Tres destinos de aventura para visitar en Guatemala

La mezcla cultural que existe en Guatemala es innegale. Este territorio hizo parte de Mesoamérica, el corazón de la civilización maya. Pero más allá de Ciudad de Guatemala y Antigua, hay muchos rincones más por descubrir, como estos tres con aventuras distintas.

Tikal, la metrópoli maya

Los antiguos pobladores de la tierra que hoy es Guatemala dejaron una huella imborrable con metrópolis como Tikal, uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina.

Este sitio sagrado fue nombrado por la Unesco como Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad en 1979. Al visitarlo, es posible explorar la arqueología, la flora y la fauna de la región. Permítase perderse entre los rincones del parque y observar monos aulladores, coatíes y otras especies nativas.

Verapaces, refugio natural

Para los mayas era un santuario sagrado, para los q’eqchi, específicamente, era una puerta de conexión con el inframundo y los familiares que habían partido del mundo terrenal. Hoy, las cuevas de Se’tzol son un destino natural imprescindible.

Ubicadas en Verapaces, una región ideal para viajeros aventureros, esta serie de cuevas –alrededor de 25 sin explorar y cinco abiertas al público– reciben su nombre de la expresión q’eqchi que traduce ‘en fila’, ya que están ubicadas dentro de una fila de tres montañas. Diversas especies de flora, aguas vírgenes de color verde-azul, rocas suspendidas en el techo y zonas para nadar forman parte de la experiencia.

El Caribe de Guatemala

En la región nororiental del país se encuentra Izabal, un departamento cálido en donde confluyen el verde espeso de la vegetación con la inmensidad del Caribe.

Una de sus costas más famosas es Playa Blanca, escenario ideal para quienes buscan aislarse y descansar, pues a pesar de estar a unos minutos en lancha de Livingston (la capital del departamento), no tiene una infraestructura hotelera muy extensa ya que buscan preservar la naturaleza, llena de enormes cocoteras, arena blanca y aguas cálidas.

