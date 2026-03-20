Del 13 al 22 de marzo de este año, el Carmel Club Campestre de Bogota recibe la segunda edición de la Copa Mario Hernández, un encuentro que reúne a alrededor de 320 golfistas, amateurs y profesionales. La cita combina competencia, relacionamiento empresarial y una narrativa de marca que ha evolucionado con el tiempo.

El campeonato de Mario Hernández “nació hace aproximadamente 50 años, cuando a don Mario no lo dejaron entrar a ningún club de golf. Él quería ingresar a distintos clubes en la ciudad de Bogotá, pero en ese momento no tenía el reconocimiento que tiene hoy. Entonces, junto a un grupo de amigos empresarios, fundaron un club y empezó a jugar golf, que siempre ha sido su deporte. Luego tuvimos una conversación con el encargado y definimos que queríamos patrocinar este evento todos los años”, comparte Lorenzo Hernández, director creativo de la marca.

Más allá del campo de juego, el torneo se ha consolidado como un espacio donde confluyen a la par la tradición y el estilo de vida. Para Cristhian Camilo Camelo, director de mercadeo de Deepal y Changan Colombia, el golf no es solo una práctica deportiva, sino un estilo de vida: una forma de habitar el tiempo libre, de construir vínculos y de proyectar una idea de sofisticación que hoy se resignifica.

Izquierda a derecha Edmon Mishaan, Andrés Romero Gómez, Héctor Alfonso Villafañe, golfistas profesionales que están compitiendo en la segunda Copa Mario Hernández en el Carmel Club de Bogotá.

(Le puede interesar: Las mejores fotos en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno por Getty Images)

Deepal como patrocinador oficial

Esa resignificación encuentra uno de sus puntos clave en la alianza con Deepal, marca de vehículos eléctricos que se suma por primera vez al torneo como patrocinador oficial. El origen de Deepal en Colombia se remonta a 2024 y “llega con una tecnología única en el país: el rango extendido enchufable. Esto quiere decir que el vehículo siempre estará en modo eléctrico, con una conducción silenciosa y suave. La gasolina no impulsa el carro directamente, sino que funciona como un generador”, explica Cristhian Camilo Camelo.

Esto permite ofrecer “lo mejor de los dos mundos”, como señala Camelo: “lo mejor de la electrificación y lo mejor de la autonomía extendida”. En ese cruce, la alianza con Mario Hernández deja de ser únicamente comercial. Ambas marcas apuntan a un mismo territorio simbólico: un estilo de vida que combina estética, funcionalidad y una creciente conciencia sobre el entorno.

Carros en exhibición de la marca Deepal.

«La alianza con Mario Hernández no es casual. La marca, reconocida por su trayectoria y posicionamiento en el país, ha construido una relación sólida con un público definido, asociado a un estilo de vida y a una noción clara de estatus. Esa afinidad fue precisamente lo que llevó a Deepal a buscar un vínculo estratégico, al encontrar en Mario Hernández un universo de valores y de consumidor que dialoga directamente con su propia visión de marca», comenta Camelo.

En medio de esta alianza, uno de los objetivos principales para Deepal ha sido consolidar su reconocimiento en el país. Con poco más de un año en el mercado colombiano, la marca busca posicionarse en la mente del consumidor como una propuesta accesible dentro del segmento premium. Como explica Camelo, «ese ha sido el posicionamiento que le hemos dado a la marca: una marca con mucha tecnología, con mucha seguridad, con un diseño realmente atractivo, y con un precio competitivo, entendiendo, así, al mercado colombiano.»

Esa visión se encuentra respaldada por la lectura que hace Lorenzo Hernández desde Mario Hernández. Para el director creativo, Deepal no solo se inserta en el segmento de los vehículos eléctricos, sino que lo hace desde una categoría alta, alineada al mismo estilo de vida. En ese sentido, la afinidad entre ambas marcas va más allá de lo comercial: responde a una manera compartida de entender el lujo contemporáneo.

En el Carmel Club Campestre de Bogotá se vive la segunda edición de la Copa Mario Hernández de golf con aproximadamente 320 golfistas participando. Foto. Camilo Medina Noy / Revista Diners.

«Deepal y nosotros (Mario Hernández) buscamos representar un mismo estilo de vida. Hoy, ese estilo está marcado por una mayor conciencia, pero también por el acceso a herramientas que combinan sofisticación y funcionalidad. Un vehículo de Deepal, por ejemplo, es una propuesta estilizada que no solo proyecta diseño y estatus, sino que también incorpora un compromiso con el medio ambiente», comenta Lorenzo Hernández.

Estas dos prestigiosas marcas encontraron un terreno común, en donde se alinean diseño, tecnología y sostenibilidad. Esta alianza cobra sentido dentro un contexto en el que el lujo ya no se define solo por lo que se posee, sino por la experiencia.

Carros en exhibición de la marca Deepal.

Con esta segunda edición, la Copa no solo fortalece su lugar dentro del golf colombiano, sino que amplía su alcance como plataforma de marca. Lo que está en juego ya no es únicamente el rendimiento deportivo, sino la construcción de un relato donde tradición, innovación y sostenibilidad pueden coexistir.

Más que un torneo, la Copa Mario Hernández se convierte así en un reflejo de un cambio mayor: el lujo ya no se define solo por lo que se posee, sino por cómo se vive.