Los 5 libros favoritos de Vladdo

Zoom – Istvan Banyai

Más que un libro gráfico es un recreo visual. Los dibujos de trazo impecable e intensos colores, literalmente lo introducen a uno en un relato lleno de creatividad, que sorprende de principio a fin, sin importar la edad del lector. Leer Zoom por primera vez es un divertimento irrepetible; además, es de los pocos libros que uno puede mirar de atrás hacia adelante sin arruinar el comienzo de la historia. Fascinante.

La pasión de Sacco y Vanzetti – Howard Fast

Me lo devoré a los 12 años y fue el primer libro “serio” que leí. Me conmovió hasta la médula y me sirvió para entender que el mundo no era justo. A esa edad, me causó un gran impacto ver cómo dos humildes inmigrantes italianos fueron perseguidos, procesados y condenados a muerte en Nueva York, en un sistema judicial politizado y discriminatorio. Ese libro –que ha inspirado numerosas películas y obras de teatro– también fue mi primer contacto racional con la pena de muerte, que desde entonces me parece inaceptable.

Opiniones de un payaso – Heinrich Böll

Me introdujo al mundo de este escritor alemán, que se convirtió en uno de mis autores favoritos gracias a su particular forma de retratar el alma de la gente y de la sociedad alemana tras la devastación sufrida en la Segunda Guerra Mundial. Quedé tan enganchado con esta novela que, en 1991, en mi primer viaje a Alemania, hice escala en Bonn con el único propósito de conocer la estación central del tren [Hauptbanhof], para pararme al frente de una puerta e imaginar la última escena descrita en el libro.

El general en su laberinto – Gabriel García Márquez

Lo leí en unas vacaciones de Semana Santa, en Armenia, poco después de su publicación. Es el libro que más me gusta de Gabo, porque bajó a Bolívar de su pedestal, para mostrarnos al ser humano (y a veces miserable) que había detrás de tanta grandeza. En esta mezcla de ficción e historia, Gabo lo lleva a uno a compartir los últimos días del Libertador y, como compañero del que sería su último viaje, lo pone a sentir en carne propia las penurias físicas y emocionales de un hombre lleno de gloria reducido a la impotencia.

La alegría de querer – Jairo Aníbal Niño

Es el libro que más he releído en la vida. El estilo infantil usado en esos versos escolares de Jairo Aníbal Niño es una ingeniosa herramienta para llevar el romance a una dimensión en que la cursilería nos causa gracia y nos arranca sonrisas. Los juegos de palabras y los ocurrentes giros del lenguaje colegial le devuelven al romanticismo esa informalidad de la que hacemos gala en la conquista, pero que luego archivamos en las relaciones de pareja.