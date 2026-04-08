En Barcelona se esconde uno de los lugares que ha sido emblemático para los fans de la cultura pop y de los atardeceres. En ese punto exacto donde el paisaje se vuelve protagonista, el Salts Terrassa Bar Montjuïc y la icónica piscina de salto conviven como dos caras de una misma experiencia: la de vivir la ciudad desde las alturas. Es por esto que la página Condé Naste Traveler decide resaltar la historia de este sorprendente bar.

Entrada a Salts – Terrassa Bar Montjuïc. Casual bar al aire libre y terraza en la piscina municipal de Montjuïc con ambiente relajado y vistas panorámicas de Barcelona, popular entre los lugareños y turistas por igual. Foto: PaulSat /Shutterstock

Salts Terrassa Bar Montjuïc

El Salts Terrassa Bar Montjuïc es un bar que es popular cuando llega el buen tiempo, sobre todo en el atardecer. Gracias a su ubicación privilegiada junto a la piscina de Montjuïc, atrae a quienes buscan una experiencia que combine paisaje, ambiente y una cierta sensación de escape urbano. Desde allí, el skyline (silueta) de la ciudad se despliega con especial intensidad al atardecer, convirtiendo cualquier visita en un momento digno de contemplación.

Por el lado gastronómico, el bar busca darle más protagonismo a las vistas que a la oferta gastronómica, ya que buscan ofrecer comida más informal y sin pretensiones, tipo picoteo. El menú apuesta por lo sencillo y reconocible: tapas clásicas como bravas o croquetas, opciones para compartir como calamares o hummus, y platos más contundentes (hamburguesas, bocadillos o pizzas) pensados para alargar la estancia sin complicaciones.

Aquí, la comida no busca protagonismo absoluto, sino integrarse en un plan más amplio. Además de esto, es un espacio que busca ofrecer a los espectadores una experiencia cálida y cómoda. Para esto se ofrece música en directo durante los fines de semana.

Aunque la piscina solo abre en los meses de verano ( de junio a septiembre), el bar funciona como un plan independiente que no depende de la programación de la piscina. Salts se consolida así como un punto de encuentro donde lo importante no es tanto lo que se consume, sino cómo se vive: una combinación de paisaje, clima y ambiente que resume, en buena medida, el espíritu relajado y social de la ciudad.

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La piscina de las estrellas pop

La piscina de Montjuïc se convirtió en un escenario icónico por su gran vista e increíbles atardeceres. Sobre todo por ser un espacio común para las estrellas pop, quienes se enamoran de las siluetas de la ciudad. Algo icónico de este destino es que cuenta con trampolines para lanzarse a la piscina, con la peculiaridad que desde estos se puede ver la iglesia de la Sagrada Familia.

Es por esto que la página Traveler la cataloga como «la piscina de las estrellas del pop», en donde destaca que es un lugar que logra atraer a grandes artistas internacionales. Figuras populares como Dua Lipa decidieron tomar esta piscina como escenario para uno de sus videos musicales. Este hecho logró popularizar el lugar y convertirlo en destino turístico para los amantes de la vista y de la música.

Dua Lipa utilizó este espacio para rodar el videoclip de su canción Illusion, incluida en su álbum Radical Optimism. En el video, la piscina se convierte en un escenario dinámico donde se mezclan saltos, coreografías acuáticas y una puesta en escena que resalta su carácter espectacular. Este lanzamiento volvió a poner el lugar en el mapa turístico, especialmente entre los fans de la artista.

Sin embargo, el vínculo entre la piscina y la cultura pop no es algo nuevo. En 2003, la artista Kylie Minogue grabó su exitoso video musical Slow en el mismo escenario que Dua Lipa. Esto consolido el lugar como un ícono visual dentro de la música. De hecho, varias fuentes confirman que el encuadre y la locación no es una coincidencia, el video de Dua Lipa es un homenaje a Kylie Minogue.

Así, la piscina no solo es un espacio deportivo o turístico, sino también un símbolo cultural que conecta generaciones de artistas y fans, funcionando como un puente entre la arquitectura urbana de Barcelona y el imaginario global del pop.