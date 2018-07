Los libros favoritos de Sandra Bessudo

La biologa marina y directora de la Fundación Malpelo compartió con nosotros su lista de libros favoritos.

Poissons exotiques d’eau de mer / Peces exóticos de agua de mar

Dr. Herbert R. Axelrod y Dr. Cliff W. Emmens 1975

Este era un libro que tenía mi abuelita en su biblioteca, y que me encantaba ojear cada vez que iba a visitarla a Bélgica. Este libro me llamó mucho la atención porque me permitió descubrir las maravillas, formas y colores de los peces exóticos del mar. Había unos peces que me parecían increíbles como por ejemplo, el pez pipa. Hoy en día tengo el libro y hace parte de lo que me dejó mi abuelita. Es gracioso porque básicamente es sobre la acuariofilia, es decir sobre los acuarios. Yo no soy muy amiga de los peces exóticos y especies silvestres en los acuarios, pero era una fascinación que tenían mi abuela y mi tío, y yo aprendí mucho sobre los acuarios.

Las Aventuras de Tintín: El tesoro de Rackham el Rojo

Hergé

La historia no tiene nada que ver con el océano ni nada, pero simplemente con la portada de Tintín y El tesoro de Rackham el Rojo –que mostraba un submarino en forma de tiburón– esta aventura me parecía fascinante. Cuando estaba leyendo el libro, esperaba el momento en que apareciera la parte que hablaba del mar, que era lo que realmente me interesaba. Esto no sucedía y yo quedaba un poco desilusionada porque solo eran un par de páginas de todo el cómic, pero igual me encantaba.

Biologia Curtis

Ed. Médica Panamericana

Tengo que decir que fue, tal vez, el primer libro que tuve durante mi primer semestre de la universidad. Es una edición que nos dieron en Los Andes, y se trata básicamente de un libro que nos enseñaba todo lo que era la vida. Desde la parte molecular y ADN, hasta el funcionamiento del organismo. Hablaba, obviamente, de la evolución y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la vida.

Un mundo sin fin

Ken Follett

Son los dos últimos que he leído de Ken Follett. Me gusta toda ese estilo de novela histórica de esa época cuando se construían las grandes catedrales. La forma cómo está escrito me parece muy interesante y es un libro completamente alejado del tema de los océanos.

Fundamentos de Etología y El anillo del rey Salomón

Konrad Lorenz

Estos dos libros de este autor fueron muy importantes para mi. Konrad Lorenz fue un estudioso del comportamiento animal basado en animales domésticos. Para mí este tema es muy interesante y es tal vez una de las cosas que más me gusta estudiar. Lo asemejo al comportamiento humano y siempre observo como en una especie, aunque hay cambios de individuo a individuo, hay rasgos muy particulares que nos acercan mucho a nuestras raíces como seres humanos, especialmente cuando estamos actuando de manera no pensante.

700 Requins dans la nuit – 700 Tiburones en la Noche

Laurent Ballesta

Este año hubo un libro que estaba en las librerías y tuve la fortuna de que su autor, un fabuloso fotógrafo submarino y gran amigo, me lo regalara. Es un libro que él creó tomando extractos de sus vivencias: tiene fotografías maravillosas, tal vez nunca antes hechas de esa manera y que muestra realmente el comportamiento de los tiburones de noche, de los meros, de los grandes depredadores y de lo que está sucediendo de noche debajo del mar.