La moda según Antanas Mockus

El senador y ex alcalde de Bogotá conversó con Pilar Castaño sobre su visión de la moda, por qué le gusta el color naranja y por qué cree que todos somos irrepetibles.

Publicado originalmente en Revista Diners Ed. 432 de marzo 2006

La moda puede ser una apuesta por la elegancia, aunque muchos creen que estar a la moda es ir contra la clásica frase “La elegancia de pasar inadvertido”. Lo que sí está claro es que los héroes de nuestra historia son protagonistas de la política nacional y tienen que vestirse de una u otra manera para proyectar su imagen. Como dicen por ahí, “una imagen vale más que mil palabras”, y nosotros, los electores, no sabemos hasta qué punto nos impactan más las imágenes que las ideas.

Antanas Mockus

Encontrarse con él es encontrarse un poco con uno mismo, pues tiene la habilidad de recordarnos nuestras épocas de estudiantes. Es un reto a la inteligencia. No se puede hablar con este profesor sin tener todos los sentidos bien puestos.

La primera imagen que proyecta es la de una gran calma, como si saliera de una sesión de yoga aunque acaba de llegar trasnochado del Carnaval de Barranquilla donde no se vistió de grillo ni de zanahoria ni llevó su pirámide anaranjada: se disfrazó como los demás, de la comparsa del tradicional Monocuco.

A su lado siempre está Adriana, su mujer, la madre de sus dos hijas; y desde hace dos años, su perro Scott.

¿Qué significado tiene la moda en la política?

—El arte comparte con la moda una lucha por derrotar el gris y la rutina y demostrar lo bella que es la vida y lo irrepetibles que son los individuos. El arte, como la moda, es pensar con imágenes.

¿El espejo es un elemento importante de la moda?

(Saca en espejito en forma de pirámide y dice): –Tú eres irrepetible, yo soy irrepetible, Mauricio el fotógrafo es irrepetible, todos somos únicos. Cuidemos nuestras vidas. Yo llego a los pueblos, a los centros comerciales, ahora en el Carnaval de Barranquilla, y entrego a las personas el espejito y les digo: Miren quién va a cambiar el país, y se ven reflejados.

¿Qué significan esos símbolos como la pirámide color naranja que lleva en la cabeza?

—Son significados que hay que comunicar, compartir y expresar, como el artículo 11 de la Constitución, para que le llegue más a la gente. Hemos descubierto que denunciándolo, cantando, tiene más impacto.

¿Por qué el color naranja?

—Porque hace pensar en la zanahoria, en mi ley zanahoria que cambió la actitud durante mi alcaldía. Por ejemplo la constitucionalista Adriana Ruiz va a bordar su camiseta zanahoria de lentejuelas.

¿Cómo se está vistiendo? ¿Ha cambiado su apariencia?

—Yo duré mucho tiempo sin usar corbata. Me tocó ponérmela cuando fui rector de la Universidad Nacional. Primero la usé sobre las camisetas, hasta cuando le hicimos un homenaje al profesor Federicci y ahí sí me tocó, y no lo iba a volver una cuestión de principios. No todo vale, ni siquiera en la vestimenta.

¿Qué le gusta ponerse?

—Tengo muchas guayaberas, de colores, de Cali, Medellín, Cartagena, y me las pongo con jeans.

¿Con zapatos o con sandalias?

—Con zapatos y medias en tierra caliente, pero eso es mejor que antes que usaba sandalias con medias. Ahora las uso sin medias. He progresado.

¿Qué no se pondría?

—Uniformes de fuerzas que hubieran cometido barbaridades atroces.

¿Quién lo asesora?

—Adriana me ayuda mucho, es una crítica fuerte. Antes era la gerente. Ahora y siempre ha manejado mi agenda, pero más que eso es quien exige que haya coherencia en la planificación a largo plazo.

¿Y usted?

—Yo tiendo a concentrarme en el lenguaje, en el alfabeto. Procuro gozármelo o si no me ofusco. Conocer mi agenda me ofusca.