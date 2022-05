Su canción favorita sonando en vivo. Una multitud de seguidores que corea al unísono. La interacción del artista con su público. Y las fotografías que quedan para toda la vida. Pocas experiencias se comparan con la de presenciar a sus cantantes favoritos en conciertos en Colombia.

Este año, particularmente, traerá consigo distintos eventos musicales que intentarán suplir la ausencia de los conciertos durante los dos últimos años en el país. Ya hicieron lo suyo artistas como Miley Cyrus, Morat, con cinco fechas en Bogotá, Rubén Blades y Maluma en Medellín. Sin embargo, todavía quedan muchos espectáculos más que vale la pena ver.

Diners le cuenta cuáles son los grandes conciertos que están confirmados en Colombia este 2022 y los detalles que debe tener en cuenta para cada evento. Se espera que más adelante se den nuevos anuncios, como el posible concierto de las estadounidenses Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

1. Coldplay – Music of the Spheres World Tour

Foto cortesía James Marcus Haney

2348 días después de su concierto en 2016 en Bogotá, la banda británica Coldplay regresa al país con su Music of the Spheres World Tour. La gira -que promete alinearse con fundamentos de sostenibilidad- ya ha vendido más de 2 millones de entradas en el mundo. Para la presentación, el grupo estará acompañado por la cantante cubanoestadounidense Camila Cabello.

Además, esta semana anunciaron que abrirían otra fecha en Bogotá, que será el 16 de septiembre, un día antes del primer concierto.

Lugar: Estadio El Campín, Bogotá

Fecha: sábado 17 de septiembre

Precio de boletería: $156.000 a $745.000

2. Andrés Calamaro

El ‘Salmón’ hará cinco conciertos en Colombia este 2022 en el marco de su ‘Tour 2022’. Estará en el país los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 2022. En estos conciertos tocará temas de varios de sus álbumes que ya son clásicos del rock en español, como Flaca, Paloma o Mi enfermedad.

También presentará su proyecto más reciente, Dios los cría, en el que hace nuevas versiones de sus canciones más famosas junto a grandes artistas como Julio Iglesias, Julieta Venegas, Vicentico y Sebastián Yatra.

Lugares: Manizales, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá.

Fechas: 20, 22, 27, 29 de octubre y 3 de noviembre, respectivamente.

Boletería todavía no a la venta.

3. Rosalía – Motomami World Tour

La cantante española que acercó sonidos tradicionales de su país, como el flamenco, a las nuevas generaciones, llega por primera vez a Colombia con el Motomami World Tour. Rosalía, que el mes pasado estrenó el álbum que da nombre a la gira mundial, suma ocho premios Grammy, además de un Grammy Latino. Éxito que continúa con la respuesta positiva de la crítica al disco Motomami.

Foto cortesía Queen Street Talent

Con esta, su primera gira mundial, Rosalía visitará 15 países. En Colombia, la artista ofrecerá paquetes VIP que incluyen entradas premium, souvenirs, boleto conmemorativo y más. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana.

Bogotá: Movistar Arena

Fecha: 31 de agosto

Precio de boletería: desde $150.000 pesos hasta $560.000 pesos.

4. Guns N’ Roses – South American Tour 2022

Cartel oficial de la gira.

Los colombianos estaban ansiosos por ver a una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos en aquel Estéreo Picnic de 2020 que nunca se llegó a hacer. De ahí viene la emoción del público local con el anuncio de que el grupo de Axl Rose vuelva a visitar el país después de 30 años, pues su primer concierto fue en 1992.

En dos fechas, 11 y 12 de octubre de 2022, se liberará la tensión acumulada: generaciones de fans que han crecido con la leyenda de los Guns N’ Roses cantarán las canciones que hicieron falta en aquel mítico recital de 1992, cuando -bajo la lluvia- la banda hizo historia en Colombia.

Lugar: Estadio el Campín, Bogotá.

Fecha: 11 y 12 de octubre

Precio de boletería: desde $114.000 pesos hasta $599.000 pesos.

5. Bad Bunny – World’s Hottest Tour

El cantante puertorriqueño Bad Bunny arrasó en las ventas de su fecha en Medellín de su gira World’s Hottest Tour. El rapero llegará a Colombia durante el segundo semestre del año.

Su éxito fue tal que después de que se agotaran las boletas, se anunció que habría otras dos fechas en el país: una en Bogotá y otra en la capital de Antioquia.

La espera y las expectativas son todavía mayores desde que el cantante lanzó su nuevo álbum Un verano sin ti, que ha roto varios récords de reproducciones en todo el planeta.

Bogotá: Estadio El Campín

Fecha: 20 de noviembre

Precio de boletería: desde $220.000 pesos hasta $22’100.000 (palco).

Medellín: Estadio Atanasio Girardot

Fecha: 18 y 19 de noviembre

Precio de boletería $460.000 a $4’000.000 (palco).

6. Joan Manuel Serrat – El vicio de cantar

El poeta, compositor y cantante, considerado por muchos uno de los más importantes del habla hispana, está acercándose a sus 80 años. Es por eso que decidió hacer la última gira de su carrera, para despedirse de su público.

En medio de ese tour, pasará por Colombia para interpretar Mediterráneo, La mujer que yo quiero, Aquellas pequeñas cosas y otras de sus grandes canciones que marcaron el siglo XX.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: 25 de mayo

Precio de boletería: de $199.000 a $ 489.000

7. Louis Tomlinson – World Tour 2022

Otro ex integrante de la banda One Direction visitará Colombia: Louis Tomlinson. El británico llegará por primera vez a Bogotá como solista y fue uno de los primeros anuncios para este 2022. Walls, Miss You y Back to You son algunos de los hits que cantará en concierto.

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: viernes 3 de junio

Precio de boletería: $120.000 a $600.000

8. Dua Lipa – Future Nostalgia Tour

El éxito arrollador de Future Nostalgia, el más reciente álbum de Dua Lipa, llega a Colombia este 2022. Sin duda, es uno de los conciertos más esperados por los fanáticos de la música en el país. Tanto así que el mismo día que se abrió la venta de boletas al público general, el concierto hizo sold out.

Foto cortesía disquera

“Cuando escribí Future Nostalgia, imaginaba que las canciones se tocaban en noches de fiesta en clubes con amigos. Estoy tan emocionada de que esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para experimentar estas canciones en vivo con ustedes!” expresó la artista británica.

Lugar: Parque Salitre Mágico, Bogotá

Fecha: domingo 18 de septiembre

Precio de boletería: $270.000 a $504.000

9. Harry Styles – Love On Tour

Foto cortesía PHAM (@anthonypham)

Uno de los artistas más exitosos del pop mundial llega a Colombia a presentar su más reciente álbum como solista: Fine Line. Luego de cancelar en 2020 debido a la pandemia, Harry Styles finalmente concederá a sus seguidores en el país el evento musical que han estado esperando y que promete ser uno de los mejores conciertos en Colombia del 2022. Koffe, una cantante de reggae jamaiquina, será su invitada especial.

Lugar: Parque Salitre Mágico, Bogotá

Fecha: domingo 27 de noviembre

Precio de boletería: $265.000 a $435.000.

10. Camilo – Tour Colombia 2022

Luego del éxito de sus dos conciertos seguidos en Bogotá a finales de 2021, el cantante paisa anunció varios conciertos en Colombia este 2022. Camilo se presentará en Bogotá, Medellín y Barranquilla y se espera que lance un álbum nuevo durante el transcurso del año.

Bogotá: Movistar Arena

Fecha: 26 de noviembre

Precio de boletería: $97.000 a $430.000

Medellín: La Macarena

Fecha: 2 de diciembre

Boletería: $124.000 a $402.000

Barranquilla: Centro de Conciertos Puerta de Oro

Fecha: 3 de diciembre

Boletería: $108.000 a $4’500.000 (palco).

