7 razones médicas por las que puede sentirse cansado

No es normal que el cansancio se vuelva costumbre. La falta de energía y las ganas de dormir, en ocasiones, podrían corresponder a desequilibrios en su salud.

A casi todos les pasa que amanece el lunes en la mañana y la pereza invade el cuerpo. Pero una cosa es la resaca del fin de semana, que es más cultural que cualquier otra cosa y, otra, el cansancio permanente que se extiende hasta el viernes e incluso hasta el domingo. El exceso de trabajo que se vive en estos tiempos, en muchos casos, hace creer que el agotamiento es un compañero normal de la rutina. Para muchos, estar cansado es una condición normal del siglo XXI sin remedio.

Sin embargo, existen muchas razones por las cuales usted podría explicar el agotamiento continuo que le acompaña y Diners seleccionó siete de ellas. Claro, no es para que se alarme y tome de acá un diagnóstico, sino para que identifique posibles señales y consulte a su médico.



1. Anemia

Una de las maneras de detectar el origen del cansancio es a través de análisis de sangre. Lo primero que querrán saber los médicos es si usted tiene o no anemia. La médica Amy Shah, dijo para Readers Digest que “cuando un paciente dice ‘estoy cansado y me siento sin aliento’ ‘o’ estoy teniendo problemas para hacer ejercicio’, probablemente es anemia’”. El cansancio producido por la anemia se da porque la sangre no transporta suficiente oxígeno al resto del cuerpo. Una de las razones más comunes por la que esto ocurre es por falta de hierro. Por eso, el tratamiento para la anemia incluye una dieta de alimentos altos en hierro, como lo son la espinaca y la carne roja.

2. Hipotiroidismo

Según la American Thyroid Association esta no solo se manifiesta en el cansancio, también viene acompañado de aumento de peso, estreñimiento, desánimo y sensibilidad al frío. El hipotiroidismo es una afección que se presenta cuando la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de las hormonas, triyodotironina (T3) y tiroxina (T4), que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo y el metabolismo. La enfermedad se puede conocer a través de exámenes de sangre, y se controla con la ingesta de hormonas t4 sintéticas.

3. Diabetes o pre-diabetes

De acuerdo con el blog Diabetes Self-Management.com, cuando usted tiene un nivel alto de glucosa en la sangre, su circulación puede verse afectada y las células no pueden obtener el oxígeno y los nutrientes que necesitan: esto ocasiona el cansancio. Esto se debe, básicamente, a que las células no obtienen el combustible suficiente para trabajar.

4. Depresión

Las personas que experimentan trastorno depresivo, sienten una sensación de apatía y desinterés que puede verse justificada y exacerbada por el cansancio que, además, puede ser resultado del agotamiento mental que ocasiona el trastorno depresivo. Según la Organización Mundial de la Salud, otro de los sintomas de la depresión son la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito y falta de concentración.

5. Duerme demasiado los fines de semana

Algunos creen que dormir horas extras los fines de semana les ayudará a compensar las horas de sueño perdidas en la semana, sin embargo, es un error.

Este hábito ocasiona un desfase en los ritmos circadianos, el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo. Pues, como explica W. Christopher Winter, presidente de Charlottesville Neurology and Sleep Medicine y autor de The Sleep Solution, en un artículo para Vice: cuando nos despertamos a la misma hora todos los días, nuestros cuerpos aprenden a estar alerta aproximadamente a esa hora. Si continuamos durmiendo, la señal para despertarnos completamente no llega, y por eso, no sentimos el descanso.

Michael Breus, psicólogo clínico y diplomático de la Junta Americana del Sueño, dijo para el diario La Vanguardia que estar más cansado a pesar de haber dormido muchas horas es el resultado de despertar en una etapa del sueño equivocado.



6. Apnea del sueño

Es un trastorno en el que la respiración se interrumpe mientras duerme, porque ocurre un colapso en las vías respiratorias durante el sueño. Cuando esto sucede, la respiración vuelve con un ronquido o resoplido que suele ser muy fuerte. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. “El cerebro se da cuenta de que no está eliminando su CO2, y se despierta muy brevemente en un estado de alarma”, dice Lisa Shives, directora del Centro de Medicina del Sueño de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, para el Readers Digest. El problema es que estas interrupciones en el sueño, aunque sean cortas, se reflejan en el agotamiento del día siguiente.

7. Hipersomnia

Dormir mucho puede ser un signo de Hipersomnia, una condición neurológica en la que se producen excesos de sueño de manera involuntaria.

De acuerdo con Hypersomnia Foundation, las personas que lo padecen tienen gran dificultad para mantenerse despiertos, causándoles un deterioro funcional significativo, entre los que se cuentan: fatiga, cansancio, pérdida de concentración y sensorial, problemas de movimiento, estos problemas les aboca en una gran pérdida de atención en su entorno.