Sara Delgado Gil es más que una joyera colombiana. Ella logró entrar a la ancestral comunidad de artesanos de Bucaramanga, compartir con ellos sus sueños y revolucionar el oficio con nuevos diseños. “Después de lágrimas, mucha paciencia y buena comunicación, estos joyeros hacen parte de Sara & Flora, un equipo de diseño que mezcla la vanguardia con la tradición”, comenta la santandereana.

Pero, ¿qué hacen a estas joyas tan diferentes? Por un lado, es la experiencia de más de 30 años de los artesanos, quienes ponen su conocimiento en que los aretes, anillos, collares y brazaletes luzcan como verdaderas piezas de arte, gracias al uso de metales de colores y el acabado orgánico.

Esta característica es la que ha llamado la atención de figuras de la moda mundial como Karla Martínez, directora editorial de Vogue México, quien publicó las joyas de Sara & Flora en sus exclusivas páginas como un ejemplo del rescate de las tradiciones artesanales en Latinoamérica.

El orígen de Sara & Flora

Todas los accesorios son elaborados artesanalmente por comunidades de joyeros tradicionales en Bucaramanga, Colombia.

Delgado no viene de una familia de joyeros, artesanos o amantes de la moda. De hecho, su pasión por las pulseras y aretes, viene de la niñez, cuando a los 11 años armaba cadenas y las vendía en el colegio. “Salía también a Barichara, que era el lugar turístico más cercano a Bucaramanga. Desde siempre las joyas han sido un medio que comunican el esfuerzo y dedicación en cada pieza. Por eso en Sara & Flora, decimos que cada joya viene con una historia importante”, dice la colombiana.

Así fue que, luego de graduarse como Ingeniera Industrial, fundó su marca de joyas en 2019 y empezó el duro camino de emprender en Colombia. “Me fui a Bogotá un tiempo a desarrollar mi proceso creativo con una escuela de joyeros contemporáneos, quienes me dijeron que tenía que volver a mi tierra, porque de aquí salen los mejores en este oficio. Así que me vinculé al Sena para estudiar técnicas de joyería”, cuenta Sara.

De no haber sido así, nunca se hubiese encontrado a los maestros artesanos de la joyería en Santander, a quienes hoy considera su familia, pues gracias a ellos terminó de concretar su sueño: Sara & Flora.

“Fue un golpe de suerte. Todo empezó cuando un amigo joyero me los presentó. Desde entonces no hemos dejado de hablar del sueño de hacer a Bucaramanga una ciudad que no solo se dedica a la manufactura, sino también al buen diseño”, comenta Delgado.

Llamado al Bogotá Fashion Week

Para continuar su visibilidad a la marca estará presente en el BFW con su colección fall- winter, que se presentará exclusivamente en este evento y está inspirada en el Frailejón y la flor insignia de la marca creando una serie de joyas hibridas que no encajan en estereotipos, mezclando colores vibrantes y brillo.

Luego de dos años postulando a Sara & Flora para participar en el Bogotá Fashion Week (BFW), aceptaron a la marca en 2022 para estar dentro de su plataforma de negocios, con su colección inspirada en el frailejón y los colores de Colombia, del 19 al 21 de mayo en el centro de convenciones Ágora de Bogotá.

“Además de ser una vitrina comercial, también es un espacio donde recibimos consultoría para llegar al plano internacional y clases sobre cuántas piezas de una colección deben ser comerciales, vanguardistas, de moda y básicas. Aprendemos muchísimo”, cuenta Sara.

De esta forma la marca sigue creciendo, junto con su mercado digital (@sara_y_flora) con 10,9K seguidores, su página web sarayflora.com y las diferentes alianzas con tiendas físicas en diferentes ciudades de Colombia.

Lo que encanta de Sara & Flora

“Sara y Flora es una propuesta de joyería que representa a todas las mujeres, en constante evolución, que buscan tener una vida plena y feliz, mirando su interior conectado con su Flora y finalmente, florecer” agrega Sara Delgado Gil.

Además de apoyar directamente a los artesanos de Bucaramanga, Sara & Flora es una marca que ha basado su lineamiento medioambiental con acciones concretas. Por ejemplo, sus colecciones están hechas de un porcentaje de material recuperado del propio taller de la marca, procurando desechar el mínimo en cada producción.

Y algo, que nos gustó personalmente, es que su empaque está hecho en PLA, conocido también como un material orgánico, hecho de maíz y yuca, en otras palabras 100 % biodegradable.

¿Quién es Sara Delgado Gil?

“Nos inspira mostrar quiénes somos, lo que nos gusta, dejar una huella. En un mundo que cambia y evoluciona a gran velocidad, queremos que quien usa nuestras piezas sea inolvidable.” Sara Delgado Gil, Fundadora y directora creativa de Sara & Flora.

Cuando tiene tiempo libre, a Sara le encanta recorrer las tierras del Santander y sus diferentes rutas gastronómicas. Pregunta por el origen de todos los pueblos y le encanta investigar sobre diseños ancestrales para aplicar a su marca.

“Pero sobre todo me encanta trabajar. Soy muy afortunada de poder estar haciendo lo que amo, que justamente ese es el significado de Flora: ‘un llamado a hacer lo que nos apasiona”, comenta Delgado.

El próximo sueño de Sara es posicionar la marca a nivel nacional; promover el consumo local y que la gente se enamore de lo que se hace en Colombia. “Estamos sacando tres colecciones al año y esperamos hacer colaboraciones con personalidades que se sientan identificadas con nuestra filosofía. Y en un futuro, por qué no, vender el 20 % de nuestros productos en el exterior”, concluye la bumanguesa.

