David Bowie en realidad aumentada y un cómic

Los trajes icónicos de #DavidBowie estuvieron en Diners gracias a la realidad aumentada que lanzó @nytimes. Conozca más de esta innovación en nuestra web (link en el perfil). #SaberEsUnPrivilegio #DavidBowieIs #Brooklyn.

A post shared by Revista Diners (@dinersrevista) on Mar 23, 2018 at 9:47am PDT