Son las 10 de la mañana en Bogotá, camino al vestíbulo del que podría ser cualquiera de los hoteles del norte de la ciudad. Me informan que el señor Gonzalo Casanga se encuentra en el tercer piso. Una vez allí me presento y, sin perder tiempo, este chileno nacido en Brasil me empieza a explicar qué es CityBest.

Se trata de una nueva compañía en Bogotá que ya tiene oficinas en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Paraguay, países a los que ha llegado con un servicio simple y seductor: transporte amigable con el medio ambiente a pedido. Con una aplicación para iPhone y Android, puede acceder al mapa de la ciudad, poner su ubicación de destino y al instante detectar un automóvil eléctrico o a gas. La tarifa y la propina para un vehículo son un 30% menor que para un viaje en taxi u otras aplicaciones y se pagan a través de efectivo, tarjeta débito o crédito, o código QR, gracias a su alianza con Mercado Pago.

Mientras Casanga explica cómo la aplicación integra Spotify Premium mientras viaja o cómo entrar a WhatsApp sin perder de vista el mapa, noto que el CEO de 45 años no está vestido con el traje habitual de un hombre de negocios. En cambio, usa jeans ajustados, un saco negro de botones, un pin de CityBest en su pecho y una camisa blanca sin corbata.

Su experiencia rompe con la de los clásicos geeks que lanzan aplicaciones en Latinoamérica. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Santo Tomás de Chile; Publicidad en la Universidad del Mar y luego hizo dos magíster de Marketing y Negocios Internacionales y Gestión de Comunidades Internacionales en la Universidad del Pacífico.

Lo aprendido llevó a Casanga a investigar más sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas como el e-commerce o la geolocalización que Google hace con sus camionetas que recorren el mundo desde hace 20 años. Esto lo forjó como un empresario que quiere cumplir sus metas a mediano plazo, porque como dice: “a corto es rápido y no se cumple o tiene consecuencias. Muchas veces no se analiza. Vale para todo ámbito de la vida. Y a largo plazo se te puede acabar el negocio y eso es un riesgo”.

El origen de CityBest

Gonzalo tiene dos hijos de la generación Z, quienes lo llevaron a pensar en el futuro del planeta y el medio ambiente. Cuando los menciona no deja de sonreír y por un instante trae un recuerdo personal a la mesa. “Esos chicos tienen los ojos puestos en un futuro mejor con alternativas de movilidad limpia y Colombia y Chile mandan la parada en Latinoamérica”.

Antes de crear CityBest, Casanga se ahorró el dolor de cabeza de pelear concesiones con el Ministerio de Transporte de Chile y su gremio de taxistas. Fue así como en 2018, hizo una aplicación que respondiera a sus necesidades, porque como dice: “Hay que tener empatía y ponerse en el zapato de ellos que deben llegar a casa con el producido del día para la familia”.

Luego, lanzó CityBest como una apuesta totalmente revolucionaria en la que el usuario identificará en la marca ese gran diferencial de huella limpia de carbono. Y así como hizo en Chile, Gonzalo llegó a Bogotá, recorrió sus calles, usó las aplicaciones existentes e investigó a fondo cómo iba nuestro mercado con los vehículos híbridos, de inyección a gas y totalmente eléctricos.

“Ustedes tienen cargadores eléctricos, 480 buses, más del 60% de los taxistas usan su vehículo con gas y tienen políticos que impulsan la descarbonización. ¿Qué más se puede pedir”, comenta el CEO de CityBest.

Un ecosistema integrado de experiencias

CityBest entra como una fuerza disruptiva al mercado, que no solo es una aplicación, sino que también es un aliado de la movilidad limpia, las experiencias en viajes por la ciudad y la puesta de tecnología de punta para pagos a través de códigos QR. Cosa que los bancos nacionales, hasta ahora están implementando en su portafolio.

“Ahí entra la parte gubernamental. Si los ministerios de transporte en Latinoamérica no le apuestan a la innovación, no vamos a ningún lado. Porque en esto nos tenemos que ayudar entre todos. Por ejemplo, nosotros le vamos a dar a nuestros conductores el 100% de las ganancias en Colombia por los primeros seis meses y detrás vendrá un apoyo con marcas de teléfonos, industria automotriz y aportes fiscales para que sea posible apostarle a un vehículo de energía limpia, pero todo bajo el mismo ecosistema”, comenta Casanga.

Con la bandera de innovación, Casanga se ha convertido en el único CEO de Latinoamérica que le apuesta a una aplicación de movilidad para vehículos amigables con el medio ambiente.

“No quiero ser el Uber de Latinoamérica”

Cuando se trata de buscar referentes de la industria, es inevitable mencionar a Uber, que tras años de servicio ha sabido reinventarse para mantenerse activa en el país.

“Siempre he dicho que jamás voy a luchar contra ellos, prefiero ser el segundo mejor y apostarle a la energía limpia. Claro que estudié a la competencia y por eso digo con toda seguridad que somos los únicos que tendrán en las calles vehículos eléctricos, a gas e híbridos. Y si los demás lo intentan, tendrían que eliminar el 90 % de sus conductores que aún usan gasolina”, comenta Casanga.

Entre tanto, CityBest perfecciona su modelo, empleando programadores de Estados Unidos para crear algoritmos que mejoren la experiencia del usuario, así como la demanda y los precios para que el servicio sea más eficiente todos los días.

Tecnología y seguridad al volante

El hecho de viajar en un auto híbrido, a gas o eléctrico le garantiza al usuario que está en un vehículo moderno que no podrá encontrar en otra aplicación. “Estamos hablando que por norma los híbridos deben ser modelos 2017 o 2018, mientras que los de gas deben ser 2012”, comenta Casenga, mientras recoge sus mangas para ampliar la idea de lo que se viene con CityBest.

“A mediano plazo tendremos una empresa nórdica de e-commerce que distribuirá paquetes de forma eficiente por toda la ciudad. Entonces un conductor va al supermercado, recibe las bolsas de su pedido y estas serán ecológicas y garantizarán el servicio en un 100 %”, dice el empresario chileno.

Para finales de 2022, CityBest espera tener 2.000 conductores, y tarifas mucho menores que las de la competencia y el transporte tradicional. “La razón fundamental es que la carga de un vehículo eléctrico o de gas te sale 10 veces más barato, por eso no se puede cobrar más”.

Vea tambien: Cinco restaurantes temáticos que debe visitar en Bogotá

Pide un vaso de agua caliente para su té, pero nunca lo llega a tocar. “Gran parte de mi trabajo consiste en garantizar que la aplicación tenga un buen manejo con el gobierno y generar un ecosistema. Me involucro mucho en el factor de la experiencia del usuario con la interfaz. También es mantener una buena relación con todas las partes”.

Como motivación, los conductores que descarguen la aplicación y trabajen con ella, tendrán el 100 % de las ganancias por los primeros seis meses. De momento, el servicio funcionará cerca de los hoteles de lujo de Bogotá y del aeropuerto internacional de El Dorado, pero paulatinamente, a medida que más conductores se suscriban, CityBest estará en todos los rincones de Bogotá y Colombia.

Con los ojos puestos en Latinoamérica

Los inversores de CityBest están contentos con los rápidos movimientos de Casanga para entrar a las principales capitales de Latinoamérica. La compañía espera llegar a 5 millones de dólares, una vez la aplicación esté funcionando. Gonzalo dice que CityBest tiene actualmente 100 empleados, sin incluir a los conductores, y espera que sean muchos más y que estén asentados en Colombia.

La empresa ofrecerá trabajo a decenas de miles de conductores, y a diferencia de otras aplicaciones del mercado, le apuesta a la energía limpia tras el volante. Esta empresa chilena espera agitar la economía nacional con alianzas que nacen de la noche a la mañana, como esta conversación.

“Aprendí con CityBest a tener paciencia. A ser bastante disruptivo y créerme el cuento. También a empatizar con grupos que son diferentes a mí. Mi palabra clave es la humildad, es el factor primario que te permite estar en todas las demás virtudes”, expone el ejecutivo.

Su consejo para los demás: “Ser respetuoso con todos. No importa si estás con el presidente o un barrendero, si los pellizcas a los dos les va a doler a ambos. Hay que retroalimentarnos de gente que te enseñe, además de ser persistente”.

Gonzalo Casanga es hábil para los negocios, rápido con las palabras y simpático para cerrar acuerdos. En un poco más de dos horas me contó su vida y sus sueños con CityBest, una inspiración que nació para estar en toda Colombia y Latinoamérica. Su próximo viaje: Lima, Perú.

Óscar Mena es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad. @MrOscarJavier Twitter: oscarmena7@revistadiners.com.co Correo electrónico: http://ow.ly/dqSv30rQPar Spotify: es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad.

Relacionado