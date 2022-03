“Desde hace rato cuando ustedes llegaron. Ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida del gato. Y todavía se están lamiendo el plato. Bien ‘encabronao’ con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores, hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato”, dicen los primeros segundos de This is not America, la nueva y revolucionaria canción de René Pérez Joglar, conocido en el mundo como Residente.

“Queremos ser incluidos, y la forma en que deberíamos serlo es no ser excluidos, porque así lo estamos siendo cada vez que te refieres al país como ‘América’. Es un pequeño detalle, pero funciona en tu psicología”, comentó Residente en vivo en el canal de Amazon Music en Twitch. Y luego continuó diciendo que la palabra “América” es otra forma de colonización, y que por eso se está reuniendo con expertos lingüistas para encontrar un término conciliador.

En directo y para el público norteamericano

Residente decidió dar esta exclusiva a través de Twitch en donde tuvo una conversación con el periodista, rapero y presentador de Rap Rotation Radio: Rob Markman. También estuvo con el actor LaKeith Stanfield, reconocido por su actuación nominada al Óscar en Judas and the Black Messiah, su papel aclamado por la crítica como Darius en Atlanta y películas como Sorry To Bother You, Get Out y más.

“Esta conversación está en inglés, porque los que hablan español saben que América va más allá de los Estados Unidos. Así que quiero que este mensaje llegue a una audiencia más amplia”, cuenta Residente y lo deja claro en This is not America, donde menciona a Childish Gambino, quien hace cinco años lanzó This is America, y donde relata solo una parte de lo que sucede en este pedazo del continente.

El privilegio blanco y la unidad

Aunque Residente es claro en su canción cuando dice: “América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. A estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas”, habló también sobre el privilegio sobre el color de la piel en toda Latinoamérica.

“Más de nosotros estamos conectados a través de cosas que son más tangibles que la forma en que estamos separados por simples títulos y nombres, masas de tierra, líneas geográficas, líneas imaginarias que se dibujan en la arena para decir ‘Esta es tu parte, y esta es nuestra parte”, dijo Residente.

¿Arreglo entre Residente y J Balvin?

Residente aprovechó la entrevista para hacer un llamado a todos los habitantes de Latinoamérica a unirse en la defensa de sus derechos y la protección de las tierras.

Esto lo aprovechó el actor LaKeith Stanfield para preguntarle si estaba dispuesto a hacer las paces con J Balvin luego de la tiraera que le hizo. El puertorriqueño respondió: “sentarme con él y hablar, por supuesto. Me encantaría eso en realidad”.

Lo que faltó mencionar en la entrevista

This is not America también tiene otro mensaje que solo los latinos pueden entender y que faltó mencionar en la entrevista transmitida por el canal de Twitch de Amazon Music.

“Los periodistas asesinados, los desaparecidos. Los narcogobiernos, todo lo que robaron. Los que se manifiestan y los que se olvidaron. Las persecuciones, los golpes de estado. El país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado. El tráfico de droga, los cárteles. Las invasiones, los emigrantes sin papeles”, palabras contundentes a los líderes políticos que actualmente dominan esta parte del continente.

Vea también: El álbum más raro y futurista de Fito Páez

Para ver la entrevista completa haga clic aquí.

Lea también: Goyo, “Sueño con un Chocó visible”

Relacionado