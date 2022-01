La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker está de vuelta con su icónico personaje de Carrie Bradshaw. En esta secuela que se transmite por HBO Max, aparece de nuevo con sus inseparables amigas Charlotte York y Miranda Hobbes –y sin Samantha Jones– viviendo en Nueva York y enfrentadas a nuevas situaciones.

Basada en el best seller El sexo y la ciudad, de Candace Bushnell, la serie que se estrenó en 1998 y duró seis temporadas presentó de una forma original las historias de cuatro amigas, muy diferentes entre sí, que afrontan su sexualidad con total naturalidad, pero cada una en un tono diverso, que generó un tremendo éxito global.

Una mirada más madura

Después se rodaron dos películas y ahora las mujeres de Sex and the City han pasado de la amistad y las aventuras intensas que tenían en sus treintas, a una realidad más compleja de la vida. Veinte años después la perspectiva es diferente y ahora atraviesan situaciones como la viudez, tratar de estar al día con la tecnología, la relación con los hijos adolescentes o la reivindicación de las arrugas y canas que lucen con orgullo. La secuela, que dura diez capítulos, es dirigida por Michael Patrick King, quien ha sido pilar en la producción de la serie desde sus inicios.

“Mientras más vivo, más descubro que si tienes buenas amigas en tu esquina, todo es posible. Después de todos estos años y todos los cambios, soy más fuerte ahora”, asegura Carrie en el tráiler de la producción.

De amores y de odios

And Just Like That no ha estado lejos de la polémica. Muchos fans extrañan a Samantha Jones, la cuarta gran amiga del grupo, interpretada por Kim Cattrall, quien no aparece en esta ocasión debido a los roces que ha tenido con Sarah Jessica Parker. La solución en la serie fue decir que se había ido a vivir a Londres.

La muerte repentina del amor de la vida de Carrie en el primer capítulo también ha generado todo tipo de reacciones. Mr. Big (Chris Noth) fallece de un ataque cardíaco mientras se ejercita en una bicicleta Peloton. Lo peor es que en la vida real, varias mujeres acusaron a Noth de acoso sexual, razón por la cual la serie ha decidido eliminar una escena en la que aparecía en el último capítulo que se transmitirá el próximo 3 de febrero.

El mejor amigo de Carrie en la serie, Stanford Blatch, interpretado por Willie Garson, falleció a causa de un cáncer de páncreas, y alcanzó a grabar algunos capítulos de esta serie. En el cuarto capítulo, su ausencia se explica con una carta en la que le dice a Carrie que decidió irse a vivir a Tokio y separarse de su marido.

Novedad

Pero a la historia también se han sumado nuevos personajes que le han dado una bocanada de aire fresco, como Sara Ramírez, quien interpreta a Che Díaz, una comediante queer y no binaria, que pone a pensar a Miranda sobre su sexualidad; Sarita Choudhury, la nueva amiga de Carrie llamada Seema, agente inmobiliaria que va en busca de una pareja estable, y Nicole Ari Parker, en el rol de Lissa Todd Wexley, una madre de tres hijos y directora de documentales.

El espectador podrá ver cómo ha evolucionado la vida de cada una de ellas en la constante búsqueda de su felicidad, de afrontar las dificultades y en sus problemáticas de pareja.

Para conmemorar el regreso de la serie, Airbnb ofreció a los fanáticos un hospedaje único en el apartamento de Carrie. / Foto Tara Rice, cortesía Airbnb

Diners conversó con Sarah Jessica Parker, quien en la piel de Carrie mantiene su amor por la moda y ha pasado de ser la columnista de un periódico a producir su propio pódcast, obviamente de amor y sexo.

Ha pasado un buen tiempo desde las últimas aventuras citadinas con Sex and the City 2. ¿Por qué volver en este momento?

Precisamente, porque todos hemos visto una buena parte de la vida de Carrie y sus amigas, es una historia paralela a la vida misma. Ahora tratamos de contar la historia de unas mujeres en sus cincuentas en Nueva York, y qué mejor forma que hacerlo orgánicamente en esta etapa. No se trata de ver si este era el momento apropiado, sino de verlo como una actualización de cómo han evolucionado sus vidas y qué las inspira ahora.

¿Cómo ha sido abordar a Carrie Bradshaw y ver la vida desde la perspectiva de su personaje hoy?

No deja de ser refrescante, pero al mismo tiempo no pudiera ser más diferente a la vida que he llevado, como mujer y madre de familia. Carrie ha podido tomarse todo el tiempo del mundo para sus amigas, y compartir y mantener sus amistades, que es algo muy difícil de llevar en una vida real, en la que trabajas todo el tiempo y hay que estar ocupada con la familia, pero interpretarla en esta etapa de mi vida sigue siendo algo muy especial.

La Carrie de And Just Like That se enfrenta a la viudez, el avance de la tecnología y la reivindicación de las canas. / Foto cortesía HBO Max

¿Cómo fue la experiencia de rodar en tiempo de pandemia?

Significó un gran desafío por un buen tiempo; tuvimos que suspender todo hasta el momento en el que ya había vacunas disponibles y se seguían los protocolos definidos, pero pienso que hacerlo de esta forma ayudó mucho a ver quiénes eran Carrie, Miranda y Charlotte hoy, pues como la vida misma, van llegando vicisitudes que definen quiénes somos ahora. Ellas no son tan sencillas como pareciera y con el tiempo se revelan muchas cosas de cada una.

¿Qué le ha llamado más la atención de Carrie en todo este tiempo que la ha interpretado?

Muchas cosas; además de su espíritu jovial, siempre he admirado la honestidad y el compromiso de ella para no juzgar las actitudes de sus amigas ante los problemas que tienen, sin importar de qué forma llegan, para tratar de ayudar siempre a resolverlos.

La moda sigue siendo protagonista, de una u otra forma, en esta historia. ¿Qué tan cercana se siente a ella hoy?

Mi postura frente a la ropa, los zapatos y la moda, en general, siempre ha sido de aprecio por el buen gusto; es algo que he tratado de disfrutar, y se ha podido ver proyectado con mi personaje. Pero hay que recordar que la moda, al final de cuentas, trata de gustos personales y, en ese sentido, he podido filtrar diversos tipos de estilos según la época del año que vamos mostrando en la historia.

Junto a Sarah Jessica, Cynthia Nixon regresa como Miranda y Kristin Davis como Charlotte. / Foto cortesía HBO Max

And Just Like That trae, además, nuevos personajes. ¿Cómo interfieren en la vida de las tres amigas?

Definitivamente, ayudan a dar una nueva perspectiva y más riqueza a la historia, en la que se puede ver la diversidad de personas que rodean la vida de Carrie, con historias que hacen nuestras vidas más interesantes; en mi caso, no solo en el set de grabación, sino también por haber hecho nuevas amistades en la vida real, lo que enriquece aún más la experiencia personal y profesional de una historia tan cercana a mí.

Usted lleva ya 25 años casada con Matthew Broderick y tienen tres hijos. ¿Cómo ha sido vivir ese paralelo entre Carrie y Sarah?

Como dije, es muy diferente, aunque entiendo como actriz que a veces hay ciertas cosas de un personaje que pueden identificarse plenamente con uno mismo. Pero el rol de madre de familia ha sido el punto de identidad central en mi vida, y los momentos más felices que he vivido han sido viendo crecer a mis hijos y llevando una vida familiar sana, eso es un tesoro de la vida.

Los episodios de And Just Like That se estrenan cada jueves en HBO Max. / Foto cortesía HBO Max

La serie original trataba sobre la búsqueda del amor en una mujer y ahora es sobre lo que sucede una vez se encuentra el amor y sigue la vida. ¿Cómo supo que sucedió ese paso cuando conoció a Matthew Broderick?

Es, definitivamente, un proceso personal, en el que cada uno lleva la vida que tiene que vivir. En mi caso llegó un punto en el que me di cuenta que él era la persona con la que quería pasar mi vida. Lo que sucede una vez encuentras a la pareja es una historia que se escribe cada día, y es personal e intransferible.

La serie sigue mostrando que la amistad es esencial en la vida de sus personajes…

Es un elemento importantísimo en la vida. Pienso que esa relación de amigas es esencial mantenerla, sobre todo a una edad como esta, sin que haya necesidad de sentir rivalidades ni discordias. Obviamente, con mis amigas podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero con diálogo y respeto siempre se pueden sobrepasar los malos momentos.

