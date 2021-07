CCuando James Lafferty y Stephen Colletti vieron la fama esfumarse poco a poco, sus vidas se convirtieron en la inspiración ideal para su siguiente reto en la televisión. Atrás quedaron las 9 temporadas y 187 episodios de One Tree Hill, la exitosa serie estadounidense en la que ambos participaron.

Han pasado nueve años desde la última emisión del programa en televisión y el dúo de actores californianos está decidido a retomar su espacio en el streaming. Para esto crearon Everyone is Doing Great, una comedia que ambos escribieron, produjeron, dirigieron y protagonizaron, y que llega a Paramount Plus este 24 de julio.

En la ficción, Seth y Jeremy –sus personajes– protagonizaron Eternal, un exitoso drama de vampiros por el que todavía les piden fotografías en las calles de Los Ángeles. Cinco años más tarde, los papeles exigentes y emocionantes parecen cada vez más distantes y el tiempo corre a gran velocidad en una industria en la que la juventud está sobrevalorada.

Everyone is Doing Great sigue entonces a este par de amigos y actores en un momento en el que es decisivo apoyarse en el camino para recuperar algo de lo que fueron sus vidas, mientras todos a su alrededor están logrando el éxito. Un poco de humor y dolor para disfrutar en Paramount Plus, la plataforma de streaming de Showtime, CBS Studios y Paramount Cinema.



Desde California, James Lafferty y Stephen Colletti le contaron a Diners cómo surgió esta serie y qué tanto está basada en sus propias vidas.

Siendo honestos… ¿les gusta ver películas o series de vampiros?

Stephen Colleti (SC): James y yo vimos todas las películas de Crepúsculo juntos, cuando estábamos filmando One Tree Hill. (Risas) El primer día que salían, ahí estábamos.

¿Y cómo se les ocurrió la idea de ‘Everyone is doing great’?

James Lafferty (JL): Tuve la primera semilla de la idea cuando habían pasado cinco años del final de One Tree Hill. Pensé que era gracioso que nos encontráramos en una posición en la vida en la que no teníamos nada de qué quejarnos pero al mismo tiempo estábamos tratando de encontrar nuestro camino de nuevo, después de tener un trabajo estable y maravilloso durante tanto tiempo. Ya estábamos en nuestros 30 así que sentí que era un momento interesante para comenzar de nuevo.

Le llevé esta idea a Stephen y le agregué situaciones de nuestras vidas reales, pero la idea era crear personajes que fueran mucho más grandes que nosotros y circunstancias que fueran mucho más interesantes que las circunstancias en las que estábamos para hacerlo más adecuado para la comedia. Son una versión de nosotros mismos que no quieren pensar demasiado. Como si tomáramos otro camino y adivináramos cuál es el siguiente movimiento.

Colletti (izquierda) y Lafferty (derecha) trabajaron juntos en la aclamada serie One Tree Hill. Foto cortesía Paramount Plus.

¿Entonces Stephen estuvo involucrado en el proyecto desde el principio?

SC: Sí, James vino a mi casa a contarme sobre la serie con algunas cosas delineadas pero me dejó crear el personaje que yo quería interpretar. De ahí comenzamos a dar ideas y cosas que pensamos que podíamos aportar. Eso fue solo para el primer episodio. De verdad disfrutamos del proceso y de trabajar juntos.

¿Cómo pasaron de tener una idea a hacerla realidad? Leí algo sobre una campaña de donaciones

SC: Sí, definitivamente en cada paso del camino, desde que James y yo tuvimos nuestro primer encuentro hasta cuando le presentamos el proyecto a personas que saben más de producción, hubo una actitud entusiasta y todos nos decían que no esperamos a que alguien más nos diera luz verde.

Para hacer el primer episodio pedimos algunos favores y afortunadamente las personas que leían el guión les gustó y se sumaron al equipo. Todo tuvo este espíritu del cine independiente. Llevamos ese piloto a festivales de televisión y más personas se sumaron. Luego tuvimos la idea del crowdfunding en Indiegogo. Afortunadamente funcionó bastante bien. Hicimos proyecciones y la gente que donó pudo disfrutar de la serie e invitar a más personas a donar. De un momento a otro ya teníamos los ocho episodios.

Foto cortesía Paramount Plus.

James dirigió siete episodios y Stephen el otro restante ¿cómo resultó ese reto?

JL: Fue abrumador pero definitivamente aprendimos mucho. Ambos teníamos algo de experiencia detrás de la cámara pero nunca habíamos combinado la actuación y la dirección en un mismo proyecto.

Hicimos este programa sin que ningún estudio lo respaldara y teníamos un presupuesto limitado así que debimos aprender a ser ingeniosos con nuestro tiempo y nuestra energía. La preproducción fue fácil pero una vez las cámaras estaban rodando fue como recibir una bofetada en la cara. Debía estar en dos lugares a la vez, menos mal teníamos un increíble equipo de producción detrás.

¿Qué tanto de sus experiencias de castings fallidos tiene esta serie?

SC: (Risas) El 90 % de mis audiciones han sido un fracaso.

JL: Eso es parte de lo que nos atrajo a esta historia. La experiencia de la audición es un buen microcosmos que evidencia lo absurdo de nuestro mundo. Pero no queríamos que nadie se sintiera mal por los personajes sino que se pudieran reír de su contexto.

La serie aborda el tema del éxito y la fama ¿para ustedes qué significa ser exitoso?

SC: Es la oportunidad de hacer lo que amas junto a personas que quieres y es lo que ha sido el espíritu de este programa. Para mí esto ha sido lo más gratificante en mi carrera. Y ahora que se estrena en Paramount Plus en todo el mundo, es bastante gratificante.

JL: Correcto. Creo que es poder hacer lo que amas sin importar cuánto te paguen por ello o lo que los demás piensen de ello. También creo que si puedes comprarte un jet ski es una buena indicación del éxito (risas).

Foto cortesía Paramount Plus.

¿Qué sienten al saber que esta serie que crearon desde cero ahora llega a Latinoamérica?

JL: Es algo enorme. Muchos países allí nos apoyaron en One Tree Hill y fue increíble ver la serie saltar de un idioma a otro, de una cultura a otra. Además hemos recibido mensajes en redes sociales de personas de Colombia y Brasil preguntando por el programa. Es un sueño hecho realidad.

SC: Debo admitir que estoy un poco ansioso por el resultado y cómo la serie se traduce en otros países. Pero por eso es importante saber que en el fondo hablamos es sobre relaciones, amistades y las encrucijadas de la vida. Espero que la gente pueda darse cuenta de eso y disfrutar la serie. Tengo curiosidad por ver su respuesta.

