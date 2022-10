Blondie, Muse y Martha Argerich: tres recomendados musicales

Martha Argerich in Verbier

Martha Argerich in Verbier

Deutsche Grammophon

Hasta 1965, ninguna mujer había ganado el Concurso Internacional de Piano Federico Chopin. Ya era uno de los más importantes del mundo, un “Grand Slam de la música clásica”, y desde su primera edición, en 1927, no había tenido una mujer en el primer puesto. Ese año, tras una impecable interpretación del Concierto n.° 2, Martha Argerich, una argentina de 24 años, cambió la historia.

Desde entonces, ha sido una de las pianistas más virtuosas y polémicas de la historia: “Soy hija de un ser sobrenatural que está en contacto con algo que sobrepasa lo que está al alcance del resto de los mortales”, dice su hija Stèphanie Argerich Blagojevich, cineasta y autora del documental Bloody Daughter que narra la intimidad de su madre. Esta vez, el sello Deutsche Grammophon la presenta interpretando un trío de Haydn junto a Mischa Maisky y Vadim Repin, y una indomable versión del Concierto para piano n.° 3 de Prokofiev, bajo la dirección de Yuri Temirkanov.

Blondie

Against The Odds

Universal Music

Vea también: Amplíe sus opciones musicales con siete bandas orgullosamente colombianas

En 1960, la escena artística de Nueva York era una sumatoria de intersecciones que se tragaban unas a otras borrando límites. La música era poesía, poesía era performance, performance era pintura, pintura era literatura, y todas se contenían entre sí. En ese contexto aparecen David Byrne, Basquiat, Patti Smith, Cindy Sherman y Blondie.

Liderados por Debbie Harry, lograron comercializar el arte contemporáneo y convertir en canciones pop conceptos de cine, cómic, pintura y fotografía. Against the Odds: 1974-1982, es una caja combinatoria con versiones remasterizadas de sus primeros seis discos: Blondie, Plastic Letters, Parallel Lines, Eat to the Beat, Autoamerican y The Hunter.

Muse

Will of the People

Warner Music

Desde su nacimiento en 1950, el rock ha congregado masas alrededor del inconformismo, la rebeldía y la rabia contra los abusos del establecimiento. Ha sido una herramienta política que une voces y empodera comunidades marginales y oprimidas. Fiel a ese primer manifiesto, Muse lanza su noveno álbum de estudio, un disco que se levanta ante la aplicación del Brexit, los desmanes presidenciales de Down Street, los abusos del gobierno de Donald Trump, la pandemia y los desastres naturales.

Las diez canciones que forman parte de Will of the people navegan entre géneros que van desde metal hasta baladas románticas, pasando por música electrónica y algunos sonidos de rock de los noventa que recuerdan los orígenes de la banda.

Lea también:

Tres pódcast para celebrar el mes del Amor y la Amistad

Relacionado