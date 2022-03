Las personas en las redes sociales han hecho un montón de escándalo desde el 3 de marzo por la canción BZRP Music Sessions #49, que sacó el rapero puertorriqueño Residente con el productor argentino Bizarrap y en la que hace una tiradera en contra del colombiano J Balvin.

En sus versos, Residente tilda a Balvin de racista, lo insulta, lo acusa de no tener talento, de no escribir sus propias canciones, de ser mentiroso e incluso se mete con su papá.

Pero, ¿qué le hizo el colombiano al boricua para que se pusiera tan bravo con él? Todo empezó cuando en septiembre de 2021 J Balvin incitó a través de su Twitter a que los reguetoneros boicotearan los Grammy Latinos porque, según él, habían recibido muy pocas nominaciones.

Residente le molestó el reclamo y grabó un video quejándose y comparando la música de Balvin con perros calientes: industriales y baratos.

El paisa respondió sacando una línea de ropa con perros calientes, pero no dijo mucho más y solo tiempo después habló del episodio en entrevistas y dijo que él consideraba al rapero como un amigo, y que, si bien tal vez no volverían a serlo, sí podrían conciliar.

Pasaron los meses, el asunto parecía olvidado, pero luego Residente aprovechó su sesión con el viral productor argentino Bizarrap para despacharse contra el antioqueño.

¿Qué son las tiraderas?

Estas peleas, sin duda, son supremamente jugosas para la prensa y, con o sin intención, hacen ruido para los involucrados. Esto no es nuevo. Ha pasado en muchísimas ocasiones en el mundo el hip hop, el reguetón e incluso el pop.

Los diss tracks se popularizaron en el hip hop de los 90. Una traducción más o menos literal sería algo como: canción de insulto. Sin embargo, en el mundo de la música urbana en español, a estos temas que tienen como propósito atacar verbalmente a los oponentes se les conoce como ‘tiraderas’.

Santiago Cembrano, autor de los libros La época del rap de acá y Normas Rappa, le explica a Diners que “el hip hop nació como una ritualización de la violencia en contextos ‘jodidos’ como el Bronx (Nueva York) en los años 70. Había peleas entre pandillas que costaban vidas y esta música fue una manera de enfrentarse sin necesidad de la violencia”.

También explica que se trata de una práctica casi deportiva: “En el básquet o en el fútbol, hay que derrotar al oponente como sea y dejarlo en el piso. Metafóricamente, claro. En el hip hop la idea es insultar, humillar, destruir al otro, quitarle la credibilidad. Eso se presta para el caos”.

Hay para rato

“Las tiraderas nunca van a acabar, creo yo. Si viene desde el Siglo de Oro español, cuando Góngora y Quevedo peleaban con sonetos, no creo que ahora vaya a cambiar. Si las palabras son sus herramientas, las usa para atacar y defenderse”, concluye Cembrano.

No hay ejemplos solamente en el mundo del hip hop. También ha pasado en el rock y en el pop, en general. Y en el reguetón, por supuesto, en donde hay varios casos famosos que involucran a cantantes como Arcangel, Daddy Yankee, Tempo y ahora J Balvin.

Justo ahora hay una pelea entre los reguetoneros puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhey Cortez. Y la lista en este género es larga. Así que, por ahora, ponemos cinco ejemplos históricos de tiraderas.

1. Lennon vs. McCartney

Fueron, según muchos, los dos Beatles más importantes. Cambiaron la música popular juntos y viajaron por todo el planeta tocando y cantando al lado de George Harrison y Ringo Starr.

Sin embargo, su rivalidad se reveló de muchas maneras cuando la banda se separó. En 1971 Paul McCartney sacó Too Many People, una canción con indirectas hacia John Lennon. Y Lennon le respondió con How Do You Sleep? El mismo año.

Este es un ejemplo icónico porque sucedió con dos grandes figuras de la cultura pop que además pertenecían a la misma agrupación, una de las más influyentes del siglo XX. Con Los Beatles, que de alguna manera marcaron el inicio del consumo global de música, también nacieron los diss tracks.

2. Tupac Shakur vs. Notorious B.I.G.

En el hip hop siempre ha existido una puja constante entre la costa oeste y la costa este de Estados Unidos.

Dr. Dre y Wu-Tang Clan son un buen ejemplo de esa rivalidad entre ambas costas. Sin embargo, la mayor muestra de esta dura competencia la encarnaron 2Pac (Tupac Shakur) y Biggie (Notorious B.I.G.), dos de las más grandes leyendas del género en inglés de la década de los 90.

Fue un malentendido: 2Pac le pareció entender que la canción Who Shot Ya? (1995), de Biggie, estaba dirigida a él y le respondió con toda su artillería en varias canciones. La más notable fue Hit ‘Em Up, que salió al año siguiente.

3. Jay-Z vs. Nas

Otra de las tiraderas más famosas, ya hacia los años 2000, fue cuando el famoso rapero Jay-Z le tiró puyas a Nas en Takeover. En esa canción, que es considerada por algunos como el diss más grande de la historia, Jay-Z también menciona a otros raperos: a unos en un buen sentido y a otros, no.

Nas contestó con Ether, otro clásico en este subgénero del hip hop. Su primer verso es “Fuck Jay-Z”, y de ahí en adelante no para. Lo insulta de muchísimas maneras.

4. Pusha vs. Drake

Por la misma época empezó una batalla que tuvo por protagonista nada más y nada menos que a Drake. Su pelea con el estadounidense Pusha T fue muy famosa porque significaba que alguien con la fama del canadiense se pusiera en ese plan.

La disputa empezó a principios de los años 2000, pero desde 2013 no ha parado e incluye revelaciones íntimas, comparaciones políticas, asuntos raciales y acusaciones legales. Desde entonces y hasta hace solo unos meses, la pelea se extendió con varias canciones de respuesta de parte y parte.

5. Taylor Swift contra Kanye

Para poner otro ejemplo que se sale del hip hop, hablemos de la rivalidad entre la cantante Taylor Swift y el rapero Kanye West. Todo empezó cuando Kanye, de manera grosera, interrumpió a Swift en su discurso al recibir el premio a mejor video femenino en los MTV Video Music Awards, en 2009.

Se subió al escenario, le quitó el micrófono y dijo que Beyoncé había hecho un trabajo mejor. Al año siguiente se disculpó, pero la cantante le cantó una indirecta en su canción Innocent. Todo se calmó por un tiempo, pero en 2016 West le dedicó un verso degradante y misógino en la canción Famous.

Después de esto, se han leído otras tiraderas en canciones, videos y declaraciones. En 2020 la tensión también tomó un tinte político y todavía no se ha resuelto del todo.

