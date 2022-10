La superficie de una mesa blanca está colmada de papas sabaneras y pastusas sin lavar que se entretejen formando un paisaje, un patrón designado que emula a la imponente cordillera de los Andes, que empiezan en Venezuela y termina en Argentina. A su alrededor hay montículos de puré de papa y sal que completan el paisaje cambiante. Así como lo dispuso Ernesto Restrepo más conocido por su apodo de cariño: “El Papas”.

Esta obra hace parte del El papas productions, en la que este colombiano usa los patrones de colores de diferentes tubérculos para hacer un paisaje que cualquier latinoamericano puede identificar y hacer propio. “El arte debe ser una provocación y una motivación. Lo que busco es generar reacciones genuinas sobre la representación que ponemos frente a los espectadores”, comenta Restrepo Morrillo, conocido en el mundo del arte por vender una papa bañada en oro a un magnate ruso por $30.000 dólares.

Un arte que no se tiene que explicar

Con más de una década explorando la versatilidad de este alimento en el arte, Restrepo confiesa que las narraciones construidas en su obra nacen de una resolución del imaginario sobre situaciones que no se deben explicar.

“Un adulto cree saber leer la obra por todo su bagaje cultural. Evita hacer comentarios o caras durante una exposición. En cambio un niño interactúa con la obra haciendo caras de asombro y no se limita a decir lo que piensa y eso es lo que más me gusta. Para los niños este es un mensaje de que pueden hacer la gana en la vida, que de esto también se puede vivir”, dice El Papas, quien la semana pasada se presentó en Pretextos, una exposición internacional en Lima (Perú), acompañado de otros artistas de Latinoamérica.

Ahora, a portas de la Feria Internacional ArtBO, Restrepo Morrillo se prepara para mostrar una vez más que el arte es diversión, vida y un mensaje tan potente que hace que cada espectador le dé un significado personal para su vida.

“Con el paso de los años perdí la línea entre lo que era trabajo y diversión. Creo que es una buena estrategia para hacer arte porque no tienes una carga preocupacional que irrumpa en la fluidez creativa. De hecho, eso me recuerda a una presentación que tuve en la plaza Doce de octubre en Bogotá, en el que me invitaron para un simposio de arte y comida y allí estaban unos europeos que hacían una interpretaciones muy imaginativas sobre la obra. Era como los primeros cineastas que exploraban el cine de clase B y la literatura comic. Es extraordinario y un poco mágico”, comenta El Papas.

Esto es arte contemporáneo

El hecho de que exista diversión en el trabajo, no significa que sea un proceso serio como el de cualquier otro oficio. Así lo aclara Restrepo cuando explica que se debe implementar todos los días con una disciplina férrea para producir su arte. “La gente que cree que el arte contemporáneo es como la del artista bohemio o borracho, está equivocada, esto es de hacer un ensayo de situaciones específicas, así como una resolución de las narrativas que como artista pueda inventar”, comenta el nacido en Montería, Córdoba.

También aclara que su obra no solo se basa en la papa, también tiene cerámica, oro y hasta cemento por lo que la papa es un elemento intermitente que solo está disponible en la temporada de cosecha en Colombia.

“La papa es un alimento que se erosiona con el paso del tiempo, así como nuestra cordillera, que también es alimento que la gente come y desgasta con el tiempo. Ahí es donde los paisajes comestibles entregan un mensaje contundente que deja una pregunta en el aire: ¿En el futuro de qué vamos a vivir si todo se erosiona?”, explica Restrepo.

La preocupación de El Papas

Ernesto Restrepo ha dedicado más de 30 años al arte contemporáneo que plasma vivencias, experiencias urbanas y reflexiones sobre la actualidad y las preocupaciones de nuestro entorno. Ahora para ArtBo se prepara para continuar con su mensaje en el que los tubérculos se convierten en un medio de comunicación tan poderoso y emotivo, como lo revela el colombiano.

“Como artista el ser querido y gustado por la gente hace parte de nuestro mundo. Es como en Facebook en el que puedes decir me gusta, no me gusta, me alegra o me da rabia. Lo mismo pasa en el arte. La idea es invitar a la gente a explorar este lado emocional y se dejen llevar como los niños”, concluye Restrepo.

ArtBO, Feria Internacional de Bogotá

Del 27 al 30 de octubre de 2022 39 galerías de todo el mundo harán de la capital colombiana su epicentro para captar la atención de los amantes del arte. Es aquí donde podrá conocer a Ernesto Restrepo Morillo en persona, al igual que a otras personalidades del arte, entre curadores, galeristas y público interesado.

Vale la pena destacar que para la versión 2022 de ArtBO, Corferias abrirá sus secciones comerciales de proyectos, referentes sitio, Artecámara, Libro de Artista y Articularte. Más información en artbo.co.

