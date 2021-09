Cuando Majida Issa quiere encontrar un equilibrio en su vida recuerda a aquella niña feliz y soñadora que creció en San Andrés. “Ese paraíso que tenemos en Colombia me conecta con los tiempos en los que todo me parecía lejos e imposible y que hoy me doy cuenta de que no era tan lejos ni tan imposible”, recuerda.

Su recorrido profesional es prueba de ello. La artista, que es conocida por su papel de ‘la Diabla’ en Sin senos sí hay paraíso, lleva más de 16 años en el mundo del entretenimiento tanto a nivel nacional como internacional. Tiempo en el que ha ganado tres Premios TVyNovelas y un Premio India Catalina como mejor actriz protagónica en La ronca de oro.

Y aunque es gracias a la actuación que ha alcanzado la fama, la música siempre ha estado en su carrera. Tanto que en 2017 se convirtió en la única colombiana nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum ranchero con Nocturna. Desde entonces, asegura que la música se le ha ido “revelando” y que cada vez reclama un lugar más importante en su vida. Con esto en mente lanzó su nuevo sencillo ¿Qué saben ellos? junto al caleño Juan Felipe Samper.

“Esta canción nació de una conversación con D’artagnan y Ricardo Torres, pero nos faltaba una voz masculina que le diera alma. Duramos tres años en la búsqueda hasta que compartí escenario con Juan Felipe en Planchado el despecho y de inmediato dije ‘este es’. Para mi sorpresa dijo que sí, pues la ranchera no es su género, pero su interpretación ha hecho crecer mucho este tema y nos entendemos muy bien”, comenta.

A propósito de este lanzamiento, Majida Issa compartió con Diners sus consejos sobre el amor.

¿Qué saben ellos está dirigida a las parejas que luchan por su amor sin importar los comentarios de los demás?

Esta canción le queda a todo el mundo. En ocasiones juzgamos desde afuera y creemos que sabemos qué es lo correcto, pero no. Nadie sabe lo que uno siente y cuando el amor existe, es poderoso. Siempre encuentra su camino.

¿Cómo define al amor en su disco?

En ¿Qué saben ellos? hablamos de un amor de pareja, pero no se limita a eso. Es tan distinto como las personas en el mundo. Está el que se siente hacia los hijos, la familia, los amigos, uno mismo y mucho más. Me gusta verlo como el lugar en el que puedes sembrar tus semillas y observar cómo se hacen fértiles, porque este sentimiento trae consigo empatía y compasión, dos palabras que se necesitan con urgencia en estos tiempos.

¿Cree que el amor propio prima sobre los otros sentimientos?

Cuando nos amamos a nosotros mismos entendemos que hay situaciones que tienen que cambiar. A veces el amor propio te obliga a separarte de los demás o de quien tienes al lado para garantizar tu felicidad y tu bienestar.

¿Por qué cantarle al amor?

En un mundo como el nuestro donde todo es tan vertiginoso y donde se sacan canciones como pan caliente es muy bonito cantarle a lo que no es efímero, como el amor, que es el motor del ser humano y donde nacen y crecen las cosas más bonitas. Necesitamos que haya más amor porque nuestro planeta así lo requiere.

¿Siente que el amor ha cobrado mayor importancia durante la pandemia?

Este tema y el disco en el que estoy trabajando está revestido en el amor. Al fin y al cabo la música es entretenimiento y ha sido medicina en estos tiempos de pandemia porque transmite felicidad. Tenía muchas ganas de hablar de eso que nos hace tanta falta que es el amor y la empatía, sentimientos que nos permiten crecer como sociedad.

