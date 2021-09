La nueva nevera Samsung Family Hub FlexZone es el corazón de la casa

* Aliado estratégico

¿Quién dice que una nevera solo sirve para refrigerar alimentos? Los refrigeradores Samsung Family Hub son mucho más que eso y llegaron para hacernos la vida más fácil. Con estos puede crear listas de compra y verificar la fecha de vencimiento de sus alimentos sin siquiera abrir la puerta, pero también escuchar música y ver sus programas favoritos.

Y si pensaba que no podía ser mejor, se equivoca. Este año, Samsung presentó el tercer modelo de esta familia de neveras: Family Hub FlexZone. Esta referencia brinda nuevas funciones para la administración de alimentos, una pantalla táctil LED de 21,5” intuitiva y personalizable y una conectividad perfecta entre dispositivos smart para cocinar y entretenerse.

Acá le contamos 7 características que hacen de esta una de las neveras inteligentes más completas del mercado.

1. Administre sus alimentos

Olvídese de las aburridas listas de compra hechas a mano. Con los refrigeradores Family Hub FlexZone de Samsung todos los integrantes de su familia podrán usar la pantalla para agregar los artículos que hagan falta. Solo necesita un comando de voz o un toque para no volver a olvidar nada. Además, puede sincronizar la lista en su celular para consultarla —a tiempo real— desde el supermercado. Pero no solo eso, también puede administrar los alimentos refrigerados y comprobar la fecha de vencimiento para que no tenga que botar nada nunca más, pues esta función inteligente incluso sugiere recetas con los ingredientes que tiene en la nevera.

2. Entretenimiento en todo momento

¿Que las neveras no son para ver su programa favorito? Ya no tiene que ser así, ya que este electrodoméstico le permite duplicar la pantalla de su Smart TV Samsung o de su Smartphone Samsung. Así que mientras espera a que su comida esté lista, puede disfrutar de una buena comedia. Pero si lo suyo es la música, reproduzca cualquier canción en el refrigerador usando Spotify, Amazon Music, Youtube o sintonice más de 100.000 estaciones de radio en TuneIn.

Foto: Cortesía Samsung Colombia

3. Función ‘View inside’

No hay necesidad de abrir la puerta de la nevera cien veces al día para antojarse de lo que hay en su interior. Con la función View Inside de Samsung Family Hub FlexZone puede conocer este contenido consultando desde su celular con la aplicación de Family Hub o tocando la pantalla de la nevera. Ahorrará energía y contribuirá a que sus alimentos se conserven frescos por más tiempo.

4. Busque sus recetas favoritas

El wifi habilitado en Family Hub FlexZone le permite usar aplicaciones de teléfonos inteligentes sin ningún problema. Por tal motivo, desde la misma pantalla del refrigerador podrá consultar sus recetas favoritas en solo segundos y verificar cuáles ingredientes le hacen falta para prepararla gracias a las aplicaciones Smart Recipes y Meal Planner. Y no es todo. Puede filtrar estas preparaciones de acuerdo a sus preferencias: comida vegetariana, número de calorías, cantidad de proteína e incluso evitar algún ingrediente, por ejemplo.

Además de eso, también podrá consultar el calendario, el clima y mantenerse al día con información importante, ya que con el navegador integrado puede ver contenido en línea como noticias, redes sociales y mucho más sin necesidad de un computador o un dispositivo móvil. También puede crear atajos en la pantalla principal o guardar enlaces de sitios web populares para acceder más rápido.

Foto: Cortesía Samsung Colombia

5. Familia siempre conectada

Entre el corre corre del día a día es fácil olvidar fechas importantes, pero con Samsung Family Hub recordará todas las ocasiones especiales. Su sistema de notas, calendario y recordatorios le avisará cuando se acerque el evento que haya configurado. Pero no solo eso, también podrá mostrar fotos, compartir noticias familiares, publicar dibujos y escribir notas a mano. Simplemente debe usar la pantalla de inicio o su teléfono inteligente y se sincronizará automáticamente. Cuando alguien se acerque a la nevera podrá ver lo que han escrito.

6. Centro de bebidas

Con el fin de mantener el diseño plano y sencillo de la puerta delantera, la nueva Family Hub FlexZone viene con un centro de bebidas ubicado al interior de la puerta superior izquierda, que incluye un dispensador y una jarra de llenado automático. ¿Esto qué significa? Agua fresca y purificada todo el día que, incluso, se puede infusionar con hierbas y frutas. Además, este modelo cuenta con una máquina de hielo automática dual, por lo que los trozos se producen mucho más rápido y son más pequeños y masticables.

7. Personalice la temperatura con FlexZone

La nueva Family Hub ofrece opciones de gestión de alimentos más personalizadas que nunca. Cuenta con FlexZone en su compartimento inferior derecho que le permite cambiar entre los modos de refrigerador y congelador según se requiera. Esta zona incluye cinco modos convertibles para mantener su comida a temperaturas ideales.

Los dos cajones para frutas y verduras le otorgan un mayor control sobre el almacenamiento. El cajón Crisper+™ es hermético, por lo que sus alimentos estarán frescos durante más tiempo. Por otra parte, el Flex Crisper™ se puede controlar por temperatura. Y lo mejor: puede controlar estos modos de almacenamiento directamente en el refrigerador o mediante la aplicación SmartThings.

Encuentre mayor información sobre precios, modelos y otras características del conjunto de neveras Family Hub en la página oficial de Samsung Colombia.

