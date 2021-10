Cinco aplicaciones de Google para no perder tiempo con el celular

Los celulares se convirtieron en parte fundamental de nuestra vida y su uso ocupa cada vez más tiempo durante el día. Google es consciente de esto y cree que la tecnología debería mejorar la vida, no distraernos de ella. Por eso, teniendo en cuenta que cada persona se relaciona de forma diferente con su celular, crearon estos cinco aplicaciones para ayudar a encontrar el balance y hacer que las personas dependan menos de su teléfono.

Estas son las aplicaciones gratuitas para Android que ya están disponibles para descargar.

Desert Island

La idea de esta aplicación es definir cuáles son las otras aplicaciones que usaría en una isla desierta, por lo que al seleccionarlas solo le permitiría usarlas durante las próximas 24 horas. De esta forma podría centrarse en las herramientas que necesita para trabajar, comunicarse o estudiar, y eliminar las distracciones como juegos o redes sociales que consumen su tiempo cada que las revisa innecesariamente.

Unlock Clock



Esta aplicación establece un fondo de pantalla en el que solo se ve el número de veces que desbloquea el celular durante el día. Así que si necesita algo que le recuerde que pasa demasiado tiempo revisando el celular, muchas veces sin razón, esta herramienta podría ayudarle.

Post Box

Esta puede ser una buena herramienta para no distraerse. Almacena todas las notificaciones que llegan a su celular y no se las muestra hasta la hora que usted haya establecido. Así que los mensajes y las alertas de otras aplicaciones no lo molestarán mientras estudia o trabaja.

We Flip

Esta aplicación se encarga de controlar el tiempo que usa el celular mientras está en una reunión con sus amigos o con su familia. La aplicación crea un grupo con usuarios que se desactiva una vez que alguien toma el teléfono para desbloquearlo.

Morph

Este experimento adapta su celular a diferentes situaciones para enfocarse en tareas específicas. Por ejemplo, puede escoger qué aplicaciones puede activar cuando hace ejercicio, qué aplicaciones se activan cuando duerme y desactiva las otras que no necesita.

Bonus:

Fuera de estas aplicaciones de Google, también puede probar dos herramientas que le ayudarán a ser más consciente del tiempo que pasa pegado a su móvil.

Focus To-Do

El objetivo de este desarrollo es ayudarlo a concentrarse en el trabajo y en el estudio. ¿Cómo? Fusiona la Técnica Pomodoro —inventada por Frances Cirillo en los años 80— con la gestión de tareas. Así, facilita la organización de su día a día y le brinda un informe diario, semanal y mensual para que conozca cuánto tiempo le dedica a cada tarea.

Puede sincronizar Focus To-Do en todos sus dispositivos y, si escoge el modo estricto, podrá bloquear aplicaciones durante el tiempo deseado. Nada lo distraerá.

Forest

La idea de esta aplicación es sencilla. Usted tendrá la oportunidad de seleccionar el árbol que más le guste entre una gran variedad de semillas. Entre más tiempo permanezca alejado de su celular, más crecerá su árbol. La clave está en no dejarlo morir, lo que a la vez le ayudará a vencer su adicción al móvil y duplicará su productividad.

Al igual que la herramienta anterior, podrá ver reportes detallados y bloquear apps específicas. Además, tiene la opción de retar a sus amigos para enfocarse juntos y de proteger el planeta al plantar árboles reales.

