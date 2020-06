Quiz: ¿Qué personaje de Sex and the City es usted?

Sex and the City es una de las series más reconocidas de la televisión, y por esto quisimos recordar a cada una de sus icónicas protagonistas con este quiz.

Sabemos que cada mujer puede sentirse familiarizada con sus aventuras y sus formas de ver el mundo.

Esta serie, creada por la escritora y columnista Candace Bushnell, cuenta la vida de cuatro mujeres que viven en Nueva York y tienen que lidiar con problemas amorosos.

Carrie, Charlotter y Miranda están abrumadas por llegar al final de sus 30 años sin haber conseguido las metas que les impone la sociedad. Entre tanto Samantha, quien ya tiene 40 años, vive la vida despreocupada hasta que empieza a ser blanco de los problemas sociales a los que se enfrentan las mujeres día a día.

Tanto la serie, emitida por HBO de 1998 a 2004, como sus películas de 2008 y 2010, cuativaron al mundo femenino y masculino por igual. Las cuatro amigas fueron un fiel testimonio de la amistad en la pantalla y le dio una lección a los hombres, quienes aunque tenga 40 o 50 años pueden ser inmaduros para toda la vida.

Sex and the City no solo recibió elogios del público en general, sino que también cautivó a la crítica. De ahí que tengan 16 premios, entre ellos 3 Globo de Oro, 6 Emmys y 2 de Los Screen Actors Guild Awards, entre otras menciones.

Gracias a estos y otros logros culturales, como reconocer cada esquina de la ciudad de Nueva York por la película, en Diners le hacemos un homenaje a laa historia que llenó nuestros corazones e inmortalizó a estas actrices que reflejan una realidad maquillada por la moda y los excesos.

Descubra qué personaje es usted con este quiz de Sex and the City:

1) El amor a primera vista para usted es: Es real y mágico Prefiero el sexo a primera vista Una mentira Es una linda posibilidad 2) ¿Qué palabra le describe como persona? Tradicional Fashionista Leal Determinada 3) ¿Cómo describiría su estilo? Sexy Reservado Único Clásico 4) ¿Cuál es su trabajo ideal? Escritora Abogada Relaciones públicas Asesora de arte 5) ¿Qué hace normalmente a las 6p.m. entre semana? Ejercitarse Me voy a casa a descansar ¿Trabajar? Estaría tomándome unos cocteles 6) ¿Cuál es su destino ideal? Nueva York Los Ángeles Londres París 7) Escoja una bebida: Sex in the beach Cosmopolitan Whisky Agua