Abarcar todo lo que significaba la figura y la persona de David Bowie (1947-2016) en un solo proyecto audiovisual es ambicioso. Pero en la película Moonage Daydream, Brett Morgen lo intenta dignamente.

Titulada como una de sus canciones del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, esta película fue estrenada en el Festival de Cannes esta semana y será presentada al público en septiembre.

De Bowie se han hecho otros documentales como Cracked Actor (1975) o The Man Who Changed the World (2016). Sin embargo, la novedad de Moonage Daydream es que su director tuvo la autorización de la familia de la estrella de rock londinense para consultar documentos inéditos como grabaciones, diarios e ilustraciones.

Morgen duró cuatro años filtrando todo el material para lograr un resultado claro, bello y comprensible. Ya tenía experiencia en este tipo de narraciones que intentan mostrar a grandes personajes del rock como Kurt Cobain, en Cobain (2015), y los Rolling Stones, en Crossfire Hirricane (2012).

Bowie aparece en esta película siendo él mismo, sin actuaciones ni guiones. Habla en entrevistas, canta en presentaciones y se muestra en espacios íntimos, mostrando ese indefinible personaje que siempre tuvo múltiples rostros y distintas personalidades.

Esa ambigüedad de Bowie como persona viva también se traslada a la manera de contar su vida en esta cinta.

“Moonage daydream es una película inclasificable por lo que tiene de desmedida. No es biográfica. Ni siquiera se puede considerar en sentido estricto un documental”, opina Luis Martínez en una reseña del diario español El Mundo.

En ese sentido, este proyecto de alguna forma se mantiene fiel a la esencia volátil y polifacética de esta estrella que publicó más de 20 álbumes y fue una figura clave para la música y la cultura popular del siglo XX.

