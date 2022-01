“Esta serie se burla de la hipocresía de las mega-iglesias”, Adam DeVine

Los Gemstone son una familia de tele-evangelistas reconocida a nivel mundial. Sin embargo, al mirarlos de cerca, sus vidas están revueltas entre codicia, desviaciones y trabajo caritativo. Adam DeVine interpreta a Kelvin, el segundo de tres hijos, un personaje que le ha permitido al actor salir de su zona de confort.

DeVine nació en Iowa, Estados Unidos, hace 38 años y su carrera ha estado ligada a personajes de jóvenes cómicos, como Andy Bailey en Modern Family. Sin embargo, a pesar de ser también una comedia, su papel en The Righteous Gemstone, ha significado un reto actoral, pues es un hombre de fe que está en una continua búsqueda por la aprobación de su familia.

En la primera temporada de la serie HBO Max, la historia se centró en cómo la familia -liderada por el patriarca Eli Gemstone- intenta borrar el rastro de un video que muestra a Jesse, su hijo mayor, consumiendo cocaína.

Foto Ryan Green, cortesía HBO

Para esta segunda parte, la comedia se fijará en los tres hermanos -Jesse, Kelvin y Judy- batallando por heredar el trono de su padre. Al mismo tiempo, deberán lidiar con un periodista que se propone investigar de fondo el imperio que han construido.

En entrevista, el actor Adam DeVine habló sobre el regreso al set de grabación, los comentarios de su familia y su parte favorita de la nueva temporada, que ya está disponible en el servicio de streaming.

¿Cómo describiría usted The Righteous Gemstone?

Creo que es una comedia bastante oscura. Lo que logra Danny McBride (el creador de la serie) es que en los guiones uno se pregunta «Bueno ¿por qué apoyan a estos tipos si son los peores?» Y luego, a través de la escritura y el trabajo de los actores que selecciona, cava un hoyo profundo del que salen los personajes. Es algo muy bueno como actor.

¿Qué le espera a su personaje Kelvin en esta segunda temporada?

Kelvin quiere ser respetado por su padre, sus hermanos y su comunidad. Incluso consigue un grupo de hombres musculosos para que levanten pesas en frente de los niños e intentar ganar ese respeto. El equipo se llama Kelvin’s God Squad (risas).

Foto Ryan Green, cortesía HBO

¿Hubo algún tipo de restricción al momento de grabar debido a la pandemia?

Cuando llegó la pandemia estábamos a punto de empezar a grabar. Era literalmente mi primer día y recibí la llamada: “Hey, vamos a cerrar porque hay algo que se llama Coronavirus”. Y yo les dije: “¿La cerveza?”.

Después de un año pudimos finalmente regresar. Danny usó ese tiempo sabiamente para apretar los tornillos de la temporada. Y lo logró. Incluso creo que me gusta más esta que la primera. Con suerte más personas se unirán al show y se pondrán al día, porque es bastante acertado con lo que está sucediendo en este momento, al menos en la cultura estadounidense.

Kelvin es un creyente genuino, es un hombre de fe, por así decirlo…

Así es, yo creo que él realmente cree y lo que quiere es guiar a la familia por el camino correcto. Algunos de los otros personajes están más interesados en el poder y la notoriedad, pero él no.

Foto Ryan Green, cortesía HBO

¿Cómo han recibido los fans del Adam DeVine de Modern Family y Pitch Perfect a Kelvin?

Esta es una de las primeras veces en las que he interpretado al personaje más emocional y sensible de la serie, así que ha sido muy divertido. Eso es lo mejor de hacer diferentes estilos de comedia y distintos tipos de actuación: tienes la posibilidad de estirar tus alas y volar un poco.

Estos son tiempos políticamente complicados, ¿alguien ha tenido algún problema con la temática del programa?

No. Tengo algunos familiares que son más religiosos que yo y al principio, cuando les comenté sobre la idea del show, me dijeron que me estaba burlando de la región. Pero cuando ves el programa te das cuenta de que nos estamos burlando de la hipocresía de estos tipos que dirigen mega iglesias que parecen estar aprovechándose de sus feligreses.

Así que luego mis familiares me dijeron que habían amado el programa, aunque tenía más desnudez masculina de la que les hubiera gustado (risas).

¿Qué es lo que más le gustó de esta nueva temporada?

Lo que menos le importa a Kelvin es ascender en la escala social de su familia, él solo quiere respeto. Le han quitado eso y ahora se desnuda por completo de una manera que no lo hemos visto. Puedes ver a Kelvin entrar a un momento muy oscuro en su vida. Creo que eso es muy genial y espero que la gente lo disfrute.

