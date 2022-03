Goyo: “Sueño con un Chocó visible”

Los ritmos del Pacífico colombiano se internacionalizaron con el trabajo de ChocQuibTown, una agrupación conformada por Goyo, Tostao y Slow. Este año, la cantante chocoana Goyo -cuyo nombre es Gloria Emilce Martínez- estrenó su primer álbum como solista y un especial para HBO Max: En letra de oro.

En su primer disco sin la banda, Goyo interpreta diez versiones propias de grandes éxitos. Dentro de la colección se encuentra el cover de Antología, de Shakira, y su reinterpretación de Oye Mi Ritmo, de Ángel Canales.

“En Letra de Oro es la oportunidad que tuve de encontrarme con obras que admiro muchísimo. Fue un reto hacer versiones con mucho respeto por la musicalidad de cada pieza. Jugué, salí de mi zona de confort y me puse en búsqueda de quién es Goyo para poder plasmar mi sello en estas canciones. Es un entrenamiento y me da la ruta para seguir mostrándoles mi mundo, fuera de ChocQuibTown”, le cuenta a Diners la chocana.

Sin embargo, en este universo como solista, su esposo Tostao y su hermano Slow -con quienes conforma la agrupación- fueron parte fundamental. “Siempre he sentido el apoyo del grupo para este proyecto. De hecho, para las primeras canciones me metí al estudio sola y luego llamé a Tostao para que me ayudara en la parte de la composición. Y a Slow para la producción, porque es su trabajo es genial, no solo porque sea mi hermano (risas)”, recuerda.

En entrevista, Goyo se animó a responder el cuestionario Diners, en el que contó cuál es el futuro de ChocQuibTown y la esencia de su álbum.

1. El mejor recuerdo de Condoto…

El río.

2. Lo mejor de lanzarme como solista es…

Mostrarles el mundo de Gloria.

3. Y lo más complejo…

Lograr conectarme de manera individual con el público.

4. En Letra de oro podrán ver…

A mis tías, a mis sobrinas, a mi familia. Mi mundo.

5. En mi sencillo Na Na Na le cantó a…

Las mujeres y a las personas que quieren aprender a decir que no.

6. Los ritmos del Pacífico son…

Pura vida.

7. El futuro de Chocquibtown…

Es inmenso.

8. La afrolatinidad significa…

Ancestralidad y reivindicación.

9. Sueño con un Chocó…

Visible.

Foto Felipe Jaramillo, cortesía Paola España

10. La belleza es...

El reflejo del alma.

11. Mi mayor extravagancia es…

Comprar arte. Ya sea para vestir, escuchar o colgar.

12. Le temo a...

No ser yo. Siempre quiero conectar con Gloria.

13. Me arrepiento de…

Muy pocas cosas. De todo he aprendido.

14. Esta mañana me desperté…

Feliz.

15. Le tengo fe a…

A Goyo. A mi proyecto.

16. La gente dice que soy…

Muy directa. Me gusta ser así.

17. No esperen que…

Me quede callada.

Vea también: Residente contra J Balvin y otras cinco tiraderas famosas

18. El último libro que compré…

El club de las 5 de la mañana, de Robin S. Sharma.

19. La última vez que me emborraché…

Fue en noviembre del año pasado, estuve de fiesta casi una semana completa. Casi no lo hago pero cuando sí, wow.

20. Me desespera…

Pocas cosas.

21. Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida, sería...

Mucho arroz y pescado.

22. El súper poder que me gustaría tener…

Volar. Sería feliz volando.

23. La canción que siempre me pone a bailar…

Try Me de Tems, es una canción de afrobeat.

24. La película que más me ha hecho reír…

Scary Movie. Me muero de la risa viendo todas las películas de los hermanos Wayans.

También le puede interesar: Consejos de amor con Goyo y Tostao de Chocquibtown

Relacionado