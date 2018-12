Vea las mejores 10 inventos de 2018

La tecnología, ciencia y la física al servicio de un mundo mejor. Conozca aquí los novedosos gadgets e inventos del año.

La gran sorpresa del año es que la mayor innovación no tiene que ver con la Inteligencia Artificial, como se creía. De hecho se trata de un medicamento contra una problema común: la migraña. Descubra a continuación los objetos más innovadores del año elegidos por la lista Best of What’s New de la publicación Popular Science, en su 31 edición.

1.Medicamento para prevenir la migraña

Más allá del dolor de cabeza, la migraña se convirtió en un problema de salud pública que ya no se puede parar con medicamentos de libre venta. Es por eso, que la empresa Aimovig lanzó al mercado una píldora que ataca directamente la interacción molecular involucrada con la migraña.

Este medicamento promete bloquear el neurotransmisor que estimula las células cerebrales. Se aplica a través de una inyección mensual y promete reducir las migrañas hasta en un 50 por ciento.

2.Cemento inteligente

El cambio climático amenaza con derretir el círculo polar ártico, lo que incrementaría las inundaciones repentinas en ciudades al nivel del mar. Por eso la constructora Climate Tile desarrolló un cemento inteligente que absorbe hasta mil litros cúbicos por metro cuadrado. Esta agua se almacena y sirve para nutrir las raíces de los árboles.

3.Viviendas impresas

Los países del tercer mundo pueden disfrutar de una casa de 650 metros cuadrados por tan solo 12 millones de pesos gracias a las impresoras 3D. Así lo prometió la empresa ICON, que desarrolló una impresora capaz de construir una casa de una planta con dos habitaciones, en tan solo un día. La impresora se remolca con un solo camión y puede trabajar con los materiales que ofrezca el lugar. De ahí que ICON está buscando fondos para construir, al menos, 100 casas en Latinoamérica para 2019.

4. Huevos que no son huevos

Los veganos encontraron la forma de convertir una serie de plantas en un huevo que sabe, huele y se cocina igual que uno real. Esta es la idea de Just Egg una empresa de Estados Unidos que combinó la proteína del frijol con una serie de plantas para hacer la misma proporción nutricional de un huevo.

Este invento no contiene grasa saturada y se puede cocinar en tortilla, revueltos y hasta en un ‘huevo’ duro. Su precio es de tan solo un dólar por unidad.

5. Bienvenidos los exoesqueletos

¿Quién dijo que los humanos y animales son los únicos que pueden usar exoesqueletos? Ahora los ingenieros están utilizando esta tecnología para grandes construcciones como la del hotel Morpheus, de 42 pisos, en Macao (China).

Este edificio parece una obra de arte gracias a los artísticos e irregulares agujeros que tiene en todo el medio. Este diseño solo fue posible gracias a su estructura externa que mantiene al edificio de pie.

6. Desaparezca de internet por un momento

Encuentre un lugar donde Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter no lo encuentren así tenga su celular prendido. Este es la innovación que lanzó Mozilla, de Firefox, para bloquear el seguimiento que hace Mark Zuckerberg a sus usuarios.

Esta aplicación borra su huella digital por el periodo que usted quiera, lo que le ayudará a que Facebook no monitoree su navegación en internet.

7. Auriculares que se enfrían

Los pequeños placeres de la vida al alcance de sus orejas. Este es el sueño que hizo realidad HP gracias a sus nuevos auriculares que cuentan con un dispositivo termoeléctrico para alejar el calor de sus oídos y sentir sus orejas frescas.

8. Esqueleto para militares

Al parecer los inventos de Tony Stark, Iron Man de Marvel, se están haciendo realidad en el ejército de los Estados Unidos. Los militares están desarrollaron un esqueleto para eliminar el peso de las piernas de quien lo use. Esto significa que los soldados del futuro podrán correr, escalar y hasta arrastrarse por el suelo sin agotar sus energías.

En la versión de prueba un soldado pudo hacer 72 sentadillas con una carga de 83 kilos en sus hombros, mientras que un soldado sin la tecnología tan solo pudo hacer 26.

9. El jardín programado

El invento de la empresa SproutsIO genera el ambiente ideal para cultivar lo que usted desee en su casa. Las semillas, tierra, abono y agua se ajustarán automáticamente a la cosecha que usted desea. Gracias al alto nivel de control, las plantas crecen tres veces más rápido gracias a la presión de riego.

10. Notas adhesivas irrompibles

3M creó las primeras notas que no se pueden romper y que además se puede pegar en una pared con polvo, hasta en concreto. Esto es gracias al nuevo adhesivo que diseñó la empresa que se adapta a cualquier superficie irregular.

El papel por su parte está recubierto por capas de polímero, lo que lo hace resistente al agua.

