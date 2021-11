Han pasado 10 años desde que Sebastián Villalobos publicó su primer video en YouTube: una grabación de menos de tres minutos en los que decía que las mujeres eran ‘raras’ y que él era un ‘nerd’. Fue así como con tan solo 15 años se convirtió en uno de los primeros youtubers colombianos y uno de los más influyentes de la época.

Pero las cosas no se quedaron únicamente en YouTube para el bumangués. Por el contrario, es actor, conductor, presentador, cantante, dio su voz para la película de Disney Koati e incluso hizo un cameo en Hombres de Negro: Internacional.

Es justo por esa trayectoria que ha recibido premios como el India Catalina a Mejor talento favorito del público y el MTV Millennial Awards a instagramer colombiano del año, ambos en 2018.

Ahora se encuentra nominado a los People’s Choice Awards como ‘influenciador latino del año’, categoría que comparte junto a las colombianas Calle y Poché, los mexicanos Kunno y Alex Tienda, entre otras figuras. La ceremonia se transmitirá en exclusiva por E! Entertainment el 7 de diciembre y desde ya puede votar por sus favoritos en este link.

Diners habló con Sebastián Villalobos sobre sus inicios, las cosas de las que se arrepiente y los proyectos que vienen.

¿Qué fue lo que lo motivó a subir ese primer video en 2011?

La gente no se esperará esta respuesta, pero definitivamente fue el aburrimiento. Cuando tenía 15 años no era de tener muchos amigos ni de salir, por lo que me la pasaba en casa viendo televisión. Empecé a consumir mucho contenido de gente de Estados Unidos que ni siquiera entendía, pero que se me hacía divertido.

Vea tambien: Los cinco datos que debe saber sobre la COP26

Después de eso me fui metiendo poco a poco en ese mundo y de manera empírica aprendí de edición, grabación, marketing y publicidad. Hasta que de un momento a otro las cosas empezaron a darse a una velocidad que no entendía. Al año de graduarme del colegio me fui a vivir a México y conocí al equipo de trabajo con el que aún sigo y todo se disparó.

¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos diez años de carrera? ¿Haría algo diferente?

La verdad siento que en muchas ocasiones le di oportunidades a gente que quizá se aprovechó un poco de mí y de lo que me estaba pasando en ese momento. Creo que les di una prioridad dentro de mi proyecto de vida que de pronto hoy no se merecen.

Tal vez sería un poquito más organizado. Yo empecé muy chiquito y cuando a los 18 años las cosas explotaron, estaba más preocupado por salir de fiesta y hacer otras cosas. No es que esté mal, es bueno disfrutar y parchar, pero siento que esos momentos los pude haber aprovechado para emprender proyectos que hoy en día estarían generando otros frutos.

De igual forma siento que los tiempos de Dios son perfectos y todo fue como tenía que ser para lograr las cosas que hemos venido construyendo. Así que en realidad no me arrepiento de nada porque todo el proceso ha sido superlindo y hasta de las caídas me llevo momentos inolvidables que me han hecho valorar cada pedacito que he vivido.

Fue esa trayectoria y esos momentos que menciona los que lo llevaron a estar nominado en los People’s Choice Awards. ¿Cómo tomó esa mención? ¿La esperaba?

Me siento superfeliz porque no hago contenido para premios. No me uno a un movimiento social, ambientalista o de inclusión en busca de un reconocimiento sino porque en verdad me gusta. Y es bonito que mientras tú fortaleces esas pasiones que has tenido desde niño, de repente llegue People’s Choice Awards a reconocer toda esa trayectoria. Así que llegó como una sorpresa, pero obviamente la agradezco de corazón.

Tiene una comunidad de más de 11 millones tan solo en Instagram, ¿siente que les debe dar ejemplo? ¿o qué considera que es ser un influenciador?

Ser un ejemplo como tal es realmente complicado porque tú eres un ser humano que a veces comete errores y que en ocasiones hace comentarios sin pensarlos muy bien. Pero sí siento que tienes un nivel de responsabilidad sobre todo por los más chiquitos. He trabajado con Disney, con NatGeoKids y en otros proyectos para niños y no puedo salir como loco el día de mañana porque no tiene sentido.

Vea tambien: Siete líderes que están luchando contra el cambio climático

Claro, es muy chévere tener todos esos números y que la gente te apoye, ¿pero cuál es el objetivo real de mi trabajo? Si tengo la posibilidad de llegar a un público joven, que son los que van a tomar las decisiones de lo que se hace con nuestro país, ¿cómo no voy a aportar mi granito de arena para ayudar a crear conciencia en la gente? Con acciones pequeñas se pueden lograr muchas cosas y hay mucho por hacer en el mundo. Y qué bueno que las nuevas generaciones vean que se puede crear contenido con un propósito mayor. Que se den cuenta que la vía no es solo salir a estallarse un huevo en la cara y hacerle una broma pesada a no sé quién, porque llega un momento en el que te deja de llenar.

Si no hubiera subido ese primer video hace 10 años, ¿qué cree que estaría haciendo ahora?

Quería estudiar muchas cosas. A los 10 años quería ser ingeniero mecatrónico y hacer todos los robots del mundo. Luego pensé en ser chef. Después quise estudiar publicidad, dirección de cine, actuación y música. Justo estas últimas las he podido desarrollar en mi carrera.

En 2019 lanzó Hospedaje, su primera y única canción hasta el momento. ¿Sigue haciendo música?

Solo ha salido una canción, pero sigo trabajando en eso. Realmente en este momento mi principal enfoque es llegarle a la gente a través de mi música. Que quienes me conocieron a través de los videos conozcan quién soy hoy en día, qué pienso acerca del amor y cómo han influido en mí las historias que me marcaron.

¿Este año sale música nueva?

Este año no, pero el próximo sí. Hay varios proyectos que vienen por ahí donde intentamos mezclar esas muestras artísticas que he tenido a lo largo de mi carrera, pero vinculadas con la música.

También le puede interesar: Las tres generaciones de youtubers

Relacionado