El centro comercial que tiene que conocer en su próximo viaje a Estados Unidos

* Alianza estratégica

Pasear por la Quinta Avenida en Nueva York, recorrer los casinos de Las Vegas o conocer Wynwood, el distrito del arte en Miami, es una experiencia excepcional para cualquier turista. Luego, siempre queda tiempo y energía para comer, divertirse e ir de compras por una chaqueta de temporada, unos zapatos o un obsequio para los amigos más cercanos.

Para aquellos que quieren encontrar en un solo lugar gastronomía de primer nivel, entretenimiento para las nuevas generaciones y hacer compras existe Simon Shopping Destinations. Con más de cien complejos en ciudades como Miami, Nueva York, Orlando y Las Vegas, brinda una ubicación estratégica, tecnología de última generación y una oferta amplia y variada en productos y servicios en cada uno de sus tres segmentos: Simon® Malls, The Mills® y Premium Outlets®.

Simon Shopping Destinations es la interpretación contemporánea de los vibrantes bazares de Oriente Medio, los coloridos souks del norte de África, los pintorescos mercados asiáticos y las plazas comerciales de Europa, donde la atmósfera y la sociabilización eran tan importantes como el comercio. Es una fusión de diseño, ambiente sofisticado, comida, entretenimiento e interacción social. Y para tal fin, en su visión empresarial han incluido el concepto de ofrecer una “experiencia en el destino” como la próxima gran influencia en la estabilidad, el flujo de dinero y la fidelidad de los clientes.

Moda global

Imagínese caminar por la antigua Roma. Un cielo, literalmente, pintado como un fresco, columnas de mármol, fuentes de agua con luces e impresionantes estatuas. Y luego comenzar a ver tiendas como Salvatore Ferragamo, Gianni Versace y Dolce & Gabanna en un mismo espacio. Es una visión casi surreal, pero existe en The Forum Shops, dentro del hotel Caesars en Las Vegas.

Así son los Simon Malls, espacios en los que convergen la alta costura, tiendas por departamento y exquisitas opciones de restaurantes, como The Oceanaire Seafood Room y The Capital Grille. Un imperdible si quiere pasar un rato inolvidable.

De costa a costa

Como el principal destino de tiendas de descuentos y ofertas de más de 180 marcas, The Mills® reúne nombres como Under Armour, The Disney Store y Adidas. También cuenta con una interesante propuesta de entretenimiento temático, con atracciones tan variadas como Legoland y Sea Life Aquarium, además de una gastronomía que satisface todos los paladares.

El placer de los descuentos

“Estilos Premium, ahorros Premium” es el lema de los Premium Outlets® de Simon. Aquí los compradores tendrán acceso a las mejores marcas de diseñadores, hasta con un 65 % de descuento. Desde Burberry hasta Polo Ralph Lauren, cada tienda superará las expectativas de compras de un outlet.

A finales de la primavera, los clientes de este segmento también podrán adquirir sus marcas favoritas en un solo lugar, las 24 horas del día, a través del VIP Shopper Clubportal (https://www.shoppremiumoutlets.com/beta) con ofertas de dos mil marcas y más de 300.000 productos.

Los más reconocidos

Simon Malls

Dadeland Mall y The Florida Mall, Florida; The Shops y The Forum Shops, Nevada; Fashion Valley Mall, California y The Galleria Mall,Texas.

The Mills

Sawgrass Mills, Florida; Grapevine Mills, Texas; The Outlets y The Great Mall, California; The Mills, Nueva Jersey.

Premium Outlets

Desert Hills Premium Outlets, Las Americas Premium Outlets y San Francisco Premium Outlets, California; Woodbury Common Premium Outlets, Nueva York; Las Vegas North y Las Vegas South Premium Outlets, Nevada; Orlando International y Orlando Vineland Premium Outlets, Florida.

Para conocer más información sobre Simon Shopping Destinations y acceder al directorio completo de tiendas ingrese a: www.simon.com.

En cifras

Simon Shopping Destinations tiene:

60 billones de ventas anuales en Estados Unidos.

23.274 tiendas.

2.917 marcas.

209 propiedades.

300 nuevas marcas que se añaden al portafolio anualmente.

Cada año recibe 3 billones de clientes.