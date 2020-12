Este artículo, titulado originalmente Cinco músicos que demuestran que el rock también es cosa de nerds, fue publicado el 13 de julio de 2018.

En el Día Mundial del Rock le hacemos un homenaje a esos personajes que se han convertido en unos héroes de la guitarra, pero que también han llevado una vida académica brillante. ¿Si pensaba que el rock solo era cosa de vagos y de fiesteros? Pues los nerds también han escrito e interpretado algunas de sus canciones favoritas.

Brian May (Queen)

Brian May no es solo uno de los guitarristas más importantes de la historia, también es miembro y fundador de Queen, una de las bandas más reconocidas y con más influencia en la música, y como si esto no fuera suficiente para hacerlo un tipo cool, también es un genio.

Cuando Queen era una de las bandas más importantes del planeta, May dejó a un lado sus estudios universitarios, pero luego los retomó y completó un doctorado en Astrofísica en el Imperial College, de Londres.

Ahora May combina las giras de Queen con trabajos para entidades científicas de gran renombre, como la NASA, con quienes trabajó en el proyecto ‘New Horizons’, una sonda que exploraba Plutón.

Su más reciente colaboración fue con la Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA), en donde apoyó a la misión Hayabusa 2 en la exploración del asteroide Ryugu. El doctor May fue la primera persona en hacer un modelo en tercera dimensión de este asteroide por lo que se considera como una autoridad mundial en la estereoscopia, además de tocar muy bien guitarra.

Vea tambien: Diez canciones para dar gracias

Bruce Dickinson (Iron Maiden)

Fuera de ser el frontman de una de las bandas de heavy metal más longevas del mundo, Bruce Dickinson también tiene otras aficiones aparte de la música. Es piloto de avión comercial y capitán del Ed Force One, el avión oficial de la banda. Es esgrimista, incluso alcanzó el ranking 7 en la clasificación de Gran Bretaña. Como si esto fuera poco tiene un título en historia y un doctorado honorario en música de la Universidad Queen Mary de Londres.

Músico, piloto, deportista y académico, todo un hombre del renacimiento.

Dexter Holland (The Offspring)

Es el vocalista y guitarrista de la banda The Offspring desde su fundación en 1984. Durante todos estos años, la banda ha sido reconocida como una de las más importantes del punk rock. Además de liderar la banda, Holland también ha dedicado su vida a la ciencia. Luego de terminar la secundaria, ingresó a la Universidad del Sur de California, donde consiguió un pregrado en biología y un máster en biología molecular; posteriormente comenzó un PhD en biología molecular. Holland obtuvo su PhD en biología molecular en mayo de 2017 con una tesis sobre la secuencia del RNA del virus del VIH.

Tom Morello (Rage Against The Machine)

Tom Morello fue el guitarrista de una de las bandas más reconocidas e importantes de la escena alternativa de los 90, Rage Against The Machine. Junto a Brad Wilk, Zack de la Rocha y Tim Commerford formaron una banda que le cantaba a la inequidad social, la lucha de clases y la revolución. Tal vez toda esta influencia venga de su formación académica. Además de hacer parte de RATM, también tocó en Audioslave, Street Sweeper Social Club y en su proyecto personal, The Nightwatchman.

Después de graduarse con honores de su escuela en Harlem, Morello ingresó a Harvard donde hizo un pregrado en ciencias políticas.

En la actualidad hace parte de la banda Prophets of Rage, integrada por sus compañeros en Rage Against The Machine, Brad Wilk y Tim Commerford; Chuck D, de Public Enemy y DJ Lord y B-Real, de Cypress Hill.

Greg Graffin (Bad Religion)

Este músico es prueba de que se puede dedicar a la música y a la academia. Graffin es vocalista de Bad Religion, una de las bandas de punk rock más reconocidas de la historia, y es antropólogo y geólogo de la UCLA donde también obtuvo un máster en geología. Se doctoró en paleontología evolutiva en la Universidad de Cornell. Además de seguir haciendo giras con su banda, actualmente es profesor de ciencias en la Universidad de California de Los Ángeles, donde vive.