidad de viajar y de nutrirse como no le voy a permitir a la gente conocer parte de eso conmigo.

Que la gente me diga ‘estuve en Madrid y fui a este restaurante por ti y lo amé’, es demasiado gratificante el saber que le hice el momento muy feliz a alguien.

Foto: instagram.com/ds_danielasalcedo/

Los viajes son parte vital del proceso creativo, ¿qué más la inspira?

Hay dos cosas en las que yo me fijo mucho. Una es el espacio, o el lugar en donde me encuentro, por esto es que yo hago dos viajes grandes de inspiración en el año. De estos lugares me inspiro en la arquitectura para generar texturas en las joyas o en varios aspectos de la colección.

Por ejemplo, en mi última colección, las bolsas en las que entregaba cada pieza, son la replica de una pared de un castillo en Portugal. Esto es algo que nadie sabe, pero que construye una historia detrás de cada pieza, y es lo que constituye el ADN de la marca.

Y lo segundo es que con mis joyas yo quiero lograr empoderamiento femenino. Para mi es vital lo que le transmiten mis piezas a una mujer cuando las esta usando.

Yo me considero una persona extremadamente feminista, sin embargo no soy activista, pero por medio de mi marca busco generar algún cambio, y además transmitir el mensaje.

Foto: instagram.com/ds_danielasalcedo/

Hablando de otras colecciones…

Hubo una colección que fue un éxito, que se llamó Monique. Para esta yo me fui a París porque leí un libro que cuenta la historia de una mujer 1920 que decide rebelarse frente a una sociedad extremadamente machista. Y para mí esto fue increíble, imagínate ella rebelándose frente a su esposo, su familia y esa sociedad machista.

Mi colección intenta materializar en las joyas cómo todas las mujeres ya están afuera de ese círculo que nos tenía atrapadas, es materializar la liberación femenina. Desde entonces para mi es demasiado importante en cada una de mis colecciones empoderar a las mujeres y transmitir mi ideal feminista.

La colección que tengo a la venta en este momento se llama Cores, que significa colores, y para representarlo busque el lugar más colorido del mundo, Sintra Portugal, a filmar el video.

Lo que quería transmitir con esta colección es que: la opción de ponerle color a tu vida esta en tus manos. Todas las piezas son móviles, por un lado son doradas, y al girarlas tiene una cara en color.

Entonces el generar ese empoderamiento de que cada persona que lo compre sabe que está en sus manos tomar una decisión, es el empoderamiento del que estoy hablando.

Vea tambien: Conozca los protocolos de compra en tiendas de ropa y centros comerciales

Esta colección que viene, que saldrá en Mayo, está inspirada en otra mujer que admiro mucho, y que es un ícono de la moda que también rompió un esquema en su época. El video lo grabé en Niza, porque me quiero sentar justo en el lugar donde ella diseñaba, para lograr comunicar y transmitir todo lo que ella veía.

Daniela Salcedo ha sido una marca muy copiada, muchas casas de joyería están surgiendo con una imagen muy similar a la suya. ¿Cómo ha sido lidiar con esto?

Yo tuve un momento en el que estuve en crisis con esa situación, porque me preocupada demasiado, no entendía el hecho de que tuviera que salir lo mismo que yo hacía en todas partes.

Pero llegó el momento en el que decidí cambiar de actitud, y supe que tenía que cambiar de estrategia para que cuando las copias salgan yo ya este produciendo la siguiente colección.

El ojo es el anillo más copiado de la historia, yo acabo de cumplir 6 mil anillos de ojos vendidos el mes pasado y los he visto en todas partes desde la papelería de barrio, hasta marcas más grandes que tienen el mismo ojo.

Aunque copien mis piezas, mi estilo y el ADN de mi marca, cada pieza y casa colección tiene una historia detrás, yo todo lo baso en un viaje y allá mismo hago el photoshoot y el vídeo de la campaña.

Foto: instagram.com/ds_danielasalcedo/

Los favoritos de Daniela Salcedo

Canción:

Imagine, de John Lennon

Diseñador:

Coco Chanel e Yves Saint Laurent (no me puedo decidir)

Libro:

El señor de las moscas, de William Golding

Película:

Wonder

Museo:

Museo Nacional de Antropología en México

Ciudad:

Estambul

Restaurante:

Ámaz (Lima)

También le puede interesar: Cien mujeres importantes que marcaron la historia