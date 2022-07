Aprovechamos la época de vacaciones para hablar sobre los viajes con amigos. En ocasiones suelen ser perfectos y todo sale como se planeó y en otras, que son más comunes, siempre falta dinero, personas que se retiran a última hora o simplemente no hay comunicación, por no tener a la mano alguna de las apps para viajes que le presentamos a continuación.

Y no basta con solo hacer un grupo de WhatsApp, ya que no cuenta con todas las herramientas destinadas a planificar, como se debe, los presupuestos de todos los viajeros y los itinerarios para no tener contratiempos durante sus vacaciones.

A continuación vea las mejores aplicaciones de viaje, disponibles en los sistemas operativos iOS y Android:

1. Splitwise (iOS y Android)

Esta aplicación le hace una oda, con creces, al refrán ‘cuentas claras, chocolates espeso’. Splitwise le ayuda a llevar las cuentas y de asegurarse que todos los que hacen parte del paseo estén pagando lo que le corresponde.

Su diseño y práctico y moderno lo que permite llevar desde sencillas cuentas para dividir la cuenta en un restaurantes, hasta complicadas cifras de hospedaje, comida y diversión. Otra de las opciones que tiene Splitwise es que puede hacer recordatorios de cuando un amigo le presta y le debe.

2. 15toGO (iOS y Android)

Esta aplicación se especializa en buscar planes para el número de personas que viajan en grupo. Si está buscando un hotel barato para 10 personas o un tour por Europa, la aplicación le mostrará los mejores lugares al mejor precio.

Vea también: Los mejores hoteles para moteros en Colombia

Por otro lado, su sistema cuenta con un espacio para que los usuarios comenten sobre su experiencia mientras viaja, lo que hace que la información esté constantemente actualizada.

Y si le gusta la aventura, le contamos que puede crear su perfil para hacer match con otros viajeros que disfrutan sus gustos o que pueden hacer un intercambio de divisas o trabajos para seguir viajando por todo el mundo.

3. Takecoffee (iOS y Android)

Si los planes de viajar en grupo no es lo suyo, pero en algún momento se queda solo en un aeropuerto o una estación de buses, está aplicación le encontrará otra persona en su misma situación para que compartan algo de tomar mientras esperan.

La aplicación cuenta con varias modalidades: desde compartir una charla, practicar otro idioma y hasta hacer relaciones de negocios.

Takecoffee le pedirá su ubicación (aeropuerto o estación de buses); el tiempo que tardará en ese lugar y su modalidad preferida. Una vez usted responda esto le aparecerá una lista con otros viajeros que están igual y usted podrá elegir con quién desea hablar.

4. TripIt (iOS y Android)

Conozca planes de viajes en el lugar de su destino diseñado por otros viajeros. Lea recomendaciones de ropa, medicamentos y vacunas antes de llegar a su destino de vacaciones y programe itinerarios con expertos en el tema.

TripIt es una aplicación gratuita que le ayudará también a planear un vuelo, reservar un hotel o un automóvil al otro lado del mundo. Por último, la aplicación le notificará constantemente si es apto para reembolsos si la tarifa de un viaje llega a bajar de precio o si, por alguna otra eventualidad de fuerza mayor, no puede quedar en el lugar que quería.

5. Traze (iOS y Android)

Esta aplicación funciona como red social y un mensaje de ayuda a la hora de perderse en una ciudad que no conoce. Traze le permite compartir con sus amigos un video, audio o localización de su punto de destino en un mapa.

La diferencia que hay entre esta aplicación y WhatsApp es que verá en tiempo real la ubicación suya y la de sus amigos en un mapa. Por otro lado, Traze le ayudará a crear senderos para encontrarse con sus amigos o si lo prefiere compartir con otros usuarios que tengan la aplicación.

¿Qué otras apps de viajes tiene en su celular? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista .

También le puede interesar: ¿Qué es mejor? ¿Viajar solo, en pareja, o con amigos?

Relacionado