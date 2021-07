Divorcios en Colombia: ¿Cómo quedar bien con su expareja?

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, tan solo en los primeros seis meses de 2021 se han registrado 5.949 divorcios en Colombia -sin contar con los más de 16.000 de 2020-. “La pandemia afloró los problemas que estaban escondidos en las relaciones. Tengo casos particulares de personas que llevan 30 años de una buena relación y cortaron todos sus vínculos sentimentales y legales”, comenta Maritza Vergara, abogada con más de 6 años de experiencia en temas de divorcio y derecho de familia.

El divorcio “más fácil” en Colombia

Sin embargo, son los jóvenes los que ocupan el primer lugar cuando de divorcios se trata. “Al no tener un vínculo estrecho o hijos, no aguantan el mal humor o el carácter de la otra persona. En este caso es más fácil coger la maleta y marcharse”, explica la experta.

Los expertos y notarios le conocen como divorcio de mutuo acuerdo o, en términos coloquiales, divorcio express: “En este caso, la pareja debe llegar a donde el notario, cada uno con su abogado, con la claridad de cómo se van a repartir los bienes y en menos de dos semanas quedan solteros ante los ojos del Estado”, cuenta Martiza.

Causales de divorcio en el país

La infidelidad es la principal causa de divorcios en Colombia, y no es un problema exclusivo de los hombres. De hecho, en los últimos años se comprobó que, en el mundo, las mujeres engañan 40% más a sus parejas, que en la década de los años 90, como reveló la Universidad Estatal de Misuri, en Estados Unidos.

“A mi consultorio llegan muchos hombres que me dicen que la mujer le pone los cachos y se quieren divorciar. Sin embargo, se lo piensan mejor cuando les hablo del papeleo, la custodia de los niños y la división de bienes”, explica Vergara.

Luego vienen otras causales por mal manejo del dinero, pésima convivencia e incluso por abuso físico y verbal. “Tantos años de sufrir menosprecio y soledad se vieron reflejados en esta pandemia, por eso cientos de mujeres tomaron la decisión de separarse por su salud mental, sin importar las consecuencias”.

El divorcio con hijos

En este caso lo mejor que puede hacer es hacer un consenso con su pareja y en compañía de su respectivo abogado, si no es así será muy difícil que un notario los divorcie, como lo explica Maritza Vergara.

“Si un notario los ve con dudas de con quién se quedará el menor de 18 años, no los divorcia. Esto se debe a que usted debe llegar con la claridad de cómo va a quedar la cuota alimentaria, los días de visitas, el pago de la educación y la salud”, comenta.

Lo más sano es asesorarse de un abogado

Si se va a casar, pero es una persona prevenida, o si ya se casó y sabe los dilemas del divorcio, póngale cuidado al siguiente consejo: “Usted se puede amar con su pareja todo lo que quiera, pero invítela a hablar con un abogado y que los asesore para ver si sus bienes, como apartamentos, carros o empresas entran o no al contrato del matrimonio”.

Aquí también entran bienes heredados, deudas de tarjetas de crédito, fundación de empresas, entre otras cosas. “Sea sincero con su pareja y dígale: ese apartamento no quiero que entre en la sociedad conyugal, lo voy a proteger. Invite también a que su pareja cuide sus acciones en la bolsa, los títulos valores o todos las formas de poder adquisitivo que tenga”, comenta Vergara.

Proteja los bienes del futuro

Existen casos en que la pareja se casa cuando ninguno de los dos tiene nada que proteger. Ahí el amor florece y dicen: “construyamos juntos”, sin embargo, cuando pasan los años y cada uno forjó un imperio monetario, la cosa cambia.

“Lo que construyan después de casados es de los dos. La ley colombiana los protege y les dice a la pareja: todo lo que hagan es 50 y 50. Es inevitable que si se divorcian cambien ese porcentaje. Han llegado a mi consultorio personas indignadas a las que les fueron infiel y no le quieren dar nada a su pareja. Ahí tengo que decirles que no hay nada que hacer, porque la sociedad conyugal es otra cosa, es algo que ustedes construyeron”, comenta la experta.

Aquí es donde el matrimonio frente a los ojos del Estado es igual a una empresa. Si llega el día del divorcio, debe haber una liquidación de dicha sociedad, por lo que los accionistas deben poner sus activos y pasivos sobre la mesa y empezar a repartir lo bueno y lo malo.

“Si mañana montamos un negocio y lo cerramos, tenemos que dividirnos el saldo rojo. Aunque hay un punto en el que se puede ir a un Centro de Conciliación, para exceptuar a una de las partes de las deudas, por ejemplo, si el hombre tenía una tarjeta de crédito en la que debe 20 millones de pesos, puede decir que omitan del divorcio esa deuda”.

Cómo me blindarse ante un futuro divorcio

Aunque la gente no se casa para divorciarse a los meses u años, la experta nos recomienda que si tiene dudas es mejor que no se case. “Uno está en la obligación de conocer a la persona con la que se va a casar. Si se casa enamorado es válido, pero en el camino uno sabe si aguanta o no lo que le espera con esa persona. Mi consejo es: asesórese, tenga o no tenga bienes, porque hay veces en las que se atraviesan cosas no tan buenas, pero tengo la oportunidad de cambiarlas”, concluye la abogada.

Si está casado por lo civil por mutuo acuerdo necesita:

Registro civil de matrimonio con el sello de la notaría.

Las copias de las cédulas y registros de nacimiento de la pareja

Si hay hijos:

Acuerdo de cómo se hacen responsables de sus hijos menores de 18 años.

Registro civil de los niños.

Si hay bienes:

Escrituras del apartamento, certificado de tradición, paz y salvo de la administración, último pago del impuesto predial y si está en Bogotá, necesita el certificado de valorización.

Si está hipotecado, toca pedir permiso al banco para hacer un levantamiento de patrimonio mientras sale el divorcio. Luego se registra el 50 y 50 en el registro nacional, como si fuese una transacción normal.