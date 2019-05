“Lo mejor y lo peor de Colombia es su gente”: Vladdo

Hasta el próximo 6 de junio se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Vladdo, opiniones no pedidas, una muestra que reúne los trabajos más emblemáticos de este caricaturista. Habló con Diners y se animó a responder nuestro cuestionario.

El mejor recuerdo de mi niñez…

La grata sensación de regresar a clases cada año, porque estrenaba cuadernos y lápices recién afilados.

Le tengo fe…

A la paz, a pesar de las objeciones que algunos quieren ponerle a la reconciliación entre los colombianos.

Uno de mis sueños recurrentes

Volar, como Superman.

El humor en Colombia es…

Mejor ahora que hace años, porque es más variado, más sutil y menos chabacano. En todo caso, sigue siendo una válvula de escape.

La opinión no pedida que más me trae problemas es…

Decir una y otra vez que Uribe no es un enviado de Dios.

Aleida significa para mí…

La posibilidad de sumergirme en la personalidad de las mujeres y ver el mundo desde esa óptica.

Lo mejor de esta república bananera…

Es la gente. Pero también es lo peor.

La fama sirve para…

Darse cuenta de que en esta vida lo único que vale la pena son las relaciones con tu gente: tu familia, tu pareja y tus amigos.

Le tengo pánico a…

Las alturas al aire libre, como azoteas, balcones, precipicios, trampolines…

La persona más famosa en mi celular es…

Steve Wozniak, cofundador de Apple.

La película que más me ha hecho reír…

Últimamente, Green Book.

La política y el humor tienen en común…

Las cosas absurdas vistas como algo natural.

Me pone de mal genio…

Que me digan las cosas con rodeos. Prefiero siempre ir al punto.