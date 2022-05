La Bruja escarlata es el personaje más poderoso de Marvel y DC Comics

¿Alguna vez se ha preguntado cuál sería el personaje más poderoso de Marvel y DC Comics en la vida real? Resulta que unos estudiantes y científicos, de la Universidad de Leicester, analizaron formalmente los poderes de quince superhéroes y el alcance que tendrían en el mundo real, respecto a las teorías físicas y todas sus posibilidades. Y es allí donde descubrieron que la Bruja escarlata es la más poderosa de estos universos de novelas gráficas.

Una investigación de más de siete años

Esta investigación empezó en 2016 y se publicó en diferentes revistas científicas como The Journal of Physics Special Topics y The Journal of Interdisciplinary Science Topics. Allí analizaron a Superman, Flash, Silver Surfer, Thor, Iron Man y Batman. Sin embargo, con el lanzamiento de la última película de Dr. Strange, agregaron a la Bruja escarlata y encontraron que no hay quién le haga frente y ojo porque siguen algunos spoilers.

La antiheroína del Universo Cinematográfico de Marvel estuvo presa de los guiones hasta el Multiverso de la Locura, donde el director Sam Raimi desató su infernal poder, el cual usó en tan solo unos segundos para destruir a los Illuminati – Charles Xavier, Peggy Carter, Mister Fantastic, Captain Marvel y Black Bolt-, los supuestos seres más inteligentes y poderosos de los multiversos.

Con esto en mente los científicos encontraron que no había quién le hiciese frente, excepto otra bruja como Clea, la Hechicera Suprema, la cual será interpretada en futuras películas por la actriz Charlize Theron.

¿Y si no existiera la Bruja escarlata?

Si obviamos el poder de la magia, como lo hicieron los científicos, encontraríamos que Superman sería el más poderoso de los universos de Marvel y DC Comics. Él tiene una amplia gama de habilidades que lo hacen imparable. Excepto por su único limitante: la kriptonita.

El estudio dice que gracias a la Ley de Conservación de Energía, Superman podría exhibir una producción de energía solar almacenada calculada de 7.07×105 joules por segundo para su ataque de super rayo, un poder que no podría resistir ningún ser humano. También se muestra que Clark Kent tiene un tejido muscular de mayor densidad que el humano promedio, lo que lo vuelve capaz de resistir disparos de balas.

Los siguientes en la lista

Entre los otros héroes destacados están Wolverine y Mystique, de X-Men, quienes destacaron por su gran cantidad de habilidades mutantes, incluidas la capacidad de regeneración celular y, en el caso de Wolverine, su esqueleto indestructible de adamantium.

La regeneración celular les permitiría curarse de cualquier enfermedad que deteriore las células del cuerpo, lo que los vuelve inmunes al cáncer.

Mientras tanto Thor, basado en el dios nórdico del mismo nombre, sería uno de los superhéroes más poderosos. Según los cómics, su resistencia física es impresionante, ya que puede pasar meses sin comer o descansar y mantener un combate sin que se le note cansancio.

¿Por qué Batman está entre los más poderosos?

Batman también se destacó por su resistencia, teniendo en cuenta que no es un mutante o un semidios. El estudio reveló que es capaz de resistir a caídas en las que alcanza alrededor de 80 km/h, lo que podría ser fatal para cualquier persona normal.

Flash fue otro de los destacados en el estudio. Barry Allen, además de ser un excelente detective forense, es un hombre de múltiples habilidades. Flash cuenta con una extensa lista de poderes extra como su gran velocidad, un metabolismo acelerado y una alta capacidad regenerativa. Puede curarse de heridas graves en horas y condiciones médicas que podrían llevar a la muerte a cualquier persona normal.

