Colombia está llena de rincones asombrosos que dan la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza y aventurarse en actividades alejadas del turismo tradicional. Esta es la premisa del turismo de naturaleza, propuesta que promueve planes recreativos para enriquecer la experiencia del viajero al conectarlo con la fauna, la flora y las comunidades en cada destino, siempre responsable con los recursos.

Privilegios Davivienda le propone dos opciones: la primera es viajar a la región cafetera para conocer los Andes colombianos y sus aguas termales en Caldas. El otro plan es adentrarse en la selva amazónica del Caquetá y sorprenderse con este lugar mágico.

Manizales, Ciudad de las Puertas Abiertas

Foto: Luis Bernal CC BY-SA 2.0 Wikimedia Commons

Al norte del Eje Cafetero se ubica una ciudad famosa por recibir a los visitantes con entusiasmo, por su oferta cultural en la que se destaca el teatro y por apostarle a la educación. Más allá de esto, Manizales tiene el encanto de combinar paisajes andinos con una industria competitiva.

Por eso la ciudad es perfecta para separar un par de días y sumarse a los planes naturales que aquí le recomendamos, mientras se aloja en un hotel en medio de aguas termales.

Los Nevados

Visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados es una experiencia excepcional. El hogar de los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima y de los paramillos El Cisne, Quindío y Santa Rosa abre sus puertas para ser recorrido de manera consciente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Parque Nacional Los Nevados (@parquenacionallosnevados)



A tan solo tres horas de la capital caldense, en este lugar puede realizar actividades como senderismo, ciclomontañismo, observación de flora y fauna –para apreciar especies como el colibrí de páramo, el águila crestada, el pato andino y el cóndor– y escalada.

Laguna Negra

Dentro de las más de 58.000 hectáreas del Parque Los Nevados se encuentra el Parque Temático Laguna Negra, una propuesta de conservación y el marco ideal para realizar avistamiento de aves, cabalgatas ecológicas, camping, senderismo y paisajismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Augusto Patiño R.📷📸 (@augustopatino9311)



Mientras se deslumbra con los impresionantes amaneceres y atardeceres que se ven alrededor de esta laguna –uno de los ecosistemas acuáticos asociados a los nevados– puede conocer de cerca las costumbres y tradiciones de los campesinos de la cordillera.

Hacienda cafetera

Para terminar el recorrido por Caldas es imprescindible conocer la cultura alrededor del grano preciado de la región. Con cien años de tradición cafetera, la hacienda Venecia es el lugar preciso para aprender el proceso del café colombiano.

Foto: Cortesía Hacienda Venecia

El recorrido lo inicia una buena taza de café y continúa con un paseo por la plantación para conocer el cultivo. Aprenderá también sobre el procesamiento, la exportación y las cualidades del tostado que hacen que el café del país sea reconocido en el ámbito internacional. Menos de treinta minutos separan a Manizales de esta hacienda.

Florencia, Puerta de Oro de la Amazonia

Foto: Cortesía Caqueta Travel

Caquetá es un departamento bañado por ríos y cubierto por la espesa selva tropical. Allí se encuentra Florencia, el municipio más poblado del suroriente del país. Un rincón sinigual de Colombia que espera por turistas conscientes y con prácticas sostenibles. Aquí tres reservas naturales para conocer.

El Danubio

Un área protegida por su valiosa importancia para la vida silvestre, flora y fauna, eso es la Reserva Natural Ecoturística El Danubio, en el municipio de Morelia, a 45 minutos de la capital del departamento. Visitarla es sinónimo de atractivos naturales como las cascadas de aguas cristalinas Los Helechos, Mo Buinaima y el cañón Murui Muinane.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ruta Ecológica (@rutaecologica)



En la reserva es posible avistar aves desde el mirador El Milagro, disfrutar del río Bodoquero y recorrerlo mediante la famosa práctica de tubing (con neumáticos). A la experiencia se suma la gastronomía típica con preparaciones como el asado caqueteño y la cachada ahumada.

Las Dalias

También a aproximadamente 45 minutos de Florencia se ubica la Reserva Natural Las Dalias, en el municipio La Montañita. Sus 70 hectáreas, de las que un 75 % es zona de conservación, propician la desconexión total de la ciudad, que tanto buscan los turistas de naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reserva Natural Las Dalias (@reservalasdalias)



Sin duda, su mayor atractivo son las cinco cuevas misteriosas en las que se puede practicar espeleísmo. A esto se suman dos senderos naturales, de 5 y 3,5 kilómetros, y el cañón El Niño, un accidente geográfico de paredes rocosas de las que brotan minerales. Al caminar por el cañón, junto a la quebrada que lo atraviesa, es posible avistar armadillos, erizos y una gran variedad de mariposas.

La Avispa

El mismo territorio que en el pasado fue golpeado por el conflicto armado es ahora hogar de la Reserva Natural y Ecoturística La Avispa, en la vereda La Holanda, a menos de 30 minutos de Florencia. Una zona de conservación que ofrece planes de aventura en medio del bosque.



Una de las actividades más extremas es el barranquismo (canyoning), un deporte que se practica en los barrancos de los ríos que recorren la reserva. También puede optar por planes más tranquilos como senderismo, trekking y tubing.

Manizales

PRECIO PRIVILEGIOS POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE DESDE $119.200

El precio incluye: Alojamiento por 2 noches – 3 días en acomodación doble en habitación deluxe en el hotel Termales del Otoño + desayunos diarios para dos personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stiven Isaacs (@stivenisaacs)

Florencia

PRECIO PRIVILEGIOS POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE DESDE $87.300

El precio incluye: Alojamiento por 2 noches – 3 días en acomodación doble en habitación deluxe en el hotel Andinos Plaza + desayunos diarios para dos personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel Andinos Plaza (@hotel_andinos_plaza)

*No incluye transportes aéreos o terrestres y alimentación no especificada.

*No incluye gastos no especificados personales y servicios adicionales.

*Florencia, válido para viajes hasta el 31 de diciembre de 2021.

*Manizales, válido para días entre semana en temporadas bajas hasta el 31 de diciembre de 2021. Sujeto a disponibilidad. Aplican términos y condiciones.

*Para más información comuníquese al 3078015 en Bogotá o al 018000973838 en el resto del país, opción 2.

