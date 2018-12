Estas son las canciones más escuchadas del 2018 según Spotify

La plataforma de música en streaming más importante del mundo ha sacado su listado anual con las canciones y artistas más exitosos del año. Escúchelos aquí.

Como todos los años, Spotify ha anunciado las canciones, artistas y playlist más escuchados en el 2018. En el ranking resaltan nombres como Drake, Post Malone Ariana Grande y el colombiano J Balvin, que han sido los más populares del mundo.

Con 8.200 millones de streams solo en 2018, el rapero canadiense Drake volvió a ser el artista del año, después de haber obtenido el mismo puesto por dos años consecutivos en 2015 y 2016. Gracias a esto, el artista se convirtió en el más escuchado de todos los tiempos en la plataforma.

Después de Drake, el top 5 de artistas más escuchados lo conforman Post Malone, XXXTENTATION, J Balvin y Ed Sheeran. Además de ellos, la cantante Ariana Grande se ha situado por primera vez como la artista femenina más escuchada, destronando a la tres veces ganadora Rihanna.

Entre otros datos que la plataforma arrojó se encuentran:

Los álbumes más escuchados de 2018: Scorpion (Drake), Beerbongs & Bentleys (Post Malone), ? (XXXTENTACION), Dua Lipa (Dua Lipa), Divide (Ed Sheeran), Black Panther The Album Music From And Inspired By (The Weeknd, Kendrick Lamar, SZA), Invasion of Privacy (Cardi B), Stoney (Post Malone), 17 (XXXTENTACION) y Red Pill Blues (Maroon 5).

Las canciones más escuchadas: God’s Plan (Drake), Sad! (XXXTENTACION), Rockstar (Post Malone con 21 Savage), Psycho (Post Malone con Ty Dolla Sign), In My Feelings (Drake), Better Now (Post Malone), I Like It (Cardi B con Bad Bunny y J Balvin), One Kiss (Calvin Harris con Dua Lipa), IDGAF (Dua Lipa) y Friends (Marshmello con Anne-Marie).

Los artistas más escuchados en Latinoamérica: Maluma, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Shakira y Alejandro Fernández.

Para celebrar estos artistas, en el playlist de la semana los dejamos con las canciones más escuchadas del año:

God’s Plan – Drake

Sad! – XXXTENTACION

Rockstar – Post Malone con 21 Savage





Psycho – Post Malone con Ty Dolla Sign

In My Feelings – Drake

Better Now – Post Malone

I Like It – Cardi B con Bad Bunny y J Balvin

One Kiss – Calvin Harris con Dua Lipa

IDGAF – Dua Lipa

Friends – Marshmello con Anne-Marie