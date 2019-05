The Cranberries, Pink y Ruby Phillips, música recomendada de la semana

Esta semana le tenemos como recomendadas a Pink, la inolvidable voz de Dolores O’Riordan, y a la joven y talentosa Ruby Fields.

THE CRANBERRIES

IN THE END

BMG

“No habíamos previsto que este fuera el último disco de la banda –dice Noel Hogan, guitarrista de The Cranberries–. Pero sin Dolores no tiene mucho sentido seguir juntos”.

Dolores O’Riordan, voz líder de la banda, murió el 15 de enero de 2018, a sus 46 años. Según el parte de la policía, se ahogó ebria en la bañera del hotel Hilton en Park Lane. Para entonces, el grupo trabajaba en un nuevo disco con canciones inéditas y de alguna manera confesionales para ella. En Lost, por ejemplo, el segundo sencillo del álbum, reconoció haber sido víctima de abusos sexuales cuando era adolescente.

Después de tomarse un tiempo para pensarlo, y con las autorizaciones pertinentes, la agrupación decidió terminar el disco usando las maquetas de voz que había grabado O’Riordan, que por suerte eran lo suficientemente buenas. “Iba a ser un álbum más y me gusta pensar que podríamos haber hecho unos cuantos –dice Hogan–, pero se convirtió en el homenaje perfecto para Dolores: In the End”.

RUBY FIELDS

PERMANENT HERMIT

RUBY PHILLIPS

Ruby Fields, cantante, compositora y guitarrista independiente nació en Cronulla, al sur de Sídney. En su caso, “independiente” es una descripción que se queda corta. Fields fabrica sus guitarras en busca del sonido perfecto, dirige sus videos y graba, produce y arregla su música.

Su carrera comenzó con el lanzamiento del sencillo I Want y se dio a conocer a través de Triple J Unearthed, una plataforma australiana que promueve nuevos artistas. Veinticuatro horas más tarde se habían triplicado sus seguidores en redes sociales, sonaba en las estaciones de radio y tenía la primera invitación a un festival. Permanent Hermit es su segundo Ep: siete canciones que conservan intacto ese sonido a rock artesanal con claras influencias de indie que la puso en los escenarios.

PINK

HURTS 2B HUMAN

RCA

Pink ha cambiado. De la mujer rebelde con mechones morados en el pelo que cantaba Trouble en 2003, a la de hoy, que está próxima a cumplir 40 años y le compone a la fragilidad humana, hay un mundo. La evolución de sus letras, de sus melodías y de la puesta en escena de sus conciertos no solo es consecuencia del paso del tiempo, sino también de las experiencias que ha vivido: el amor, el desamor, el fracaso, la fama, la maternidad.

Hurts 2B Human es el octavo trabajo de su carrera y una de sus mejores propuestas. Está conformado por trece canciones en las que también participan algunos de los músicos más importantes del momento: Julia Michaels, Sia, Beck y Nate Ruess, que ya había colaborado con ella en el sencillo Just Give Me a Reason durante 2012. Es un álbum sereno, profundo y con letras imponentes que aún conserva mucho de esa irreverencia roquera que le mereció un Grammy en sus primeros años.