Los Pet Shop Boys vuelven con un nuevo trabajo discográfico

PET SHOP BOYS

HOTSPOT

SONY MUSIC

Neil Tennant y Chris Lowe, los Pet Shop Boys, se conocieron en una tienda de artículos electrónicos de Chelsea, a la que Neil llegó en busca de un plug que le permitiera conectar su piano a la electricidad. A Tennant le gustaba la música clásica y a Lowe el dance, así que se tardaron un poco, pero finalmente dieron con varios puntos en común. Al principio, su música era rebelde, llena de energía y hablaba de hombres jóvenes y homosexuales con grandes ambiciones; era música que dialogaba con el cuerpo y estaba hecha para la pista de baile.

Catorce álbumes después, los Pet Shop Boys pasan los 60 años y lanzan Hotspot, su nuevo disco. Conservan ese punto medio entre lo electrónico y lo pop, pero se muestran mucho más reflexivos, pausados y esperanzadores. Mientras que en sus primeros años fueron contestatarios y denunciaron la homofobia, ahora, en canciones como Wedding in Berlin, relatan con dulzura el matrimonio de dos hombres. “We’re getting married because we love each other. We’re getting married today”.