En estos momentos, donde la ropa del trabajo no entra y se siente mejor en pijama, es importante no perder la calma y buscar consuelo e inspiración donde esté disponible –ojalá no sea en una caja de chocolates o una botella de vino–, sino en una de las dietas más efectivas del mundo.

Una buena fuente de ideas –aunque parezca ridículo– son los famosos, ya sea los que han librado la batalla contra el sobrepeso públicamente, como Oprah Winfrey, Kim Kardashian, o aquellos que simplemente causan admiración por sus físicos perfectos, como la duquesa de Cambridge, Kate Middleton o la actriz Jennifer Aniston.

No importa la razón, lo fundamental consiste en encontrar la motivación, y aunque muchas veces los regímenes a los que se someten las estrellas son absurdos y no muy saludables, algunos han sido desarrollados por expertos que han estudiado cómo se absorben los alimentos y el funcionamiento del metabolismo.

A continuación presentamos tres de los preferidos en este gremio, cuyo trabajo depende en gran parte de su estado físico.

No está de más advertir que antes de seguir cualquier dieta, es importante consultar con un médico y tener en cuenta las condiciones físicas de cada persona.

Weight Watchers

Oprah Winfrey perdió alrededor de 20 kilos.

Creada hace cincuenta años, esta es una de las dietas más antiguas en el mercado, y se ha mantenido por los miles de seguidores que tiene en el mundo. Pero fue hace dos años, cuando la empresaria Oprah Winfrey –que no ha hecho de su lucha contra los kilos un secreto– accedió a seguirla y posteriormente se convirtió en accionista y vocera de la compañía, que tomó un nuevo impulso.

Tal vez lo más llamativo del sistema consiste en que no prohíbe ningún tipo de alimento. Winfrey asegura que ha perdido casi 20 kilos comiendo todo lo que le gusta, y eso incluye pan, pizza y tacos. El nuevo programa, llamado Más allá de la balanza, busca enseñarle a la gente a comer de manera saludable, sin que esto signifique el sacrificio de una que otra indulgencia.

Funcionamiento de esta dieta

Basado en su género, estatura, peso y edad, el programa adjudica un puntaje que usted puede consumir diariamente.

Cada comida y bebida vale unos puntos, llamados SmartPoints (puntos inteligentes), y están basados en el valor nutricional de cada alimento –mientras más azúcares y grasas saturadas contenga, mayor es el puntaje–. Los alimentos que sacian el apetito por más tiempo tienen menos puntos y los que cuentan con calorías vacías tienen más.

Su meta es consumir el número de puntos que ha sido determinado para usted, siempre tratando de favorecer las opciones más saludables, como frutas, verduras y proteínas. Aunque mientras se mantenga en su cifra, puede consumirlos como quiera, ya sea una copa de vino (6 oz = 5 puntos), o un helado.

Puntos por todo

Un puntaje promedio diario puede ser de 30 puntos, así por ejemplo uno de los menús sugeridos para una cena –salmón, con papas al horno y espárragos– tiene 8 puntos (3 oz de salmón = 3, una papa pequeña = 4, una cucharadita de aceite de oliva = 1 y 10 espárragos = 0).

La dieta Weight Watchers funciona con un sistema de puntos en el que todos los alimentos son permitidos.

Hay varias maneras de controlar y seguir la dieta, puede hacerlo en línea, en reuniones personales con un coach o por teléfono. En la página web se encuentran diferentes planes a los que puede suscribirse por un valor desde USD 4.61 por semana.

Dependiendo del plan, recibe servicios a través de la página o de la aplicación, entre ellos un plan diseñado especialmente para usted, con menús y recetas, así como el puntaje de más de 290.000 alimentos, además de la posibilidad de consultar con un coach 24/7. También incluyen un plan de ejercicios y consejos para aumentar la actividad física.

Ventajas de las dietas efectivas Weight Watchers

está basada en una intensa investigación científica y se enfoca en resultados a largo plazo. Más que una dieta, se define como un programa que busca cambiar los hábitos de las personas, para que lleven una vida sana sin obsesionarse con su peso.

Con un nivel de dificultad medio, es lo suficientemente flexible como para adecuarla a cualquier estilo de vida. Además, permite variedad y que cada persona adapte sus consumos de acuerdo con sus gustos y preferencias. Esto hace que no se sienta tan restrictiva. Es una de las dietas mejor valoradas por expertos.

Desventajas

Puede llegar a ser costosa y requiere compromiso para estar atento a los puntajes de cada alimento que se consume –además de un conocimiento básico en matemáticas para sumar los puntos–.

En Estados Unidos, en los supermercados venden comidas ya preparadas para quienes son negados en la cocina. Como en Colombia no están disponibles, hay que estar dispuestos a elaborar gran parte de los menús.

Bocados Saludables

1. No se ponga metas imposibles.

2. Consuma alimentos de diferentes tipos y colores, para garantizar el consumo de vitaminas, minerales y fibra.

3. Incluya alimentos de todos los grupos en sus comidas –proteínas, verduras, harinas, grasas– para lograr que sean balanceadas y variadas.

4. Tres porciones de lácteos al día ayudan a mantener los niveles de calcio.

5. Limite el consumo de gaseosas y comidas con altos niveles de azúcar y grasa.

6. Controle el tamaño de las porciones.

7. Incluya algún tipo de ejercicio en su rutina diaria.

8. Sea feliz.

Dieta Dukan

Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.

Aunque fue creada en el 2000 por el médico y nutricionista francés Pierre Dukan, quien a través de su libro puso en forma a miles de sus coterráneos, fue solo en 2011, cuando la británica Kate Middleton se casó con el príncipe William de Inglaterra, que este régimen, basado en el alto consumo de proteína, cobró fama mundial.

Resulta que antes de la boda, tanto ella como su mamá Carole y su hermana Pippa se sometieron a este programa que promete una drástica y rápida pérdida de peso.

Los resultados saltaron a la vista el 29 de abril de ese año cuando las tres, y particularmente Pippa, llamaron la atención por sus esbeltas figuras. El libro original vendió más de 3,5 millones de copias en Francia y ha sido traducido en 14 idiomas.

¿Cómo funciona?

La teoría consiste en que al consumir una dieta alta en proteína, limitando los carbohidratos al máximo, el cuerpo será forzado a quemar grasa.

El truco está en la estricta lista de más de cien alimentos aprobados, sin importar la cantidad que coma, podrá perder hasta cuatro kilos en una semana.

Debe consumir también una medida específica de salvado de avena, abundante agua y caminar entre 20 y 30 minutos diarios.

Cuatro fases de las dietas más efectivas del mundo

La primera, llamada Ataque, puede durar entre 2 y 5 días, dependiendo del peso que se quiera perder. Consiste en solo consumir proteínas de la lista permitida, además de 1,5 cucharadas de salvado de avena, que ayuda a la digestión y a eliminar grasa. Es en la que más rápido se pierde peso.

La siguiente es la fase Crucero, que puede extenderse por varias semanas, hasta que llegue a su peso ideal. Aquí, además de la proteína está permitido consumir vegetales sin almidón (los que se encuentran en la lista) cada dos días. Y subir a dos cucharadas el salvado de avena.

La duración de la tercera fase, denominada Consolidación, depende del peso que haya perdido (cinco días por cada libra), esta permite verduras todos los días, además de una fruta, dos tajadas de pan integral y una porción de queso con grasa.

Así como dos porciones de vegetales con almidón (en la lista) y dos cenas “celebración” a la semana, en las que todo se vale (dentro de ciertos límites).

La dieta Dukan es un programa centrado en la proteína animal.

La última etapa es la Estabilización, que debe mantenerse para siempre. Aquí usted ya debería estar en su peso ideal, y con cierto conocimiento de qué comidas favorecer.

Puede regresar a comer normalmente, la única condición consiste en que un día a la semana debe regresar a la primera fase y consumir solo proteínas. Otra de las recomendaciones para tener en cuenta en este plan es que no puede saltarse ninguna comida. Debe hacer cinco ingestas al día.

Ventajas de esta dieta con proteína

Se considera fácil de seguir y prácticamente todos los alimentos permitidos en la lista se consiguen. No exige que uno siga un plan específico y organizar los menús es sencillo.

Tampoco requiere que dedique mucho tiempo al ejercicio, basta con una caminata diaria de treinta minutos. Puede consumir las cantidades de los alimentos aprobados que quiera, y como son básicamente proteína, estará satisfecho por más tiempo. Una de las promesas es que nunca sentirá hambre.

Desventajas

Aunque la rápida pérdida de peso al principio resulta alentadora, cuando regrese a comer normalmente, es posible que recupere parte de este.

Por otra parte, con el tiempo una dieta que básicamente consiste de proteínas puede resultar aburrida. Al ser tan restrictiva no promueve un estilo de vida saludable y balanceado, y aún no se sabe qué efectos puede tener sobre la salud a largo plazo, especialmente aquellos que sufren de los riñones o de colesterol alto.

La dieta 5:2

Chris Martin, de Coldplay.

También conocida como “la dieta del ayuno”, fue popularizada por el médico y periodista británico Michael Mosley. El nombre se debe a que el programa propone comer normalmente durante cinco días a la semana, y los otros dos días restringir el consumo a 500 calorías para las mujeres y 600 para los hombres.

La han descrito más como un patrón de comer, que una dieta. Uno de sus principales adeptos es Chris Martin, el vocalista de Coldplay. Se ha reportado que los ayunos favorecen los niveles de energía y concentración.

La dieta de Martin

No hay una guía de qué tipo de alimentos comer, sino más bien cuándo comerlos. Puede elegir los días que mejor le convengan, mientras los dos de “ayuno” no sean consecutivos.

Por lo general se recomiendan lunes y jueves para ayunar, para que estén distribuidos en la semana y no coincidan con el fin de semana. Hay que tener en cuenta que comer de manera normal significa exactamente eso, y no dedicarse a probar comida chatarra, puesto que esto tendrá el efecto contrario.

Si se hace bien, puede ser muy efectiva, básicamente porque este patrón contribuye a que se consuman, en general, menos calorías. De ahí que no debe compensar las calorías que dejó de comer en los otros días.

No hay reglas específicas en cuanto a lo que debe comer en los días de restricción, algunas personas prefieren hacer tres ingestas pequeñas durante el día o dos medianas. Algunos ejemplos de lo que podría tomar son: una porción generosa de verduras, yogur natural con fresas o moras, huevo tibio, filete de pescado a la parrilla y sopas de vegetales. Una buena regla es elegir alimentos altos en fibra y proteína.

La dieta 5:2 contempla dos días de ayuno.

Ventajas

El hecho de que se pueda comer normalmente durante cinco días, hace que no se sienta como una dieta. Además, “cuidarse” durante dos días no parece un gran sacrificio a la hora de perder peso.

Aunque sus efectos no se han estudiado a profundidad, sí existen varias investigaciones sobre los beneficios de ayunar de manera intermitente, entre ellos la reducción de los niveles de insulina, triglicéridos y colesterol.

Desventajas

Es posible que durante los días de ayuno sienta hambre, especialmente cuando está iniciando. Algunas personas pueden experimentar mareos o debilidad si no están acostumbrados a ayunar. Si este es su caso, debe dejar la dieta.

Los días de ayuno se pueden tomar sopas, un yogur con frambuesas o una porción generosa de vegetales, siempre y cuando el consumo no supere las 600 calorías.

Aunque son muy diversas entre sí, tienen en común que todas limitan el consumo de azúcares, alcohol y carbohidratos. Está comprobado que solo con este cambio, su salud se verá beneficiada.

Si aún no tiene la voluntad o disposición de embarcarse en un régimen específico, este puede ser un punto de partida.

Otro mensaje importante que se puede sustraer de estos planes consiste en que el objetivo final debe ser el lograr un estilo de vida saludable, donde la comida y el ejercicio se conviertan en aliados para sentirse mejor.

Finalmente, debe tener claro cuál es su intención y por qué lo está haciendo estas dietas–¿para llegar a una talla específica?, ¿para lucir delgado en un paseo o una fiesta?, o porque realmente quiere hacer lo mejor para usted–, en la respuesta a esta pregunta está gran parte del éxito o el fracaso.

