La crisis que inspiró la nueva colección de A Modo Mío

Francesca Sesana, fundadora y diseñadora de A Modo Mío, conoció el poder de la transformación en medio del caos el año pasado, cuando durante una de las peores crisis de ansiedad de su vida surgió Inmortale, la aclamada colección que presentó el fin de semana pasado en Bogotá Fashion Week.

“Estaba en la despedida de soltera de una de mis mejores amigas en Anapoima cuando me dio una crisis de ansiedad severa. A las dos de la mañana tuvo que ir mi esposo a recogerme. Cuando me levanté al otro día, ya en la tarde, me sentía tensionada y con mucha vergüenza. Mientras mi esposo dormía y yo no sabía qué hacer, tuve una luz de creatividad. Esa fue la primera vez que diseñé después de casi cuatro meses. Ahí nació Inmortale”, recuerda -con sentimientos encontrados- la bogotana, diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, cuya marca tiene presencia en 20 países.

Lo anterior no fue un hecho aislado. En 2021, Sesana dejó de trabajar durante tres meses debido a estos episodios. “Tuve un desarreglo hormonal en mi cuerpo, algo meramente químico, que me llevó a medicarme con medicina psiquiátrica. Esto hizo que no pudiese trabajar, por lo que no solo tambaleé yo, sino también mi equipo y mi marca. Algunos de los síntomas eran alergias inexplicables, movimientos involuntarios, taquicardia y síndrome de despersonalización”, le cuenta a Diners.

Después de frenar su vida, prestarle atención a su salud y superar la crisis, Inmortale es una confirmación de la esencia de A Modo Mío, de sus prioridades y del mensaje que busca entregar a las personas que usan sus prendas: “No me siento inmortal, pero esto me hizo renacer con otros principios. Me dio las bases para seguir creciendo”.

De la crisis a la pasarela

Desde su creación, a finales de 2016, A Modo Mío ha sido un reflejo de la vida de Francesca. Por eso para esta colección, al igual que en su experiencia propia, mantuvo su esencia -siluetas fuertes y estructuradas-, pero tomando nuevos riesgos, como las mallas y transparencias.

La pasarela en Bogotá Fashion Week 2022 inició con la cantante lírica Ximena Abeyo repitiendo las frases insignia de la marca: “A Modo Mío. A Mi Manera”. Para Francesca, estas palabras, “más que un statement, son un mantra de acompañamiento. Si yo dijera que vivo mi vida 100 % a mi manera sería una mentira. Soy la primera en juzgarme cuando me paro frente al espejo. Pero repetir esto me recuerda que está bien ser yo misma y no encajar”.

La colección presentó una mezcla de atuendos románticos y femeninos, con mucho croché y los ya conocidos estampados de la marca, y otros en los que las transparencias se robaron el show. Además, los tradicionales abrigos con frases le dieron paso a chalecos acolchados que caían hasta el suelo, y se sobreponían a varias capas de prendas.

Sin embargo, Francesca Sesana aclara que, “aunque me hubiese gustado contar con mayor diversidad en la pasarela, en el casting no había modelos plus size. Así que solo pudimos escoger a una modelo curvy y un modelo androgino. Es importante mostrar que en este universo cabemos todos”.

Para las joyas, A Modo Mío colaboró con el joyero Juan Felipe Ramírez en la creación de piezas especiales para la pasarela, que también llevaron el lema de “A Mi Manera”. “A pesar del poco tiempo que nos dieron para prepararnos, le metimos todo el amor del mundo. Quisimos darles un ratito de nuestro universo a los asistentes”, le cuenta a Diners la diseñadora.

A Modo Mío, A Mi Manera

Esta primera pasarela de A Modo Mío en una feria de moda en Colombia marca un nuevo impulso para la marca ready to wear, que nació luego de un viaje de Francesca a Nueva York. “En el viaje encontré unos parches para chaquetas que aún no estaban de moda en Colombia. Así que decidí traer muchos y diseñé 17 chaquetas, que para mí eran un montón. Un viernes, antes de entrar al cine, publiqué las fotos en mi Instagram personal y, cuando salí de la película, las había vendido todas”, recuerda Sesana.

Lo demás llegó poco a poco. 17 chaquetas se convirtieron en 20, luego en una línea de camisetas y luego en A Modo Mío. “El nombre de la marca responde a que desde pequeña nunca encajé en ningún lado. Mi papá es Italiano entonces yo era la única Francesca en un colegio donde todas se llamaban Laura y Daniela. Odiaba mi nombre en ese momento. Además, como íbamos tanto a Italia, nos vestíamos distinto y nos hacían bullying en el colegio. Sumale a eso que teníamos carro blindado porque secuestraron a mi papá. Entonces era la loba, traqueta y gordita del colegio”, dice.

Esa inconformidad es cosa del pasado, pues ahora Francesca se precia de su diferencia y de destacar por quien es. De allí que sus prendas están diseñadas para que al momento en el que cualquier otra persona las compre, las use a su manera, a su modo.

Con este adn busca seguir conquistando el mercado internacional -visitará ferias de moda en París, Nueva York y Miami- al tiempo que cumple el sueño de ser mamá. “Estoy embarazada, tengo poco menos de tres meses. Así que sueño con ser la mejor mamá del mundo sin dejar de ser la empresaria en la que me he convertido. Estoy buscando el equilibrio entre ambos mundos”, finaliza.

