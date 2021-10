Un suéter cuello tortuga negro es el mejor aliado de Paris Rodríguez para cuidarse de un pequeño resfriado que la acompaña. La diseñadora colombiana apenas ha podido dormir unas cuantas horas en el último mes. Han pasado dos días desde que presentó su colección Together en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

Está sentada en el café del hotel Sheraton en Times Square y se apresura a decir “no es covid, ayer me hicieron la prueba”. Rodríguez pide un latte mientras intenta hilar su historia de vida y diseño en una conversación de media hora que se extendió al doble.

La diseñadora todavía no sale del asombro de haber sido la única colombiana en presentar su propuesta en el desfile de la Federación de diseñadores de Latinoamérica en Nueva York –FDLA-. Junto a ella estuvieron otros nombres como Custo Barcelona y Agatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, lejos de ser la cúspide de su carrera, este logro es el resultado de un esfuerzo de 15 años, tres marcas y es solo el inicio de su prominente futuro. “Yo no estoy jugando”, asevera.

Primer Tiempo: Mar de Dios

Paris Rodríguez Valencia nació hace 35 años en Quimbaya, un municipio al occidente del departamento del Quindío. Aunque allí todavía vive su abuela materna, la diseñadora dejó el lugar a los 8 años para radicarse en Denville, en el estado de New Jersey, junto a su madre.

Se graduó del colegio en Estados Unidos y luego regresó a su Colombia natal, esta vez a Pereira. En la capital de Risaralda cursó Diseño de modas en la Universidad del Área Andina. No obstante, por razones de la vida -y del corazón- Rodríguez se trasladó a Montería, la ciudad del Caribe que fue testigo del inicio de su carrera.

“Montería me dio el apoyo que no encontré en el Quindío. Allí creé Mar de Dios, mi marca de vestidos de baño, y participé en la feria Pasarela Caribe. Por eso la confusión de muchos con mi ciudad de origen. Que digan que soy de donde sea pero que quede claro que soy colombiana”, explica la diseñadora.

Pero si hay un adjetivo con el que definir a Paris es ‘inquieta’, así que pronto sintió la necesidad de dar otro paso en su camino. “Vendía vestidos de baño, pagaba todo, vivía bien. Pero yo quería más. Llevaba cuatro años en Montería cuando me fui a Medellín, a mi primer Colombiamoda con Mar de Dios”.

Segundo Tiempo: Bilbao

Tras sus buenas ventas en Colombiamoda, Paris Rodríguez empacó su maleta y en 2013 se mudó definitivamente a la ciudad de la eterna primavera. Su intención era conocer la industria de la moda colombiana desde cerca e instruirse en procesos de exportación.

La moda siempre ha sido su pasión; a pesar de ello no duda en definirse como “empresaria, más que diseñadora”. Y lo es, sin duda. Desde que comenzó la conversación con Diners ha atendido dos llamadas y un par de mensajes de su equipo, quienes continúan en el ajetreo pos pasarela.

Siete años atrás, cuando Rodriguez llegó a Medellín con Mar de Dios, todavía enviaba sus diseños para que un tercero los confeccionara. Fue entonces que decidió aprender y se prometió que, cuando tuviera su primer desfile internacional, ella tendría conocimiento de cada detalle e hilo de sus prendas.

La pasión en la sangre

A ‘inquieta’ se suma otro adjetivo: ‘apasionada’. La diseñadora colombiana es de aquellas personas que consiguen lo que sueñan, sin importar qué tan duro deban trabajar. Una característica que atribuye a su papá, Jorge Iván, quien falleció en 2015. “Mi papá era muy inteligente, rápido y soñador. Nada le quedaba grande. Incluso dicen que tenía problemas de ansiedad por construir las cosas, por hacerlas realidad. Y yo soy así”, confiesa.

Paris nunca tuvo una relación cercana con su padre, pero su familia siempre le recuerda sus similitudes. “Me dicen que él tenía una misión en el mundo y que me la entregó a mí: apoyar a muchas personas. Si yo no tuviera el equipo que tengo yo no vibraría para hacer moda. Yo vibro por la gente que está a mi lado” cuenta la diseñadora.

Aquella pasión la llevó a abrir su segunda marca en Medellín: Bilbao. Esta vez su enfoque era la ropa deportiva, que comenzó a exportar a México. “La marca empezó a crecer y crecer. Ya no despachaba 1000, sino 2000 y 4000 piezas mensuales. México me abrió sus puertas y tuve la oportunidad de ir a varias ferias”.

Tercer Tiempo: Paris Rodríguez

Aunque su familia lleva radicada 30 años en Estados Unidos, Rodríguez le apostó a su país. “Yo regresé y me quedé en Colombia para luchar por este sueño, sola. Mi abuela estaba pendiente de mí pero siempre viví sola. He sido muy independiente y luchadora”.

En Medellín la diseñadora participó en Épica, una iniciativa de la Alcaldía e Inexmoda para apoyar a talentos emergentes. Durante las asesorías del programa, el equipo la retó a dar el salto a la industria del lujo y posicionar su propio nombre.

Su constante inquietud la llevó a investigar este universo por completo. Pero todo resultó más rápido de lo que planeaba. “Mi intención era ir haciéndolo poco a poco pero de repente llegó la oportunidad de abrir la tienda. La inauguré en agosto de 2020 en el Centro Comercial Santafé, en Medellín”, cuenta.

El reto de abrir una tienda de moda se multiplicó por las circunstancias de la pandemia, una experiencia que se convirtió en una montaña rusa. Con las constantes cuarentenas en el país, las ventas de Paris Rodríguez eran inestables. De hecho, a principios de 2021 la colombiana tuvo que cerrar las instalaciones de su empresa para maquilar.

“Fue el peor escenario de mi vida. Pensé que ya no podría vivir de la moda, como lo hago desde 2012”. Lo que vino después fue un renacimiento de sus tres marcas y de ella misma, la empresaria diseñadora.

Hola, Nueva York

Con los altibajos que tenía la tienda, Paris decidió -apoyada por su mamá- trasladarse unos meses a Nueva York para vacunarse. “Mi sueño siempre ha sido estar en esta ciudad pero yo me preparo muy bien para lo que quiero. Yo no estoy jugando. No puedo hacer quedar mal a mi equipo, a mi país y a mi gente”, asegura.

Finalmente la colombiana llegó en mayo a la gran manzana, animada también por una posible inversora. Ya estando en Estados Unidos el negocio no se pudo realizar y de nuevo Paris comenzó a hacer lo que mejor sabe: tocar puertas y buscar oportunidades.

En una cena conoció a una persona que la recomendó con una dominicana que le cambiaría la vida, pero de quién no tenían aún referencia. Sin saber su nombre, Paris logró -después de mucho insistir- conseguir una cita con Albania Rosario, la fundadora y directora creativa de la Federación de diseñadores de Latinoamérica.

“La cita iba a ser después de la Semana de la Moda. Pero logramos tenerla antes. Albania tenía todas las preguntas por hacerme pero yo, como buena colombiana, me adelanté y le conté cada detalle de mi historia. Al terminar ella me dijo: ‘Bienvenida a la Federación’”, recuerda Rodrgiuez.

“Yo pensé que me aceptaba en la organización y que podría asistir a los desfiles. Pero luego me confirmó que no, que yo ya tenía una pasarela disponible para exponer mis diseños. Así fue como una reunión de 15 minutos me cambió la vida”, añade.

Together de Paris Rodríguez

Allí comenzó la cuenta regresiva de un mes para crear Together, su segunda colección bajo la marca Paris Rodríguez, pero la primera que presenta fuera de Colombia. En una semana tuvo listos los diseños y en las otras tres organizó cada detalle técnico junto a su equipo. De nuevo, la colombiana es más empresaria que diseñadora.

“Trabajé con talleres satélites en Colombia. Fue una locura porque yo soy muy perfeccionista y todo tenía que verlo por videollamada. Luego tuvimos que traer las prendas desde Colombia, no veía la hora que llegaran”, dice.

Together, la colección que presentó en la primera noche de desfiles de la FDLA en Lavan541, un espacio para eventos ubicado en el barrio neoyorquino de Chelsea, fue el resumen ideal de su trayectoría con sus tres marcas.

Desde vestidos de baño que destacaban los hombros con flecos y volantes, pasando por leggings y tops deportivos estilizados con chaquetas de solapas, hasta vestidos de boleros tropicales: cada paso de su recorrido estuvo presente en Nueva York.

“Me parecía aburrido solo enfocarme en un tipo de piezas, así que decidí contar mi historia y honrar a quienes han estado conmigo toda la vida. Sin Mar de Dios y Bilbao no hubiese podido llegar aquí con París Rodríguez”, asegura. Además, invitó a personalidades como Ariadna Gutierrez, quien fue una de sus primeras modelos en Pasarela Caribe, en Montería.

La cantidad de mensajes de apoyo que recibió luego del desfile sorprendieron a la colombiana. “Ni mi celular ni yo estábamos preparados para tanto”, dice. Todos provenían de Colombia, en donde su abuela era la primera en emocionarse por sus triunfos.

Ahora, mientras disfruta de los elogios, Paris Rodríguez agradece cada paso que tuvo que dar para llegar a donde está. “Esta oportunidad me permitió volver a confiar en la moda”.

De hecho, Together ya está disponible en su e-commerce en parisrodriguez.co. Y aunque antes pensaba que al finalizar la pasarela podría andar en bicicleta por Central Park, la empresaria ya tiene su mirada puesta en el próximo reto. “Quiero abrir tiendas, tener más desfiles y vestir a las influencers neoyorquinas. Soy muy soñadora”, finaliza.

