3 días para disfrutar ArtBo Fin de Semana

Del 17 al 19 de mayo Bogotá 67 espacios abren sus puertas para el arte en la ciudad en una programación especial y gratuita.

La tercera edición de ArtBo Fin de Semana es un espacio para presentarle a los colombianos los diferentes escenarios artísticos con los que cuenta la capital. Su primera edición, en 2017, abrió un espacio de diálogo para romper los prejuicios existentes sobre la dificultad para adquirir obras de arte en el país.

Este espacio ayudó a mostrar piezas de artistas jóvenes y de trayectoria con una debida certificación y compra segura. En la segunda edición varios gestores culturales se unieron al diálogo y expusieron grandes obras, como por ejemplo, ‘Fábulas sobre el caos’, que estuvo a cargo del colectivo Atractor, integrado por Juan Cortés, Alejandro Villegas, Juan Camilo Quiñones, egresados del programa de Arte y Juan José López de la ASAB.

Este año se presentará la aclamada exposición ‘El testigo’, del antioqueño Jesús Abad Colorado, junto con las exposiciones del colectivo Mapa Teatro y más de 300 artistas exhibirán sus obras en los barrios Salitre, Kennedy y Chapinero.

A continuación vea la programación:

Del 17 al 19 de mayo en Bogotá

Para disfrutar de la programación especial de los 67 espacios en el circuito del fin de semana debe acreditarse como participante aquí.

Una vez inscrito, podrá hacer uso de los sistemas de buses especiales para hacer el recorrido, usar las bicicletas y biciparqueaderos gratis; ingresar a los museos (Arte Moderno de Bogotá, Arte Colonial y Santa Clara) y asistir a las charlas del Encuentro Editorial en el Teatro de la Paz (Faenza), donde se presentará la curaduría de ‘Libros unidos’ a cargo del proyecto NADA.

También podrá ver la propuesta de Testigo de las Ruinas, del colectivo Mapa Teatro, que reúne imágenes, testimonios y relatos de los habitantes del viejo Cartucho (barrio Santa Inés) y después de su desaparición. Funciones: viernes 17 y sábado 18 de mayo a las 7 p.m. y domingo 19 de mayo a las 4 p.m.

Si lo desea, también puede visitar los circuitos por su cuenta en los siguientes horarios: viernes 17 de mayo 10 a.m a 8 p.m., sábado 18 de mayo 10 a.m. a 8 p.m. y domingo 19 de mayo 11 a.m. a 6 p.m.

El rol de las artes en la construcción, el diálogo y la revisión de la memoria histórica

Este es el nombre de una serie de conferencias y charlas gratuitas con artistas como Jesús Abad Colorado, Soraya Bayuelo (Montes de María), Jorge González (Puerto Rico) y Naufus Ramírez Figueroa (Guatemala), quienes compartirán cómo su trabajo aporta a la construcción de la memoria histórica. Se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, Auditorio de Chapinero. Haga clic aquí para ver los horario de cada charla.

Exposiciones gratuitas sin inscripción

ArtBo Fin de Semana también habilitó un espacio en el sector empresarial de Chapinero, Salitre y Kennedy para visibilizar el arte joven colombiano con propuestas curatoriales colectivas.

En las salas de Chapinero, en las que se encuentran la galerías Nueveochenta, Casa Cano, Casas Riegner, Casa Hoffman entre otras, estarán como curadores invitados Liliana Sánchez, Erika Martínez y Nadia Moreno.

En Salitre (Avenida El Dorado #68D -35) encontrará un espacio para que el arte y otras disciplinas como el diseño dialoguen a través de la muestra ‘Cosas de hacer tiempo’, curada por Mauricio Ramírez, Juan Pablo García y Andrés Moreno Hoffmann.

Por último, en Kennedy, (Avenida Carrera 8# 30-15 sur, segundo piso) la sala mostrará las prácticas artísticas de la localidad, como por ejemplo, el proyecto BIENALSUR y el colectivo 9M, curado por Alix Camacho Vargas. También podrá ver, hasta el 21 de junio, la presentación de Ecologías, curada por el colectivo Tierra: Espacio para Habitar.