Pensábamos que esto no iba a suceder. Qué las directivas de esta compañía habían aprendido la lección. Que no tendríamos que volver a escribir sobre las peores películas de Marvel, pero aquí estamos, una vez más, gracias a Morbius, la película protagonizada por Jared Leto, quien carga con una «maldición» cuando se trata de interpretar personajes de ficción.

El actor de 50 años fue catalogado como el peor Joker, según Rotten Tomatoes en 2016. Ahora, su película como antihéroe de Marvel tiene un 16 % de aprobación, porcentaje que no se veía en una película de Marvel, desde Inhumans (2017), calificada con un 11 %.

The New York Times reseña a la película de Morbius como el otro ‘Bat, Man’: «Morbius no apesta, al menos como película. Contra viento y marea y a pesar de la personalidad insoportable que ha cultivado su estrella Jared Leto, ofrece todo lo que desea de una diversión sobre un científico brillante con recursos financieros ilimitados, que desarrolla un suero que lo convierte en una criatura parecida a un murciélago con uñas afiladas, grandes poderes y hambre de sangre humana. ¿Qué es lo que no puede gustar?»

Con este abrebocas, damos paso al listado de las peores películas de Marvel, hasta el momento:

1. Spiderman 3 (63 %)

La tercera parte de la saga de Spiderman protagonizada por Tobey Maguire no pudo concluir peor. En esta película hicieron su aparición tres de los enemigos tradicionales de Spiderman: El Nuevo Duende, que buscaba venganza por la muerte de su padre, el original Duende Verde; Sandman, quien fue el asesino del tío de Peter Parker y del que Spiderman busca vengarse, y el más polémico de la película:

Venom, no por lo que hace en la película ni por ser el villano más duro de toda la historia de Spiderman, sino por ser interpretado por Thoper Grace, más recordado como Eric Forman, el flaco de That’s ‘70s Show.

Además del fallo en el casting el personaje de Spiderman se veía gastado y nada creíble, todo terminó en un reboot que se estrenó en 2012 con Andrew Garfield como protagonista.

Daredevil es uno de los cómics más queridos por los lectores de Marvel por el hecho de que su héroe sea ciego y sea capaz de explotar sus sentidos de la forma como lo hace en las historietas.

En 2003 se estrenó la película protagonizada por Ben Affleck y Jennifer Garner, quienes terminarían siendo una de las parejas más sólidas de Hollywood. Sobre la película hay muchas quejas:

El traje en cuero de Daredevil que indudablemente dificultaría hacer cualquier tipo de acrobacia y ni hablar del calor que esto conllevaría. La floja actuación de Affleck que por poco hunde su carrera de no ser por Batman. Un argumento que desarrolla muchas historias pero que al final no concluye ninguna. En fin, mucha expectativa en Daredevil, que al final decepcionó.

No hay duda que Wolverine es uno de los personajes más queridos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que esta película no fue una grata sorpresa para sus aficionados. Si bien la trilogía de X-Men desmejoró su nivel con cada entrega, esta película casi mata la franquicia.

Confusa, nada apegada al cómic y con efectos CGI de baja calidad, sobre todo en las garras de Wolverine, esta película es de las peores que se han hecho basadas en los cómics de Marvel. Tampoco se debe olvidar la pobre aparición de Deadpool –que se reivindicó con Ryan Reynolds- con poderes que nunca antes había tenido.

4. Ghost Rider (18 %)

A pesar de ser un éxito en taquilla, Ghost Rider fue una de las películas más decepcionantes de Marvel. Y cómo no, si su director fue Mark Steven Johnson, el mismo de Daredevil.

Algunos dicen que fue por la mala actuación de Nicolas Cage como Johnny Blaze (The Ghost Rider), los malos diálogos y la falta de histrionismo de otros personajes de la película.

La segunda parte, Ghost Rider: Spirit of Vengeance, tampoco fue el plato favorito de las críticas.

Si Daredevil fue floja, su spin-off fue peor. Elektra, recordada por ser la coprotagonista de Daredevil, es resucitada y convertida en una asesina a sueldo por una de las organizaciones criminales más grandes del mundo.

La crítica destrozó esta película, se dijo que el argumento no convenció, tenía demasiadas incoherencias con el cómic y al final ni siquiera Jennifer Garner disfrazada de Elektra Natchios la pudo salvar.

