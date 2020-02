Lo nuevo de Philip Glass y su homenaje a Antonio vivaldi

Violin concerto n.º 2, The American Four Seasons

NAXOS

Hace diez años, el compositor estadounidense Philip Glass, motivado por el violinista Robert McDuffie, escribió The American Four Seasons, una obra que toma como referencia Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Son cuatro movimientos que se corresponden en forma y concepto con la obra barroca, pero con estructuras y melodías originales hechas desde el estilo característico de Glass.

Una vez estuvieron terminadas y McDuffie se puso la tarea de interpretarlas, surgió un problema no menor, las ideas del violinista sobre el carácter de cada estación eran distintas a las de Glass. Entonces, ambos acordaron dejar la decisión en manos del público y borrar cualquier pista o indicación que asociara los sonidos a los momentos del año. Este mes, el sello Naxos trae una nueva versión de The American Four Seasons con la Bern Chamber Orchestra y el violinista Piotr Plawner como solista.