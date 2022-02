Zendaya: "Yo era esa pequeña que se escondía detrás de mis padres"

Después de más de dos años de espera, Euphoria, la serie que se transmite por HBO Max, regresa con una segunda temporada. Creada y dirigida por Sam Levinson, la producción narra la vida de un grupo de adolescentes que viven situaciones muy complicadas, y se ha convertido en una historia que ha sido tanto aclamada como criticada por su brutal honestidad.

Zendaya Coleman, la protagonista de la serie, interpreta a Rue, una chica de 17 años con problemas de depresión y drogadicción. Este personaje, por el cual la joven actriz recibió en 2020 el premio Emmy a mejor actriz, está basado en las propias experiencias de Levinson. La serie, que se ha convertido en un fenómeno cultural, además aborda temas tan diversos como la violación de menores, las sobredosis, las autolesiones y las relaciones tóxicas.

Ante eso, Zendaya corrobora que no es una historia para pasar por alto. “No es una serie fácil de ver. Esta temporada tiene muchos altibajos, ciertas situaciones pueden ser divertidas e hilarantes, pero sin dejar de lado ese entorno angustioso que rodea permanentemente a sus personajes”, asegura.

La actriz estadounidense interpreta a Rue Bennett en Euphoria. Foto: Cortesía HBO Max.

Por esta razón, los involucrados en Euphoria han señalado que no está dirigido a los adolescentes. Antes del estreno de la primera temporada, Zendaya advirtió en un mensaje de Instagram que era para audiencias maduras y no para los jóvenes que normalmente han visto su trabajo en series de Disney o en la saga del Hombre Araña al lado de Tom Holland, su actual pareja.

En los últimos dos años, la fama de Zendaya se ha disparado y ella ha sentido la presión de superar las expectativas. “Con el éxito de la primera temporada nos mantuvimos ocupados pensando en cómo evolucionar la historia, algo que no es tan sencillo de lograr con personajes tan complejos –dice–, mucha gente se ha sentido conectada con Rue y esa es una de las experiencias más importantes para mí al interpretar este personaje. Resulta fundamental que la audiencia guarde la esperanza (…) porque, al final de todo, quiero que mi personaje esté bien”.

El comienzo de Zendaya

Como cantante y actriz, Zendaya Coleman saltó al estrellato desde muy joven gracias a su papel protagónico, entre 2010 y 2013, en la comedia infantil Shake It Up de Disney Channel. Conocida solo por su primer nombre, Zendaya nació el 1 de septiembre de 1996 en Oakland, California, donde su madre trabajaba como directora de escena y entrenadora de actuación infantil en el Teatro Shakespeare. Mientras actuaba en numerosas producciones asistía a la Escuela de Artes de Oakland, antes de estudiar en el programa del Conservatorio CalShakes y el Teatro del Conservatorio Americano.

A partir de ahí, la joven y talentosa actriz modeló para marcas como Macy’s, Old Navy y Sears, antes de aparecer en el video musical de la versión de Kidz Bop de Hot n Cold de Katy Perry en 2009. Zendaya pronto consiguió lanzar su carrera musical con los sencillos Swag it Out y Watch Me en 2011.

Foto: Dominic Miller, cortesía Giorgio Armani.

Después de hacer su debut cinematográfico en Frenemies de Disney en 2012, lanzó su tercer sencillo, Something to Dance For y en 2013 participó como concursante de la temporada 16 del programa Dancing with the Stars.

Luego de protagonizar la película para televisión Zapped de Disney en 2014, actuó en la comedia KC Undercover. Así, Zendaya hizo su debut en la pantalla grande en el éxito de taquilla de superhéroes Spider-Man: Homecoming en 2017.

Más recientemente, la joven actriz participó en la película de ciencia ficción Duna y en Malcolm & Marie, filmada en secreto durante la pandemia de COVID-19. Con 126 millones de seguidores en Instagram, no cabe duda de que es una de las jóvenes figuras más influyentes del momento.

Su nombre es muy sonoro y cautivador. ¿De dónde viene Zendaya y qué significa?

Es un nombre parcialmente inventado. Mi madre tiene ascendencias alemana y escocesa y mi padre es nigeriano, por lo que querían un nombre que tuviera sus orígenes en el idioma africano. Creo que hicieron muchas investigaciones y encontraron una palabra que significaba ‘dar gracias’ y les gustó esa idea. Pero mi papá tiene una cosa especial con las palabras con Z, así que puso una Z allí y cambió la ortografía. Además, estudiaba artes marciales y, en ese momento, el tema zen también estaba presente.

La noche en la que se convirtió en la mujer más joven en ganar el Emmy a mejor actriz, Zendaya usó un atuendo de Armani. Foto: Premios Emmy.

¿Y qué tal fue eso de crecer como la menor de cinco hermanos?

¡Fue terrible! (risas). Creo que me mimaron mucho porque todos mis hermanos ya eran adultos cuando nací, excepto por el que estaba justo antes que yo, que tenía 17 años, pero rápidamente se convirtió en un adulto. Básicamente, todos siguieron adelante, se mudaron, comenzaron una vida cuando yo crecía. Así que era como ser una hija única con hermanos mucho mayores que yo. Y, sin duda, me trataron como una hija única, razón por la cual soy tan mimada (risas).

¿Es cierto que era muy tímida? ¿Cómo logró sobrellevarlo?

Sí, siempre fue una niña muy, muy tímida. Yo era esa pequeña que se escondía detrás de mis padres. Y, de hecho, fui al jardín infantil dos veces solamente porque me costaba mucho hacer preguntas en clase, así que si no entendía algo o estaba confundida, simplemente dejaba que el maestro continuara y no preguntaba nada, porque estaba muy asustada. Eso obstaculizó mi aprendizaje. Supongo que la mejor cura para esto fue lo que hicieron mis padres: asistir a seminarios para niños tímidos y averiguar por la manera más adecuada de ayudarme.

¿Fue complicado?

Por supuesto. Ellos, esencialmente, descubrieron esta idea de asegurarse de que su hija intentara cosas, sin que tuviera que hacerlo si no me gustaba, pero al menos debía tratar. Así que me hicieron probar con deportes, danza y todo tipo de cosas diferentes y me dijeron: “Si no lo disfrutas puedes parar, pero tienes que intentarlo”. Me expuse a diferentes cosas y creo que fue muy útil para ayudarme a salir de mi caparazón.

Foto: Cortesía HBO Max.

Así empezó como bailarina de hip-hop, pero pronto cambió a la escuela de actuación. ¿Por qué quería ser cantante y actriz?

Es interesante porque creo que me enamoré al mismo tiempo de todas las artes. Mi madre trabajó en el Teatro Shakespeare de California desde que yo tenía dos años, así que crecí alrededor de este ambiente; siempre me fascinó lo que hacían.

Realmente me dejó alucinada, quería hacer eso, parecía divertido. Me encantaba y miraba las obras una y otra vez, incluso cuando ya había visto una obra, me sentaba en la parte de atrás del teatro y la miraba de nuevo. Y creo que de ahí vino mi amor por la actuación, algo que me resulta interesante porque muchas personas en mi industria se enamoraron de algunas películas y, tal vez por eso, se convirtieron en actores. Pero yo me convertí en actriz por el teatro y mi amor por lo que hacían.

¿Y con la música?

También la música es muy importante para mí, ya que tengo una familia muy musical; todos cantan, puede que no lo hagan profesionalmente, pero todos estuvieron en el coro de la escuela, y mi papá toca la batería. Siempre me encantó la música, cantaba con mis amigos y en la casa. Y fue así como la música y el teatro se convirtieron naturalmente en mis amores.

Foto: Cortesía HBO Max.

¿Cómo aborda la fama?

Es interesante, porque no lo sé. Ha sido una parte tan importante de mi vida porque comencé esto cuando tenía como 13 años, así que es algo normal en muchos sentidos. Tengo un fantástico sistema de apoyo: mis hermanos, unos padres maravillosos, personas que me protegen y me aman.

Y creo que ellos hacen posible lo que hago, porque no siempre es fácil. Ese sistema de apoyo es muy importante y si alguna vez necesito hablar, siempre sé que tengo a alguien a quien puedo llamar, a alguien que me cuida la espalda. ¡Soy muy afortunada en ese sentido!

¿Siente como una carga o una bendición la responsabilidad de ser un ídolo para los adolescentes?

Elijo verla como una bendición. Creo que, si lo miras como una carga, lo sentirás como una carga. Y estoy increíblemente agradecida por las personas que me han visto crecer, han visto mi carrera desde que era una niña y se han conectado con mi trabajo. Tenerlos a ellos, a mis seguidores, es como un gran regalo.

Es muy especial que haya alguien en el mundo que se sienta conmovido por algo que hiciste con una película, una canción, algo que nos ayude a superar un momento difícil o a sentirnos un poco más vistos y menos solos.

Además, si las cosas que he hecho son especiales y significan algo para alguien, creo que le da un propósito a lo que hago. Definitivamente, elijo verlo como un regalo porque puedo vivir mis sueños. No hay mucha gente en el mundo que pueda decir que se gana la vida realizando su actividad favorita, por eso tengo tanta suerte y nada de qué quejarme.

Malcom & Marie y Duna son algunos de los más recientes proyectos cinematográficos de la actriz y cantante. Foto: Cortesía Netflix.

En su discurso, durante los premios Emmy, mencionó la esperanza. ¿Qué significa la esperanza para usted, especialmente ahora?

Supongo que en ese momento trataba de decir, sobre todo para muchos de mis compañeros, que a menudo se siente una falta de esperanza ante situaciones adversas. Están sucediendo muchas cosas a la vez y parece que todos los días hay una nueva pelea, algo más en qué pensar, algo más que se desmorona o algo más que necesita ser desarmado y reconstruido. Y creo que gran parte de esa presión recae sobre la gente de mi edad y la gente de la misma edad que los jóvenes de Euphoria.

Entonces, la idea para mí fue que hay esperanza, creo en los jóvenes, al menos los que puedo ver, porque estoy muy inspirada en su trabajo. Hay chicos más jóvenes que yo que están haciendo cosas mucho más importantes, que están dedicando sus vidas a hacer cambios y a ser el cambio que quieren ver.

Y, al menos para mí, es muy esperanzador que haya una especie de luz al final del túnel. Creo que la esperanza es solo creer en el bien del futuro, en la gente y en los jóvenes que tomarán la batuta para hacer cosas hermosas.

